El Hak doğru, Binali Bey "uçuyor"

-25 Şubat 2013, Süleyman Soylu, o sırada AKP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul’da:

“Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yatırımlar karşılığını bulamıyor. Son on yılda o bölgeye 37 milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.”

Soylu, 37 katrilyon liralık yatırım, diyor.

-18 Mayıs 2016, Tayyip Erdoğan Van’da:

“AK Parti iktidarında, son on iki yılda Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınması için eski parayla toplam 260 katrilyon, yaklaşık yüz milyar dolar yatırım yaptık.”

Erdoğan, 260 katrilyon liralık yatırım, diyor.

-4 Eylül 2016, Binali Yıldırım Diyarbakır’da:

“2003 - 2016 arasında Doğu ve Güneydoğu’ya toplam 80 milyar liralık yatırım yapıldı. 1989’dan 2002’ye kadar toplam 30 katrilyon lira, AK Parti döneminde 80 milyar lira, neredeyse üç katı. Bizi kimse tutamaz. Uçarız, uçarız, hem uçarız, hem bölgeyi ayağa kaldırırız”.

Yıldırım, 80 milyar (katrilyon) lira, diyor.

-Kalkınma Bakanlığı resmi sitesinde, illere göre yatırım tablosu:

“Doğu ve Güneydoğu’da 23 ilimize 2002 ile 2014 arasında, on iki yılda toplam 42 katrilyon lira yatırım yapılmıştır.”

Kalkınma Bakanlığı, 42 katrilyon lira, diyor.

Dört yetkili, dört ayrı rakam. 37, 260, 80 ve 42 katrilyon lira. Seç, beğen, al.

En doğu sözü Binali Yıldırım söylüyor:

“Bizi kimse tutamaz, biz uçarız, uçarız, uçarız...”

El Hak doğru, hem de ne “uçuş.” Üstüne yok bu “uçuşun.”

Bu arada 51 karakol

Kısa sürede en fazla uçanlardan biri Binali Yıldırım.

Dün yeniden “Doğu ve Güneydoğu paketi” açıyor. Şu kısa Başbakanlığı döneminde bu Güneydoğu’ya ikinci yatırım paketi.

Yıldırım ilk paketi 6 Eylül 2016’da açıyor. O paketi açarken, akıllarda kalan sözü, “çözüm mözüm yok, terör örgütü ile çözüm olmaz.”

Dört buçuk ay önce, açtığı o paket “140 milyar lira.”

Pakette ne ararsan, var. 23 ile ekonomik kalkınma için teşvikler ve yatırımlar vaadediyor:

2027’ye kadar 67 bin yeni konut.



255 milyon liralık eşya.



Doğu ve Güneydoğu’da 23 il içinde yer alan 8 ilin her birinde onar fabrika, yani seksen fabrika, kırk bin kişiye istihdam.



Esnafa faizsiz kredi.



İş yerinde elektriğe yüzde elli indirim.



Bölgedeki çeşitli illere stadyum, konut, hastane.



Tarımsal alanda sulama.



Otoyol, demiryolu, doğalgaz hattı.

Binali Yıldırım Diyarbakır’da attığı bu nutukta Cahit Sıtkı Tarancı’dan şiirler okuyor, “yıkılan her yeri yeniden yapıyoruz” diyor.

Bu arada ağzından kaçırıyor:

“Bölgeye 51 yeni karakol inşa edeceğiz.”

Çözüm mözüm yok, karakol marakol var, maksat, bölge kalkınsın.

Binali Bey aynı pakette devam ediyor:

“Diyarbakır’a 1.9, Şırnak’a 3.5, Hakkari’ye 2.5, Mardin’e 1.8 milyar lira kaynak ayırdık. Toplam on katrilyon lira, para harcayacağız, para.”

Milyarlar, katrilyonlar iyice karışıyor. Paket “140 milyar” diye açılıyor, ardından bu rakamlar geliyor. En doğrusunu Binali Bey bilir, malum o bir mühendis.

AKP'nin yedinci paketi

Binali Yıldırım dün yeni bir Doğu ve Güneydoğu paketi daha açıyor. Bu sefer epey mütevazı:

“19 milyar 600 milyon liralık bir paket.”

Doğu ve Batı arasında refah farkını kaldırıyor.



Esnafa faizsiz kredi veriyor.



23 ili kapsayan teşvik programı hazırlıyor.



112 bin 400 kişiye yeni iş sahası açıyor.

“Para hazır, imkan hazır.”

İşte, bu kadar. Bu arada AKP 1970’ten bu yana hiç bir iktidara nasip olmayan rekorun sahibi.

On dört yılda AKP’nin yedinci Güneydoğu paketi.

Sur ve Toledo

Tarihte yerini alan bir paket daha var ki, Ahmet Davutoğlu’ndan emsalsiz bir “uçuş” öyküsü. Hakkını yemek olmaz.

Son dönemlerinde Ahmet Bey “Şefkat Paketi” açarak, “Kardeşlik Seferberliği” ilan ediyor. Seferberlik ilanından sonra 1 Şubat 2016’da Suudi Arabistan giderken, uçakta gazetecilere müjdeyi patlatıyor:

“Diyarbakır Sur’u öyle inşa edeceğiz ki, aynen Toledo gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline gelecek.”

Ahmet Bey malum, hızını hiç alamayan biri.

Toledo, İspanya’nın on yedi özerk bölgesinden biri olan Castilla-La Mancha Özerk Bölgesinin başkenti. 1982’den beri özerk bölge. 1934’ten bu yana kendine ait milli marşı var.

Toledo mimari özellikleri, kiliseleri, müzeleri ve kültür eserleri itibariyle Dünya İnsanlık Mirası listesinde.

Ahmet Bey bu, kulakları çınlasın.

Barış olmadan

1980’lerden bu yana, çeşitli iktidarlar ve AKP toplamda 24 paket açıyor.

Kasım 2007’de on beş bakanla yapılan Güneydoğu çıkarmasında “on bir ile 12 milyar dolarlık paketle” başlıyor AKP. Gösteriler, türküler eşliğinde.

Binali Bey’in 6 Eylül 2016’da açtığı 24. paket sonrasında 7 Eylül günü benim yazdığım yazı şöyle bitiyor:

“140 milyar liralık paketin dönüp dolaştığı yer barış ve barış. Çözüm mözüm yok ise, yatırım matırım nasıl gerçekleşecek? Barış yoksa, bir süre sonra huzurlarınızda 25. paket.”

Ayıptır söylemesi, dünkü paket 25. paket.