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Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

23 Nisan 2018

Muhteşem bir adım

"Telaş bacayı sardı..."

Demokrasi tarihine geçecek bir adımı atıyor, başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte.

Kimsenin beklemediği, kimsenin aklına kolay kolay gelmeyecek adımı ikisi birlikte atıyor. Ama, daha çok ve ağırlıkla Kılıçdaroğlu.
Öyle bir demokratik adım ki, siyaset bütünüyle sarsılıyor, sanki yer gök deliniyor.
Ve AKP - MHP ortaklığının bütün hesapları, perde arkası oyunları yerle bir oluyor.
15 CHP milletvekilinin partilerinden istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmalarını tarih büyük bir merak ve heyacanla kayıtlara geçiyor.
Bu adımla birlikte, “yok Yargıtay şöyle diyebilir, yok Yüksek Seçim Kurulu böyle karar alabilir” gibi sancılı beklentiler sona eriyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun “İYİ Parti’nin seçimlere girmesiyle” ilgili şu ya da bu yöndeki kararı artık, onların inisiyatifinden çıkıyor.
15 milletvekili İYİ Parti’ye geçtiği için, İYİ Parti Meclis’te 20 milletvekili ile gurup kurabiliyor ve seçimlere girme hakkını kazanıyor.
Öyle ilginç ki, 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu “İYİ Parti seçimlere girebilir” kararını açıklıyor.
Eğer, Kılıçdaroğlu ve Akşener böyle bir adım atmasaydı, kim bilir, Yüksek Seçim Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkardı. Nasıl bir karar? Tahmin etmek mümkün.
Ancak, şimdi İYİ Parti’nin seçimlere girmesine dönük her türlü spekülasyon ister istemez sona eriyor ve birilerinin belli senaryoları havada kalıyor.

Telaş bacayı sardı

Öyle beklenmedik bir adım ki, öyle demokratik ki, AKP ve MHP’nin seçim rüyaları kabusa dönüşüyor.
Kabusa dönüştüğü, AKP ve MHP’nin açıklamalarından belli. O cepheyi tam bir telaş sarıyor. Hani, ringde yumruk üstüne yumruk yiyen boksörler var ya, tam onlar gibi, “Cumhur ittifakının gardı düşüyor”.
Birisi çıkıyor, “bu ahlaki, dürüst ve meşru değildir” diyor, diğeri çıkıyor, "ayak oyunları siyasi çürüme halidir” diyor.
Sen “ittifak” yaparken, her şey “ahlaki ve meşru”, başkası ittifak yapınca, “ahlak dışı ve siyasi çürüme”. Yok ya!..
Tek başına bu açıklamalar telaşın, kaygının, altından toprak kayan zeminin boş gürültüsü.

Şimdi temel adım

15 milletvekilinin CHP’den İYİ Parti’ye geçmesi ilk adım.
Şimdi ikinci ve temel adıma geliyor sıra.
Ortak aday çıkarmaya.
Orada kurulucak geniş demokratik cephede Saadet Partisi’nin de, diğer partilerin de yer alması gerek.
Önce şunu vurgulamak gerek.
15 CHP milletvekilinin İYİ Parti’ye geçtiği haberi duyulunca, insanlar inanılmaz biçimde bayram yapıyor, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış gibi.
İnsanlar sokaklarda daha dik yürüyor, daha kendinden emin konuşuyor, daha güvenli hale geliyor.
Bu bayramın yarıda kalmaması, tamamlanması gerek.
Tamamlayacak olan, ortak adayda birleşmek.
Bence...
En mantıklı ortak aday, hele de bu adımdan sonra Meral Akşener.
İnsanların morale ne kadar ihtiyaç duyduğu, bu haberle gözle görülür hale geliyor.
AKP - MHP ittifakının Cumhurbaşkanlığı hesapları bu adımla allak bullak oluyor.
Adımın temeli ve adı Meral Akşener olmalı.
Olmalı ki, atılan adım hedefine ulaşabilsin.
Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan.
Bu neşe yarıda kalmasın.

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