Halka bakışın aynası: Açlık sınırı altında

- Almanya Cumhurbaşkanı'nın aylığı:

Almanya'daki asgari ücretin on altı katı.

- Fransa Cumhurbaşkanı'nın aylığı:

Fransa'daki asgari ücretin dokuz katı.

- İrlanda Cumhurbaşkanı'nın aylığı:

İrlanda'daki asgari ücretin beş katı.

Türkiye'ye gelince... Örneğin...

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken...

Demirel'in aylığı asgari ücretin on üç katı.

Bugün...

Tayyip Erdoğan'ın aylığı asgari ücretin otuz beş katı!..

Toprağı bol olsun, Levent Kırca'nın ölümsüz skeçlerinin ana başlığı gibi, "olacak o kadar!.."

Bir dakikalar bütçe

Sadece bizde değil, dünyanın çeşitli bölgelerinde bu tür karşılaştırmalar yapılıyor, "yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafeyi" tanımlamak adına.

O "mesafe", günümüzdeki "maske, mesafe" tanımının ötesinde.

Bir başka karşılaştırma daha var.

"Sarayın bir dakikalık gideri 7.700 lira. Asgari ücret halen 2.324 lira. Yani, bir dakikalık gideri asgari ücretle çalışan bir kişinin üç aylık ücretinden daha fazla."

Hesabı biraz daha ilerletirsek:

"Sarayın dört dakikalık, evet sadece dört dakikalık gideri bir asgari ücretlinin bir yıllık alacağına denk geliyor."

Dört dakikada bir yıllık asgari ücret!..

"Olacak o kadar..."

7 bin liralık zam

Yine bir başka hesap...

Erdoğan'ın 2021 yılında aylığı 81 bin liradan 88 bin liraya yükseliyor, 7 bin lira artıyor.

Sarayın bir dakikalık gideri ya da Erdoğan'ın aylığındaki artış, hemen hemen aynı kapıya çıkıyor.

Yine bir asgari ücretlinin üç aylık alacağı.

Açlık sınırı altında

Bugün asgari ücretle ilgili son toplantı yapılıyor. Gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belli olması bekleniyor.

TÜİK'in bir önerisi var, TÜİK'in önerisi, arka bahçeden gelen bir öneri, iktidarın aklındaki miktar. 2.792 lira.

Toplantıya işçi kesimini temsilen katılan Türk -İş'in açıkladığı iki rakam var, günümüzde Türkiye'de:

"- Açlık sınırı 2.516 lira,

- Yoksulluk sınırı 8.197 lira."

Dolayısıyla, halen yürürlükte bulunan...

Bugünkü asgari ücret açlık sınırının altında...

İlk belirlendiğinde, yılın başında öyle değil ancak, yıl içinde enflasyon arttıkça, asgari ücret öyle geride kalıyor ki, sonuçta açlık sınırının altına düşüyor.

Elektrik ve doğalgaz

2021 yılı için ne olur?..

TÜİK'in ortaya attığı rakam, 2.792 lira nabız yoklama mı, yoksa iktidarın gerçek niyeti mi, belli değil. Bu rakamın çok düşük olduğu ortada.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını siz boş verin!..

Sadece gıda ürünlerindeki fiyat artışı, işçi sendikalarının verilerine göre, yüzde 30'un üstünde.

Ayrıca...

Son bir yılda elektriğe yapılan zam yüzde 32.5,

Doğalgaza yapılan zam yüzde 35 oranında.

Doğrudan yedi milyon kişi

Asgari ücret çok yaygın.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı beş yıldır Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısını açıklamaktan kaçınıyor. Yine işçi sendikalarına göre, yaklaşık yedi milyon kişi doğrudan, aileleriyle birlikte on, on iki milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Asgari ücret tespit komisyonunda masada kim oturuyor oturmuyor, önemli değil.

Son sözü yine de, iktidar söylüyor, "uzlaşma" filan hak getire. AKP hangi konuda "uzlaşma"' arıyor ki, "uzlaşmaya" yanaşıyor ki, asgari ücrette "uzlaşma" olsun!..

On, on iki milyon kişiyi ilgilendiren ücret, iktidarın da o milyonlara bakışını gösterecek.

Seçim zamanı da, o milyonların iktidara bakışını!..

Asgari ücret aslında "iktidarların halka bakışının" örneklerinden biri.