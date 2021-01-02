Dakika bir, gol bir: Elektrik, doğalgaz, köprüler...

O kahredici 2020 yılının ilk altı ayında:

"Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen 1 milyon 655 bin 226 yurttaşın elektrik ve doğalgazı kesiliyor."

Halkın çektiği şu sefalete bakar mısınız?..

Durun, biraz nefes alın, şimdi devam edin:

"Ödeyemediği faturası için kesilen doğalgaz ve elektriğini açtırmak amacıyla o yurttaşların ödediği toplam para, inanmak zor, son beş yılda 12 milyon 381 bin 640 lira. Astarı, yüzünden pahalı!.."

Bu 12 milyon 381 bin 640 lira nereden çıkıyor?..

"Resmi bir bilgiden..."

Taze bir bilgi.

CHP Adana milletvekili Orhan Sümer Enerji Bakanlığı'na bu yönde yazılı bir soru yöneltiyor. 26 Aralık 2020 günü, yani, bir hafta önce Enerji Bakanlığı'nın Orhan Sümer'e verdiği yazılı yanıtta yer alan bilgi.

Son zam üç ay önce

Elektrik ve doğalgaza son zam geçtiğimiz Ekim ayında yapılıyor.

O zamlarla birlikte, 2020 yılında, toplamında:

- Elektriğe yüzde 32.3,

- Doğalgaza yüzde 34.7 zam yapılmış oluyor.

İşçi, memur, emekli aylıklarına 2020 yılında yapılan zam ne kadar?..

"İki seferde yüzde 12..."

Her fırsatta diyorlar ya...

"Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz!.."

Ne de olsa, özü, sözü doğru çocuklar bunlar, ezdirmiyorlar!..

Yüzde 6, yüzde 1

Hiç olmazsa, birkaç gün bekleyin, yeni yılın keyifini insanlar biraz çıkarsın, umudunu biraz ayakta tutabilsin!..

Ne mümkün!..

"Dakika bir, gol bir hesabı, yılın ilk günü doğalgaz yüzde 1, elektrik yüzde 6 oranında zamlanıyor."

Elektrik faturalarına bakıldığında:

"Tüketim için ödenen paranın neredeyse üçte biri oranında vergi ödüyoruz. Yok TRT payı, yok KDV, yok kayıp kaçak bedeli, yok Elektrik Tüketim Vergisi, vs.."

KDV indirimine ret

Öyle adaletsiz ki:

"Bu faturalar üzerinden, hepimiz almadığımız hizmetler için para ödüyoruz."

Bu arada, faturadaki en yüksek vergi KDV, yüzde 18.

Aralık ayının son haftasında 2021 bütçesi görüşülürken, CHP bir yasa önergesi veriyor, "bu faturalardaki yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için."

Sonuç sürpriz değil ve malum:

"Halkımızı çok düşündüğünü sürekli vurgulayan AKP ve MHP oylarıyla bu indirim önergesi reddediliyor."

AKP - MHP ortaklığı bizim yeni yılımızı ilk günden kutluyor!..

Köprüler

O kutlama devam ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, pasaport, ehliyet, Emlak Vergisi yüzde 4.5 ile yüzde 9.11 arasında artarken...

Yılın ilk gününde, dün öğleden sonra bu kez:

"Köprülere zam geliyor, yüzde 25, yüzde 26 oranında."

Yollara da zam yakındır!...

Nasıl gelmesin, dolar kuru üzerinden üç, beş müteahhite verilen garanti nereden çıkacak?..

Bütçe daha hazırlanırken delik, deşik...

Bizden çıkacak...

Hele de, Osman Gazi Köprüsü geçişi 117 lira 90 kuruştan 147 lira 50 kuruşa yükseliyor. Yeni ücret dünkü kurdan, yaklaşık 20 dolar.

Dünyadaki en pahalı geçiş ücretlerinden biri.

Aynı uzunluktaki köprülerden geçiş Amerika'da 5 ile 7 dolar arasında değişiyor. Dünyada refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Amerika'da diğer geçiş ücretleri 14 ile 16 dolar arasında!..

Diyorum ya...

AKP ve MHP ilk günden yeni yılımızı kutluyor!..