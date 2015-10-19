T24 LogoT24 Logo

Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

19 Ekim 2015

Elde var tarih, satranç eşliğinde

Erdoğan, Türkiye’nin emin bir ülke olarak ilan edilmesini istiyor. Her köşesinden kan akan bir ülke nasıl 'emin' bir ülke?

“Soru: Derviş! Sen bu geçmiş tevarihleri kendü tevarihüne zamm etmeğe sebep ne?

Cevap: İki vecden ötürü. Biri bu kim ben geçmiş tevarihleri müteala edip hakikati bildim ve biri dahi benim tevarihümü bildürmektür”. (Tevarih, tarih; zamm, eklemek; vecd, sebep).

Aşıkpaşazade tarih araştırmalarına temel olan “Tevarih-i Al-i Osman” (Osmanlı Tarihi) kitabına girişte böyle yazıyor. Yani, genel tarihi öğrenip, kendi özel tarihin ile birleştirerek gerçeğe ulaşmak. Bunun yolu “yazmaktan” geçiyor. Hele de, kitaplar hariç, kırk iki yıl haber, dizi, röportaj, yorum olarak on bini aşkın yazı yazmış ve yazmayı en büyük eylem gören benim gibi biri için yazmak, vazgeçilmez, paha biçilmez bir tanıklık.

Bu tanıklığın en çarpıcı örneklerinden biri Sovyet Devrimi sırasında Moskova’da görev yapan İngiliz Guardian gazetesi muhabirinin serüveni. O gazeteci Lenin’le satranç oynuyor. Kıskanılacak bir gazetecilik. Devamı bugün bizim ülkemizde aya ayak basmak gibi. Satranç oynayacak ölçüde yakınlığa rağmen, gazeteci ne Lenin’e yaltaklık yapıyor, ne Lenin ona soruları ısmarlıyor ya da ters sorular karşısında öfkeleniyor.

Kavgalarla hırpalanmış, yaltaklıkla rayından çıkmış bizdeki gazeteciliğin kapısını başka dünyalara açmak gerek. Bu bıktırıcı döngüye kapılmadan, ayrıca çömezinden en kralına kadar “Brutuslerin” kol gezdiği bizim alemde, zor da olsa, Aşıkpaşazade’nin peşinden gitmek, Lenin’le satranç oynamak huzur veren bir hedef.

 

***

 

Erdoğan’ın dördüncü şartı

 

Günümüz tarihinde Alman Başbakanı Merkel’in İstanbul ziyareti başköşeye oturuyor. Mülteciler, Afgan, İran, Irak ama asıl Suriye’den gelen mültecilerle ilgili geçen hafta Tayyip Erdoğan Brüksel’de bir dizi görüşmede bulunuyor. Merkel’in dün gelişi bununla bağlantılı.

Almanya’ya 5 Eylül-15 Ekim arasında 409 bin Suriyeli gidiyor. Ne Almanya, ne AB onları istemiyor, “en iyisi onlar yine Türkiye’de kalsın, biz Türkiye’ye yardım edelim.”  Erdoğan bunun karşılığında şartlarını sıralıyor:

-Bize para verin, evet veriyorlar, üç milyar Avro.

-Bize vizeyi kaldırın, evet belki belli sınırlamalar içinde.

-Buzdolabına kaldırılan AB ile görüşmeler yeniden başlasın, evet belki yeniden başlayabilir, nasıl olacağına ilerde karar verilecek.

Bunlara Erdoğan çok çarpıcı bir dördüncü şart ekliyor. “Der Spiegel’den” alıntı yapıyorum:

“Erdoğan, Türkiye’nin emin bir ülke olarak ilan edilmesini istiyor, politik takibin olmadığı bir ülke olarak. Bu şart çok tartışılıyor. Basın özgürlüğü bulunmayan, Kürtlerle çatışan bir ülkenin bu biçimde ilan edilmesine itirazlar var”. (Spiegel On Line, Merkel bei Erdoğan, Plötzlich Partner, Merkel Erdoğan’la, Aniden Ortak).

Her gün, her köşesinde kitle halinde kan akan bir ülke nasıl “emin bir ülke”? Ya da kimin başına, ne geleceği belli olmayan bir ülke “politik takipten” nasıl uzak kalacak?

Hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin rafa kalktığı bir dönemde Erdoğan Batı’nın markajından kurtulmak derdinde. Ara sıra çatsa, hakaret etse de, belli, Batı baskısından iyice bunalmış. Mülteci gerekçesi ile AB’nin ve Almanya’nın vermeye hazırlandığı rüşveti fırsat görüyor. “Politik takip”, yani Batı baskısı, yani her gün Batı basınında kendisine yönelik eleştirilerin son bulması şartını koşuyor. Nasıl olsa mülteciler Batı’nın korkulu rüyası, Erdoğan “ne koparırsam kardır” diye düşünüyor. Çok zor koparabileceği bir şart.

AB ve Merkel ise, “Türkiye’yi tam hasta adam olarak yakaladık, üç, beş kuruş verir, mülteci derdinden kurtuluruz” planları yapıyor. Vize ve AB fasıllarına gelince, daha zamanı var. Kim öle, kim kala.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hürriyetmerkeltavizabmülteciemin ülkevize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

"Bir umudum sende, anlıyor musun?"

Jülide Kural Devran’dan üç öykü, Ömer Şahin iki öykü okuyor, okurken oynuyorlar. Sahnede iki sanatçı daha, Talat Yeşil ve Cemal Özkan okumalara saz ve gitarla eşlik ediyor, ağıtlar söylüyor ve çalıyorlar

Amerika’yı son beş gün CIA yönetti

CIA Trump’a "Otur oturduğun yerde" diyor

10 Ocak... Taş Devri'nden kalma gibi

1961... Altmış yıl önce... Gazetecilerin elde ettiği haklara ve bu hakları savunmak için patron boykotuna karşı verdikleri mücadeleye bakar mısınız? Altmış yıl sonra bugün, hayal bile edilemiyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24