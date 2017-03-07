"Madem terör örgütü, neden kırmızı halıda karşıladınız?"

Göbeği çatlıyor Umut Oran’ın Kolombiya’da PYD’nin terör örgütü olduğunu kanıtlamak için resimler gösteriyor, terör eylemlerini sıralıyor.

Kime kanıtlamak için?

Sosyalist Enternasyonal (SE) Etik Kurulu üyelerine.

Geçen hafta sonunda Kolombiya’da inanılması güç bir olay yaşanıyor. Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bir olay.

PKK’nın uzantısı PYD’nin Sosyalist Enternasyonal'de tam üye olmasına ramak kalıyor.

PYD, Sosyalist Enternasyonal üyesi?.. Dünyanın haline bakın siz.

Olay, Türkiye’nin dış politikasındaki zikzakları ve bulunduğu konum açısından ibretlik bir örnek.

2014 belirleyici

PYD, 2015’ten bu yana SE’de tam üyelik için müthiş bir uğraş veriyor. Evet evet, şu bildiğiniz PYD, hani şu ünlü terör örgütü PYD.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ofisler açıyor, SE’de üyelik için diğer ülkelerde çalmadık kapı bırakmıyor. O kapıları çaldıkça, kapılar da ona açılıyor.

Nasıl oluyor da, bir terör örgütü Sosyalist Enternasyonal tam üyeliğine kadar uzanmaya çalışıyor?

2014 yılından itibaren Avrupa’yı sarsan bir başka terör örgütü var: IŞİD.

IŞİD Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde terör eylemi yapıyor. Fransa, Belçika, İspanya’da.

“Terör örgütü” denilince, Avrupa’nın aklına sadece IŞİD geliyor. PKK ve PYD değil. O nedenle de, 2015 yılında Sosyalist Enternasyonalde PYD’ye “gözlemci üye” statüsü veriliyor.

Bu statüyü alan PYD arkasından “tam üyelik” için bastırıyor.

Geçen hafta Kolombiya’daki SE toplantısında bu yönde müthiş bir trafik yaşanıyor.

Neyse ki, SE’de bir Başkan Yardımcısı var, geçen dönem CHP milletvekili Umut Oran, onun çabaları sonucu tam üyelik macerası şimdilik geriye atılıyor.

PYD kendini anlatıyor

PYD kendisini orada “Suriye’de özgürlük için savaşan bir örgüt” olarak kabul ettiriyor.

Ayrıca:

“Bizim terörle bağlantımız yok, biz Suriye’de IŞİD’e karşı terörle mücadele ediyoruz, pek çok insani dramla karşı karşıya kalıyoruz.”

Avrupalılara “IŞİD” denildiğinde, akan sular duruyor. Bundan güç alan PYD, geçen yıl tam üyelik için başvuruda bulunuyor.

Tekrarda yarar var, Avrupa ve Amerika IŞİD’i terör örgütü olarak görüyor, PKK ve PYD’yi değil.

Etik kurul üyeleri

Tam üyelik Sosyalist Enternasyonal'in “etik kurulundan” geçiyor. Etik kurulun şu andaki üyeleri Umut Oran tarafından temsil edilen Türkiye dahil şöyle:

Belçika, Bulgaristan, Kosta Rica, Dominik Cumhuriyeti, Irak, Moldova, Güney Afrika, Uruguay, Yunanistan, Finlandiya, Hindistan, Pakistan, Fas.

SE Genel Sekreteri İspanyol Luis Ayala da genel sekreter olarak etik kurul üyesi.

Tam üyelik için başvurusunda PYD, etik kurul üyelerine bir yazı veriyor 2015 sonunda, “bizim PKK ile ve terörle hiç bir bağımız yoktur” diye.

Yukarıda sayılan ülkelerden oluşan etik kurul üyeleri de bunu kabule yanaşıyor.

Umut Oran sahnede

Bunun üzerine Umut Oran belge toplamaya başlıyor.

SE Başkanı Papandreu ile Genel Sekreter Luis Ayala’ya PYD - PKK ilişkisini gösteren resimler ve yazılar içeren birer mektup gönderiyor.

PYD bürolarında PKK bayrakları ile Öcalan resimleri bulunan resimler.

Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) PYD ve terör bağlantısını anlatan raporlarını ekliyor.

PYD’nin insan hakları ihlallerini anlatan olayları aktarıyor.

Ama, ondan önce 20 Aralık 2016 Malaga toplantısına gitmek gerekiyor.

20 Aralık 2016 sabahı Kayseri’de 13 askerin ölümü, 48 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan PKK saldırısını yaşıyor Türkiye.

O gün Sosyalist Enternasyonal Malaga’da toplanıyor. Umut Oran “PKK’nın şiddetle kınanmasını” içeren bir bildiri yayınlanmasını istiyor.

Londra’dan gelen biri:

“Türkiye kendi iç politikasını gözden geçirsin. Dört yıl önce Türkiye PKK ile müzakere ediyor, adına çözüm süreci diyor. Sonra aniden fikir değiştiriyor, PKK’yı düşman ilan ediyor.”

Buna karşı çıkan Umut Oran:

“Konumuz Türkiye’nin politikası değil, Türkiye’de bugün hain bir PKK saldırısı olmuş, on üç asker hayatını kaybetmiştir, PKK’nın şiddetle kınanmasını istiyorum, aksi halde toplantıyı terk ederim.”

Bunun üzerine SE bir bildiri yayınlayarak, “PKK’nın bugün Kayseri’de gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” diyor.

Salih Müslim resimleri

Arap Baharı sonrasında, özellikle Suriye iç savaşıyla birlikte PKK, PYD ve YPG Avrupa ve Amerika’da çok aktif. PYD’nin Sosyalist Enternasyonal tam üyelik girişimi bunun son örneği.

Umut Oranın gözlemlerine göre, PKK ve PYD çeşitli ülkelerle “iyi ilişkiler içinde.” Tam üyelik girişimi bu çerçevede.

Umut Oran, etik kurulda PYD’nin PKK ile ilgili resim ve silahlarını, Öcalan fotoğraflarını gösterince, PYD temsilcisi de başka resimler gösteriyor ve şunu söylüyor:

“PYD Başkanı Salih Müslüm, işte bu resimlerde gördüğünüz gibi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kucaklaşarak karşılanmış, Salih Müslüm’e iltifat etmiş, onu kırmızı halıda karşılamıştır.

"Ankara onu dün kırmızı halıda karşılarken, bugün kırmızı bültenle arandığını ilan etmiştir. Türk Hükümetinin tutarsız politikalarla zikzaklar çizmesi bizim sorunumuz değildir.”

Buna rağmen, etik kurulu Umut Oran ikna ediyor ve PYD’nin tam üyeliğini engelliyor.

Sadece o değil, “PYD’nin gözlemci statüsünün de yeniden ele alınması” önümüzeki toplantıya kalıyor.

Dışişleri nerede

Bütün bunlar olurken, Dışişleri Bakanlığı nerede?

Umut Oran Kolombiya’ya gitmeden önce, Dışişleri Bakanlığı'na başvuruyor:

“PYD’yi terör örgütü olarak ilan eden hükümet kararına ihtiyaç var, Sosyalist Enternasyonal'in elindeki terör listesinde PYD yok, bir önce bunun çıkartılması şart.”

Şart ama, bu başvuruya rağmen, henüz o liste yok.

Almanya ile kavga etmekten, referandum derdine düşmüş iken, Dışişleri'nin buna ayıracak zamanı yok.

Ama, yarın bir gün, PYD Sosyalist Enternasyonal üyesi olur ise, uzak ihtimal olsa bile, diğer ülkelere fırça atmakla sorumluluktan kurtulunmuyor.