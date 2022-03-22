Kavala Silivri'de 9. Senfoni'yi dinlerse, bugün zamanıdır!..

"Orkestra Beethoven'in 9. Senfonisini çalıyor."

Sahnenin bir köşesinde çok tanıdık bir kişinin portresi var.

"Osman Kavala'nın... 1602 gündür tutuklu bulunan Kavala'nın...

Orkestra bu hafta konserini Kavala'ya ayırıyor."

1209 kişilik salonda iğne atsan, yere düşmez, salon hınca hınç dolu.

Nerede bu salon?..

"Düsseldorf Konser Salonunda." Düsseldorf Almanya'nın önde gelen kentleri arasında.

Ne zaman bu konser?..

Üç gün önce, 19 Mart Cumartesi günü.

Konseri veren kim?..

"Düsseldorf Senfoni Orkestrası."

1818'den bu yana

Düsseldorf Senfoni Orkestrası Almanya'nın, aynı zamanda Avrupa'nın en köklü müzik kurumlarından biri.

1818 yılında faaliyete geçiyor. Tarihinde klasik müziğin dehaları arasında yer alanlardan Mendelssohn, Schumann gibi kompozitör ve orkestra şefleri var.

Her yıl Madrid'den Tokyo'ya, Moskova'dan Amsterdam'a, Viyana'dan Budapeşte'ye kadar dünyanın çeşitli başkentlerinde konserler veriyor. Her konserini binlerce insan izliyor, saygın bir kurum.

Son yedi yıl

İki yüz yılı aşkın süredir klasik müzik dünyasında ayakta kalan Düsseldorf Senfoni Orkestrası son yedi yıldır kariyerine yeni bir sayfa ekliyor:

"İnsan Hakları Ödülü veriyor."

İnsan hakları ihlal edildiğine, adalete ulaşamadığına, hukuka aykırı işlemlere uğradığına inandığı kişilere İnsan Hakları Ödülü veriyor.

Sahnedeki portre

Beethoven'n 9. Senfonisini çalarken sahnenin köşesinde yer alan Kavala'nın portresi bundan dolayı.

"Orkestra bu yıl insan hakları ödülünü Osman Kavala'ya veriyor."

Konserle birlikte yapılan açıklamada Kavala'nın kimliği anlatılırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 yılında verdiği "derhal tahliye" kararına rağmen, bu karara uyulmadığı, hala hapiste tutulduğu ve ona yöneltilen suçlamalarda "tatmin edici bir kanıt bulunmadığı" vurgulanıyor.

Bu tür ödüllerin genel mantığı zaten bu yönde, temelde insan haklarının ihlali üzerine veriliyor.

Düssesdorf'tan Silivri'ye

Dün Kavala ile ilgili duruşma var. Gezi Davası duruşması.

Daha önce beraat etmelerine, dosyanın kapanmış olmasına rağmen, Çarşı Davası'nda yargılananlar yeniden yargıç karşısına çıkıyor, haklarında yeniden dava açılıyor.

Adalet!.. Hukuk!..

Çarşı ve Gezi Davaları önce birleştiriliyor, sonra ayrılıyor.

Adalet!.. Hukuk!..

Gezi Davası'nın dünkü duruşmasında tutuklu tek sanık Osman Kavala'nın, her zamanki gibi, bire karşı iki oyla tutukluluğunun devamına karar veriliyor.

Üç gün önce Düsseldorf'ta "İnsan Hakları Ödülü'ne" layık görülen Kavala'nın Silivri Hapishanesin'den çıkmasına izin verilmiyor.

Onu demir parmaklıklar arkasında tutmaya devam eden yargıçların bu ödül karşısında ne düşündüklerini merak ediyorum.

Duruşma salonunda çevik kuvvet

Dün iki ayrı dava daha var.

Biri İstanbul'da "Boğaziçi Üniversitesi'nden boykota katılan öğrencilerle" ilgili dava, diğeri "Montrö Anlaşması'nın" önemini vurgulayan duyuru yayınladıkları için 102 amiral ve bir general hakkında açılan dava.

Boğaziçi Üniversitesi duruşmasında yargıç savunma avukatlarının duruşma salonunu terk etmesine ilişkin verdiği karar protesto edilince, salonda olaylar çıkıyor.

"Mahkeme salonuna çevik kuvvet giriyor!.."

Mitinglerde, sokaklarda, gösterilerde cop sallayan, biber gazı sıkan çevik kuvvet artık duruşma salonlarına giriyor!..

Amiraller

102 amiral ve bir generalin yargılandığı dava çok ayrı bir nitelikte.

4 Nisan 2021 günü 102 amiral ve bir general Montrö Anlaşma'sının Türkiye için hayati önemini vurguluyor, o konuda çıkan tartışmalara karşı, anlaşmanın Türkiye'nin savunması açısından tarihi değeri üzerinde duruyor.

"Amiraller darbe girişimi suçlamasıyla göz altına alınıyor, elektronik kelepçe takılıyor, yandaş medyada linç ediliyor, iktidar sahiplerinin suçlamalarına hedef oluyor."

Gel zaman, git zaman, ne zaman ki Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, bir de bakıyoruz ki...

"İktidar sahipleri her konuşmalarında Montrö Anlaşması'na toz kondurmuyor, Montrö'yü aniden ve telaşla ve siyaseten en çok onlar sahipleniyor."

Ama, o amiraller dün yargı karşısında!..

Diyarbakır'da Nevroz

Dün 21 Mart, Nevroz kutlamaları var, en çok da Diyarbakır'da.

Ne olmasını beklersiniz?..

Her zamanki gibi, yine "polis müdahalesi."

21 Mart 2022 tarihe böyle geçiyor.

Üç önemli dava, bir miting, çevik kuvvet, polis...

Adalet!.. Hukuk!..

Türkiye'nin halini yansıtıyor.

Ya Osman Kavala?..

Bugün hapiste 1603. günü!..

Bugün Silivri'de 9. Senfoniyi dinleyebilirse, zamanıdır!..