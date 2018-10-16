Yeni hedef: 25 trilyon 700 milyar liradan pay

“ABD’ye Göbekten Bağlı Değiliz”.

Millet artık gırgıra alıyor. Sosyal medya bu başlıkla çalkalanıyor. Neden?

Bu söz Tayyip Erdoğan’a ait. Ertesi gün beş gazetenin manşeti aynı, bu söz.

“Yandaş gazeteciliğin” basın tarihine geçecek pek çok örneğinden biri. Millet artık öylesine ciddiye almıyor ki, sosyal medyada dalganın bini bir para:

“Dünyada bir ilk!.. Bir gazete alıyorsun, beş gazete okumuş oluyorsun”.

Belki gırgır ama, o ölçüde hazin. Tek merkezden yöneltilen, aynı tezgahtan geçen haberler, kelimesine dokunulmadan yayınlanıyor. Pek çok gazete, arasına sanki kopya kağıdı konulmuş gibi.

İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri ile ilgili haberler gibi.

Erdoğan’ın bu çıkışı yine aynı biçimde, aynı başlıklar veriliyor:

“CHP Hisseleri Hazineye”.

Erdoğan ve İş Bankası

Son günlerde Erdoğan’ın yeni hedefi CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri:

“İş Bankası’nda Gazi Mustafa Kemal’in CHP hissesi olarak, yüzde 28 hissesi var. Gazi Mustafa Kemal bunu CHP kullansın diye yapmadı. CHP’nin dört üyesi ile bunun kontrolüne zemin hazırladı. Şimdi biz bu konuyu Meclis’e getiriyoruz. Bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlamış olacağız”.

Bir bakıyorsunuz, İnönü ve Amerikan Bayrağı, bir bakıyorsunuz, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri, bir bakıyorsunuz ekonomik krizin en derin yerinden geçerken, CHP’ye “sen bu işten anlamazsın” sataşmaları v.s., öyle akıp gidiyor.

Bir bölümü siyasi polemik ama, bir bölümü ciddi adımlar, İş Bankası ve CHP hisseleri gibi.

İş Bankası’nın yapısı

İş Bankası’nın logosunda hiç bir bankada olmayan bir fark var, logosunda Atatürk var.

Sermaye yapısına bakıldığında ise, yine önemli farklar var. Sermayenin:

-Yüzde 40.12’si Munzam Sandık Vakfı’na,

-Yüzde 31.79’u halka açık hisselere,

-Yüzde 28.09’u CHP hisselerine ait.

Munzam Sandık banka çalışanlarının ortak olduğu bir vakıf. Türkiye’de çalışanların ortak olduğu bu büyüklükte bir başka vakıf yok.

Tartışma konusu olan yüzde 28.09’luk CHP hisseleri. Bu hisseler Atatürk’ün mirası. O hisselerden elde edilen temettü (kar payı) Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na veriliyor. Yani, CHP oradan bir gelir elde etmiyor. Sadece bankanın yönetim kurulunda dört üye ile temsil ediliyor.

Banka yönetim kurulu on bir üyeden oluşuyor, kalan yedi üye banka çalışanlarından oluşuyor. Kararlar altı üye ile alınıyor. Dolayısıyla, CHP’nin kararlarda etkinliği yok.

Özetle, CHP oradan para almıyor, kararlarda etkin değil.

Buna karşılık, o hisseler zaman zaman birileri için siyasi malzeme, birileri için ise, iştah kabartan varlık.

DP döneminde “Müsadere Kanunu”

O hisselerle ilgili ilk olay Demokrat Parti (DP) döneminde.

DP 1951 yılının sonunda “Müsadere Kanunu” (zorla el koyma) adı altında çıkardığı yasa ile CHP’nin mallarına el koyuyor. Bu arada İş Bankası’ndaki CHP hisseleri de CHP’nin elinden çıkıyor. O dönemin de “yandaşları” eksik değil. Attıkları manşetlere bakın:

“CHP’nin Haksız İktisaplarına Ait Kanun Bugün Yürürlüğe Giriyor”.

İktisap, yani edinmek.

Oysa, ortada “iktisap” filan yok, Atatürk’ün mirası var. Dolayısıyla, “haksızlık” zaten yok.

1963 yılında CHP’nin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal ediyor, şu gerekçe ile:

“Çoğunluk partisinin kendi çıkarı için yasayı değiştirmesi, konu mülkiyet hakkı değil, örgütlenme hakkı olduğu için kamu özgürlüğünün ihlali anlamına gelir”.

12 Eylül’de

Benzer girişim 12 Eylül askeri darbe sırasında yaşanıyor.

Askerler bütün partileri kapatıyor. Askeri darbe var ama, yargı bağımsız. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi karar veriyor:

“CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Aziz Atatürk’ün vasiyeti olup, müdahalede bulunulamaz”.

Yani, bugün biri Anayasa Mahkemesi, diğeri Yargıtay olmak üzere, iki yüksek mahkeme kararı var.

Büyük varlık

Dün o hisselerin devriyle ilgili yasal bir formülden söz ediliyor.

Siyasal Partiler Yasasının “siyasal partiler ticaretle uğraşamaz” maddesine bir ek yaparak, “şirket ortağı da olamaz” demek.

AKP ve MHP birlikte hangi yasayı çıkartılarsa çıkartsınlar, CHP hisselerinin Hazine’ye devri “hukuken mümkün değil”. Çünkü:

1-Atatürk’ün vasiyeti var, herhangi bir yasa o vasiyeti ortadan kaldıramaz,

2-CHP oradan gelir elde etmiyor.

Bu bilindiği halde, neden şimdi o hisselerin Hazine’ye devri aniden gündeme düşüyor?

İş Bankasının bugünkü değeri 25 trilyon 700 milyar 569 milyon lira. Çok iyi bir kaynak.

CHP hisselerini Hazine’ye devrederek, oradan gelecek temettü (kar payı) Hazine’ye gidecek. Al sana fıstık gibi yeni bir kaynak!..

Mesele CHP filan değil, o parayı kullanmak.

Daha sonra da, belli mekanizmalarla bankayı ele geçirmek.

Her şeye rağmen, öyle bir yasa çıkarsa, “bağımsız yüksek yargının” kararı tarihe geçecek cinsten.