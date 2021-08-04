Orman Mühendisleri Odası patlattı bombayı: “Dünyada lider ülkeyiz”!

“-İş başvuruları,

-İhale başvuruları,

-Sınav duyurusu,

-Ve nihayet orman yangınlarıyla ilgili bir açıklama”.

Neresi burası?

“Orman Mühendisleri Odası’nın” internet sitesi.

Yaklaşık bir haftadır Türkiye cayır cayır yanıyor, insanlar ölüyor, yüzlerce hektar orman kül oluyor, yerleşim yerleri yanıyor, binlerce insan evsiz barksız kalıyor.

Dikkatimi çok çekiyor.

“Orman Mühendisleri Odası’ndan çıt yok!

Orman Mühendislerinin yangınlarla ilgili tespitleri, görüşleri, çözümleri nelerdir, kimse duymuyor!”

Oysa, Türkiye’de inşaat mühendislerinden jeofizikçilere, makina mühendislerinden mimarlara, akla hangi teknik alanda görev yapan mühendislerin oluşturduğu sivil toplum örgütü, “bir mühendis odası” gelse, Türkiye’nin gündeminde o meslek gurubu alanına giren bir olayda, onlar mutlaka açıklama yapar, “rehberlikte” bulunur.

Ama, bu kez, ülkemizin gördüğü en büyük yangın felaketi karşısında, ara ki, “Orman Mühendisleri Odası’nı” bulasın!..

“Ormanlar yeşile dönecek”

Girin bakın, Orman Mühendisleri Odası sitesine, iş ve ihale duyurularının altında yeşil bir pankart:

“Yanan ormanlar yeşile dönecek.

Orman yangınından etkilenen alanlar tekrar ağaçlandırılıyor.

Yanan ormanlar küllerinden doğacak.

Bağışta bulunmak için sitemizi ziyaret edin”.

Konudan uzak, propaganda kokan bir duyuru.

Yangınlar devam ederken, “tekrar ağaçlandırılıyor” dediğine göre, ağaçlandırma nerede ve ne zaman başlamış, o konuda bilgi yok.

“Sabotaj ihtimali”

Aynı sitede orman yangınlarına ilişkin nihayet bir açıklama buluyorum. “Ciğerlerimiz yanıyor” başlığı altındaki o tek açıklama şöyle tanıtılıyor:

“Orman yangınlarına ilişkin ormancılık sivil toplum kuruluşları basın açıklaması”.

O kuruluşlar daha ilk cümlede yangınlarla ilgili tespiti paylaşıyor:

“Ülkemizin ormanları sabotaja maruz kalmakta”.

Kesin bir hüküm veriliyor. O hüküm şöyle devam ediyor:

“Manavgat’taki orman yangınının aynı anda dört yerde çıkmış olması, sabotaj ihtimalini arttırıyor. Daha önceki yıllarda yaşanan Hatay ve İzmir yangınlarının PKK terör örgütü tarafından yapıldığı kamuoyu tarafından bilinmektedir”.

İçişleri Bakanlığı bile, bu ölçüde kesin bir tahminden kaçınırken, Orman Mühendisleri Odası sabotaj ihtimaline ağırlık tanıyor.

Sonrasında ihtimalleri, daha sakin bir biçimde sıralıyor:

“Küresel ısınma, dikkatsizlik, doğal sebepler ya da sabotaj”.

Sıra övgüde

Yangın söndürme çalışmalarına değinilen açıklamada Orman Bakanlığı’na övgü ihmal edilmiyor:

“Ülkesi ve milleti için tüm imkanlarını seferber eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, cansiperane çalışan mesai arkadaşlarımıza, yangının söndürülmesine destek olan kamu kuruluşlarımızın personeline ve vatandaşlarımıza, ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz”.

Hemen bir sonraki paragrafta aynı konuya dönülüyor:

“İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katleden yangınların çıkmasına sebep olanları ve eli kanlı terör örgütlerini Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak en gür sesimizle lanetliyoruz”.

Uçak mı, helikopter mi

Yangınları söndürmekte kullanılan uçak ve helikopter tartışmasını Orman Mühendisleri Odası pek beğenmiyor:

“Yanlış bilgi... Helikopterin de, uçağın da olumsuz yönü var. Helikopterle müdahale daha iyi. Esas mücadele olan söndürme ve soğutma faaliyetleri kara unsurları tarafından yapılmaktadır”.

Ardından yanan alanların “imara açılamayacağı” belirtilerek, Anayasa ve Orman Yasası'nın ilgili maddeleri hatırlatılıyor.

“Lider ülkeyiz”

Açıklamanın sonunda Orman Mühendisleri Odası en can alıcı görüşünü paylaşıyor:

“Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede lider ülkeyiz.

Orman teşkilatımız, yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi, en hızlı ve en doğru yönetimini sağlamakta ve müdahale etmektedir.

(...) Ormancılarımızın mücadelesinin görülmemesini ve haksız yere itham edilmesini son derece üzücü görüyor ve kötü niyet barındırdığını düşünüyoruz”.

Bravo Orman Mühendisleri Odası’na!

Yangının nedenini buluyor, yangında çalışanlara teşekkür ediyor ve asıl bize hiç yabancı olmayan, sık sık dile getirilen üslupla, “yangınla mücadelede dünyada lider ülke olduğumuzu” ilan ediyor!

Ve “bravoyu” hak ediyor!

Yandaş oda

Orman Mühendisleri Odası ne diyor?

Ayrı ülkelerde yaşıyoruz galiba!

Yooo, rejimin mantığına uygun.

Üç yıl önce, “Orman Mühendisleri Odası seçimlerinde yönetim iktidar yanlılarının eline geçiyor, yani yandaşların.

Geçen yıl yapılan seçimlerde yandaşlar yine kazanıyor, İzmir Bölgesi Odası hariç ama, genel olarak Oda Yönetimi yandaşlardan oluşuyor”.

Oysa, TMMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesinde yer alan elektrik, çevre, fizik, petrol, ziraat, inşaat, kimya, jeoloji, gemi mühendis odaları gibi, toplam 24 oda “demokrasiye ve çağdaş değerlere inanmış, bugünkü iktidara karşı” yönetimlerden oluşuyor.

Çoğu kamu çalışanı

Her alanda “bizden ve sizden” kuralıyla, kutuplaştırma politikası yürüten AKP, Orman Mühendisleri Odası’nda istediğini elde ediyor.

Nasıl oluyor bu?

“Orman mühendisleri ya da orman çalışanlarının yaklaşık yüzde 95’ine yakın bölümü kamu kesiminde çalışıyor.

Yeni mezun olanlara, AKP orman işletmelerinde iş verme vaadinde bulunuyor.

Zaten görevde olanlara, daha iyi yerlerde görev vaadi veriyor”.

Çok tanıdık, klasik AKP yöntemi burada da iş başında.

Buna karşılık, diğer mühendis odalarında kamuda çalışanlar bu ölçüde ağırlıkta değil.

Orman Mühendisleri Odası da, tıpkı yandaş medya gibi, yandaşlığın hakkını veriyor!

Yangınla mücadelede sapır sapır dökülen bir iktidarı “dünyada lider ülkeyiz” diye cilalamaktan çekinmiyor.

“Yandaşlık raconu kesmek” böyle zor zamanlarda imdada yetişir sanılıyor ama, yetişmiyor işte.

Yaşananlar buna el vermiyor.

Beceriksizlik bir facia halinde üzerimize çöküyor.