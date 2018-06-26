Erdoğan'ın tek rakibi: Ekonomi

Canım hiç yazı yazmak istemiyor.

Canım çok sıkılıyor.

Son seçimi kazanan da, kaybedenler de suskun.

Seçimin “en büyük galibi”, yeni “Başkan Baba’nın”, Tayyip Erdoğan’ın bile yüzünden düşen bin parça.

Kendisi, kişisel olarak kendi siyasi tarihinin en yüksek oyunu almış olmasına rağmen, partisi Kasım 2015 seçimlerine göre, ciddi puan kaybetmiş bulunuyor. O kadar ki, on altı yıllık iktidarın sonunda şimdi ilk kez Meclis’te tek başına çoğunluğu sağlamaktan uzak.

Payandası MHP.

Son iki yıl hep AKP Bahçeli’ye destek oluyor, karşılıklı olarak birbirlerine omuz veriyor, en kritik oylamalarda ve durumlarda Bahçeli “AKP’nin arka bahçesi” rolüne soyunuyor.

Karşılığında da, Erdoğan MHP’yi ittifaka dahil ediyor, MHP’nin elinden tutuyor.

Herkes “Erdoğan Bahçeli’yi kurtardı” diye düşünürken, topluca bir yanılmayla şimdi Bahçeli Erdoğan’ın partisini kurtarma görevini üstleniyor.

MHP bu seçimin en sürpriz galibiyetine imza atıyor.

Erdoğan ve Güneydoğu

Tayyip Erdoğan nasıl oluyor da, ilk turda Cumhurbaşkanı seçiliyor?..

Bunca ekonomik kriz, dış sorunlar, özgürlükleri ellerinden alınmış binlerce insan...

Hele de, Güneydoğu’da...

Güneydoğu’da, yanlış anımsamıyorsam, 98 HDP’li belediye başkanı görevden alınıyor, bir bölümü içerde, yedi HDP milletvekilinin milletvekilliği düşüyor, yedi HDP milletvekili hapis...

Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş bir yılı aşkın süredir hapis...

Buna rağmen, Güneydoğu’dan Erdoğan’a ve AKP’ye hâlâ oy çıkıyor...

Mutlaka sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir durum.

AKP orada baskıyla mı oy alıyor, aşiretler mi destekliyor, destekliyorsa neden, ne oluyor orada?

Erdoğan’ın başarısı

Erdoğan’ın, Güneydoğu’da aldığı oylara ek olarak, ilk turda seçilmesinin iki nedeni var.

1-İYİ Parti adayı Meral Akşener tahminlerin çok altında oy alıyor.

2-Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tahminlerin çok altında oy alıyor.

Muharrem İnce beklendiği gibi, yüzde 30 bandını aşıyor.

Akşener ve Karamollaoğlu’nun o kadar düşük oy alması, Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini sağlıyor.

Tarikatlar AKP’yi destekledi

Seçimden önce ortaya çıkan bir iddia var:

“Bu seçimde tarikatlar uzun süre sonra ilk kez Saadet Partisi’ni destekleyecek”.

Bu doğru çıkmıyor.

Çıkmadığı gibi, o tarikatlardan birinin eski liderinin aynı soyadını taşıyan bir yakını AKP’den milletvekili seçiliyor.

En büyük hüsranı Saadet Partisi yaşıyor ve bunu bütün muhalefete de yaşatıyor.

CHP’den HDP ve İyi Parti’ye

CHP yerinde sayarken, ııııhhh, milim kımıldamazken, belki de seçimin SP’den sonra en büyük kaybedeni oluyor.

Muharrem İnce ayrı, o gerçekten partisinden ilerde, Erdoğan gibi.

CHP bir yandan İYİ Parti’ye, bir yandan HDP’ye oy kaptırıyor.

İYİ Parti çok az MHP’den, çok az AKP’den ve fazlasıyla CHP’den oy devşiriyor.

Ya Kemal Kılıçdaroğlu?

Genel Başkan olduktan sonra, dört genel seçim, bir referandum, bir yerel seçim kaybediyor.

Hala orada oturacaksa, helal olsun ona ve CHP’ye.

Genel bakışta, Erdoğan muhalefeti tek tek ayıklamış bulunuyor.

İstediği siyasal gücü elde ediyor.

Bundan sonra en büyük rakibi siyasal partiler değil, ekonomi.

Ekonomiyi nasıl çözecek, krizden nasıl çıkaracak, en temel sorun o.

Siyasi olarak, bundan sonra onu çökertecek olan, ekonomi.

Ve beklenen, beklenmeyen dış sorunlar.

Canım çok sıkılıyor... Çok...