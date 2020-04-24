"Dolar dolmaz" diye alay ederken...

Tarihi bir açıklama yapıyor geçenlerde Tayyip Erdoğan. Korona ile mücadelede ne kadar başarılı olduklarını anlatırken, "biz 2002’de iktidara geldiğimizde doğru dürüst bir ambulans bile yoktu" diyerek, on sekiz yıllık iktidarında neleri aştıklarını, ülkemize neler kattıkları vurgulamaya çalışıyor.

Onun bu sözü özellikle sosyal medyada çok eleştirilince, "yandaşlar", hayret ki hayret, bu sözü kanıtlamak için var güçleriyle çaba harcıyor.

Algı operasyonu aşkına, "doğru dürüst ambulans yoktu" diye başla, sonra ne istersen gerisi getir, ne fark eder!..

Tek tesellimiz, şimdi ne ararsak var, hepsi AKP’nin eseri!..

Fıkra gibi

AKP iktidara geldiğinde bir başka olay daha var. 2002’de dolar 1 TL 39 kuruş, bugün 6.94 ile 7 lira arasında gidip geliyor.

Bir TV kanalında izliyorum, sokaktaki bir adama doların kaç lira olduğunu soruyorlar. Adam biliyor, "7 lira" diyor.

Soru devam ediyor, "AKP iktidara geldiğinde dolar 1.39 idi, şimdi 7 lira, çok yüksek değil mi?"

Adam hiç düşünmeden yapıştırıyor:

"İyi işte, 1 mi büyük, 7 mi büyük? 7 büyük, AKP iyi iş yapmış!"

Bu durumda halkın bir bölümünün 2002’de doğru dürüst ambulans olmadığına inanması mümkün!..

"Dolar alan..."

Doların yine inip çıktığı bir dönemde, Mart 2015’te Tayyip Erdoğan halka sesleniyor:

"Dolar alan yaya kalır, tasarruflarınızı Türk Lirası'na yatırın, dolarınızı, Avronuzu Türk Lirasına çevirin!.."

Dolar o tarihte 2.58 lira, bugün 6.94 ile 7 lira arasında oynuyor, dün bu satırların yazıldığı saatlerde 6.97 lira.

Dolayısıyla, kimin "yaya" kaldığı ortada. Bu süre içinde parasını, birikimini Türk Lirası'nda tutan ciddi zarara uğruyor. Buna karşılık dolar, Avro ve altın kazandırıyor.

Albayrak mucizesi

Sesi soluğu eskisi gibi pek çıkmayan Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak zaman zaman açıkladığı her ekonomik programa sürekli "yeni ekonomik program" adını veriyor. Ardından programla ilgili yürek ferahlatan bilgiler veriyor:

"Değişim başlıyor, dinamik sürecin dengeleme dönemi kazanımlarında makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. 112 eylemin 44’ü hayata geçirildi".

"Kur atağı!.." Hiç bitmiyor, o "atak"!..

Albayrak ne zaman "kur atağına" geçse, dolar yükseliyor!..

Bitmeyen bir başka olay, her programda "değişim başlıyor"!.. Son açıkladığı programda yine "değişim başlıyor, kur atağına geçiyor". Açıklamasına göre, bu kez planlanan 53 eylemden 40’ı hayata geçiriliyor.

Nedir o eylemler? Ne işe yarıyor? Kaç eylem var? 112 mi, 53 mü? Kaçı hayata geçiyor? 40’ı mı, 44’ü mü? O eylemlerin hayata geçmesi bizim hayatımızda neleri iyileştiriyor?

Değişim başladığına göre, bizim hayatımız değişim süreci ile birlikte dengeleme döneminin dinamik kazanımı sırasında kur atağına mı çarpıyor? Bizim hayatımızda o çarpmanın etkisiyle mi herhangi bir iyileşme olmuyor? Fena çarpıyor olmalı ki, dolar bunun için 7 liraya fırlıyor!..

Korona etkisi

Albayrak’ı "kur ataklarıyla" baş başa bırakıp, doların yükselişine ciddi ciddi bakarsak... Dolar bir kaç nedenden dolayı yükseliyor:

Biri dünyadaki ekonomik sorunların içeriye yansıması, diğeri beklenmeyen felaketler, üçüncüsü de yurt içindeki istikrarsızlık, ekonomiyi yönetme beceriksizliği, bilgisizlik...

Beklenmeyen felaketler çerçevesinde, son bir buçuk ay içinde Korona...

Korona ile birlikte insanlar dövizde kalmak istiyor, dövize talep arttıkça, dolar yükseliyor.

Bu ekonomi politikalarına güvensizliğin sonucu.

Dolar ve Avro ile birlikte altın fiyatının yükselmesi, yine korona ve güvensizliğin sonucu.

Faiz etkisi

AKP’nin ideolojik olarak takıntılarından biri faiz.

Faizi sürekli düşürmek istiyor. Hatta bu nedenle anlaşamadığı Merkez Bankası Başkanı'nı bir gecede değiştiriyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sona eriyor. Bu aynı zamanda ekonomiye duyulan güvensizliğin kaynaklarından biri.

Merkez Bankası faizi sürekli düşürüyor, son olarak yüzde 8.75’e çekiyor.

Faiz düştüğü anda, dolar yükseliyor.

Dolardaki yükselişi durdurmak amacıyla Merkez Bankası piyasaya 300 milyon dolar sürüyor ama, yükselişe engel olamıyor.

Bu aslında kötü ekonomik yönetimin sonucu.

Kur artışı serbest piyasada pek çok mal ve hizmet fiyatının artmasına yol açıyor. İnsanların şu günlerde pahalılıktan şikayeti Korona + kur artışı + beceriksizliğin sonucu.

Özellikle gıda fiyatları ciddi artışa geçiyor.

Yükseldiği sırada "dolar dolmaz" diye alaya alanların ülkesinde, işte şimdi "doluyor", 7 lira!..