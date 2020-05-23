Erdoğan bayramda damadına elini öptürmese, yeridir!..

Bir zamanlar dünyada "en çok buğday ihraç eden ülkelerden biri..." Türkiye...

Son on sekiz yılda, AKP iktidarında Türkiye buğday ithalatına toplam 15 milyar 613 milyon dolar ödüyor.

Bir zamanlar dünyada "en çok pamuk ihraç eden ülkelerden..." Türkiye...

Son on sekiz yılda, AKP iktidarında Türkiye pamuk ithalatına toplam 22 milyar 442 milyon dolar ödüyor.

Bir zamanlar dünya gıda ürünlerinde dünyada "kendine yeterli yedi ülkeden biri..." Türkiye...

Son on sekiz yılda, AKP iktidarında bırakın "kendine yeterli olmayı", Türkiye toplam 190 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor, 128 ayrı ülkeden.

Albayrak'ın incisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün incilerine bir yenisini ekliyor, "birileri ülkeyi ithalat cenneti haline getirmek istiyor".

Oysa, Türkiye’yi ithalat cenneti haline getiren on sekiz yıllık AKP iktidarı.

Albayrak ya iktisat tarihi bilmiyor ya son on sekiz yılın ithalatından haberi yok ya aynı kabine üyesi arkadaşlarının sözlerini unutuyor ya da her zamanki gibi, laf ola beri gele!..

Önce şu:

Türkiye ithalat sıralamasında dünyada iki yüz ülke arasında 24. sırada, dünyada en çok ithalat yapan ülkelerden biri.

Ayrıca şu:

1930 ile 2002 yılı arasında 72 yılda yapılan toplam ithalatın beş katını AKP son on yedi yılda yapıyor.

Ayrıca şu:

1930 ile 2002 yılı arasında 72 yılda verilen dış ticaret açığının dört katını AKP on yedi yılda yapıyor. İthalatın müthiş artışı sonucu.

Özellikle tarım ürünü ve hayvan ithalatında artış eleştirildiğinde, 1923’ten günümüze kadar gelmiş geçmiş Tarım Bakanları arasında en beceriksizi çıkan Bekir Pakdemirli Berat Albayrak’ı kündeye getiriyor:

"Para var ki, ithalat yapıyoruz... Sıkışırsak, ithalat yaparız..."

Zaten yapılıyor.

İlhan Kesici'nin tespiti

Son bütçe görüşmelerinde CHP milletvekili, DPT eski Müsteşarı İlhan Kesici sorunu çok net sergiliyor:

"AKP döneminde Türkiye 2 trilyon 105 milyar dolar ihracat, buna karşılık 3 trilyon 150 milyar dolar ithalat yapmıştır. Bu süre içinde toplam dış ticaret açığı 1 trilyon 50 milyar dolardır."

Bütün dünya ekonomi istatistiklerinde dünyada en kırılgan beş ülke arasında Türkiye var.

Hele de, dış finansman girişinde, yani ihracatta tıkanma ya da dışarıdan para bulmakta ani bir duraklama olursa, bundan en çok etkilenecek ilk ülke Venezüela, ikinci Türkiye. Tıpkı şimdi Korona günlerinde AKP’nin dışarıdan para bulamadığı gibi.

Kesici’ye göre, "Türkiye on yedi yılda kazanmadığı parayı harcıyor, bunun sonucu borçlanıyor da, borçlanıyor, hem de yüksek faizle".

İthalata vergi

İki gün önce önemli bir karar alınıyor, Albayrak zaten o karar üzerine, kendi oluşturdukları "ithalat cennetine son" gibi, büyük laflar ediyor.

800 üründe ithalat vergisi artırılıyor. Öyle tehlikeli bir karar ki!..

CHP sözcüsü, eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak uyarıyor dün:

"Para bitince ithalat vergilerini artırırken, ilgili sektörlerle görüştünüz mü? Pek çok sektörde kullanılan ara malı ve girdilerin maliyetini durduk yerde artırırken, zaten darbe yemiş sanayicilerimizin rekabet gücüne, bir darbe de böyle vuruyorsunuz."

Ekonomi çıkmaza girdi mi, işte böyle oluyor, bir karar, bir başka çıkmazı tetikliyor.

Yıllar içinde hesapsız ithalat ve savurganlık içerde sanayiye darbe vuruyor, tarımı öldürüyor. Şimdi vergileri artırırken, çeşitli sektörlere ikinci darbe geliyor.

Kaldı ki, maliyet artışı nedeniyle bunun fiyat artışına etkisi var. Haa, orası sorun değil, "emir - komuta zinciri içinde TÜİK fiyat artışılarını idare eder nasıl olsa!.."

Sanki halk çarşıda, pazarda anlamıyor!..

İthal ikamesi

Biraz da iktisat tarihi... Albayrak için... "İthalat cenneti" diyor ya... Doğru, 2002’den sonra öyle... Ya ondan önce...

1960 ile 1980 arasında temel ekonomik politika ithal ikamesine dayanıyor. Yani, ithalata gitmek yerine, o malların içerde üretimine ağırlık vermek anlamında. Türkiye o yıllarda öyle kalkınıyor.

24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ekonomide liberalizasyon başlıyor, kapitalizme geçişin büyük dönemeci, serbest piyasa ekonomisi.

1980 ile 2002 arasında bu uygulama var. Dış ticaret açığı yine var ama, ihracat ile ithalat arasındaki makas şimdiki gibi geniş değil.

"İthalat cenneti" asıl son on sekiz yılda.

Berat Albayrak kayınpederi Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyor, fakında değil.

Erdoğan’la birlikte dönemin ekonomi ve maliye bakanları ile ekonomi bürokrasisini... Yani, bugün bir parçası olduğu AKP’yi!..

Erdoğan bayramda damadına elini öptürmese, yeridir!..