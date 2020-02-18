"Siyasi ayak" heyecanına küçük bir katkı

Kurulduğu günden beri AKP hükümetinin önde gelen destekçisi, AKP'nin gözü kapalı ideolojik kankası "Akit" gazetesinin 30 Kasım 2013 tarihli manşeti:

"Gülen'i AK Parti Kurtardı".

Gazete bu "kurtuluşu" AKP lehinde büyük bir övgüyle aktarıyor. Nasıl kurtarıyor? Aynı habere göre şöyle:

"2000 yılında on yıl hapis talebiyle Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Fethullah Hocaefendi, 2006'da AK Parti Hükümetinin Terörle Mücadele Kanununda yaptığı değişiklikle beraat etti".

"Gülen'i kurtardı" derken, AKP'nin "iyi bir iş yaptığını, kurtarmayı özellikle AKP'nin gerçekleştirdiğini vurguluyor, kurtarma faaliyetinde AKP'yi öne çıkartıyor.

"FETÖ'nün siyasi ayağı kim" tartışmasının yeniden alevlendiği bir sırada, o tartışmaya açıklık getirmek üzere, "küçük bir katkı" olmak üzere, 30 Kasım 2013 tarihli "Akit" gazetesi Hızır gibi yetişiyor!..

Akit ve AKP içli dışlı, Akit asla ve kat'a AKP'ye toz kondurmuyor!..

Durun bitmedi

Aynı "Akit" gazetesinin geçmiş sayıları günümüz açısından bir "Hazine!.."

Günümüzdeki "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına ışık tutan emsalsiz bir kaynak. İşte, o kaynaktan bir başka manşet daha var.

"Gülen'i AK Parti Kurtardı" manşetinden dört gün sonra, 4 Aralık 2013 tarihli manşeti:

"CHP'den Gülen'i Bitirin Önergesi".

Nasıl "bitirin" önergesi olduğu, o manşet haberde şöyle anlatılıyor:

"2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu'nda 'Cemaatin Bitirilmesine' yönelik önerinin sahibi olan dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 'AK Parti kararı uygulamayınca', arka bahçesi olan CHP'yi devreye soktuğu, 72 CHP'li vekilin 'Gülen Cemaati ve dershanelerinin araştırılması' için önerge verdiği ortaya çıktı.

CHP'nin Meclis'e verdiği önergeyi AK Parti gündeme dahi almadı."

Harika haber

Hani derler ya, "dört başı mamur" diye, bu haber işte öyle bir haber, hiç açığı, gediği yok?

1. Bugünkü FETÖ'nün bitirilmesi için harekete geçen Cumhurbaşkanı Sezer'i suçluyor.

2. Bugünkü FETÖ'nün bitirilmesi için Meclis'e önerge veren CHP'yi suçluyor.

3. "Cemaatin bitirilmesi önergesini AK Parti gündeme dahi almadı" diyerek, AKP'yi övüyor, cemaati savunduğu için!.. AKP "cemaatin bitirilmesi" önergesine öyle karşı ki, "gündeme almaya dahi değer bulmuyor!.."

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarında zihin açıcı egzersizlerden, alıştırmalarından biri olarak, Akit'in bu manşetleri "cevher" niteliğinde.

Bu iki manşet, günümüz tartışmalarına küçük bir katkı niteliğinde.

Atamalar

Son yıllardaki atamalar bunun tuzu, biberi.

FETÖ'den içeri atılan rektörler, Yüksek Askeri Şura'ya atanan generaller, terfi eden generaller ve subaylar, AKPden seçilen ve şimdi kaçak durumunda olan FETÖ'cü milletvekilleri, kamu kesiminin çeşitli alanlarında göreve getirilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ya ihraç edilmiş ya hapse girmiş olanlar...

Bu atamalarda kimlerin imzası var?

"Siyasi ayak" ile ilgili her türlü siyasi tartışma bir yana, ben gazeteci olarak, "arşive" meraklıyım, o arşivden günümüze "Akit" çıkıyorsa, bu bir "kader, fıtratında var"!..