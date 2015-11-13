CHP’ye Kahramanmaraş sorgusu

Mühürsüz oy pusulaları, mühürsüz oy zarfları, geçersiz olması gerek, yooo, buna rağmen şakır şakır geçerli sayılıyor. Bir örnek Kahramanmaraş.

Bütün mesele sandık başı tutanağı, Maraş’ın 114 sandığında ki, sandık başına ortalama 350 seçmen düşüyor, 39 bin 900, yaklaşık kırk bin oy mühürsüz zarflarda kullanılmış, ama sandık başı tutanağı yok. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu da, dün açıklandığı gibi, seçimlerde sorun yok.

Yüksek Seçim Kuruluna pek çok yerden seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz yapılıyor. Kurul bunların tamamını, istisnasız ve oy birliği ile geri çeviriyor. Çünkü, sandık başı tutanağı yok. Oysa, itirazın geçerli olması için o tutanağa ihtiyaç var.

CHP ve Maraş

Maraş’taki öykü CHP açısından hazin.

Geçmiş seçimlerde Maraş’tan 44 bin oy ile bir milletvekili çıkarken, bu kez CHP adayı Ali Öztunç 60 bin 300 oy ile seçilemiyor, il barajı 1 Kasım’da 61 bine çıkıyor. Öztunç 700 oy ile milletvekilliğini kaybediyor, AKP 7, MHP 1 milletvekili çıkartıyor.

Oysa, Ali Öztunç CHP’nin 7 Haziran’da 49 bin olan oyunu 60 bin 300’e çıkartıyor, yine de kaybediyor. 7 Haziran’da 350 bin oyu olan AKP 1 Kasım’da 441 bin oy alıyor. MHP kırk bin, Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi yirmi dört bin oy kaybediyor.

Sandık başıboş

Mesele sandık başında. Pek çok yerde CHP’nin sandık başında temsilcisi yok. Mühürsüz oy pusulalarını hemen o anda tespit edip, tutanağa geçirecek kimse yok. Köylerdeki sandıkların çoğunda CHP temsilcisi yok.

Kahramanmaraş’ta sadece tek bir yerde, 12 Şubat ilçesinde CHP temsilcisinin bulunduğu bir sandıkta yine mühürsüz oy pusulası çıkıyor, hemen o anda tutanak tutuluyor ve AKP’ye çıkan 95 oy iptal ediliyor.

İlginç olan, mühürsüz pusulalarında silme AKP oyu var. Hani, o pusulalarda ilaç için bir başka partiye oy çıksın, yok, öyle bir “tesadüf” yok. Mühürsüz pusuladan AKP oyları çıkar, gibi bir denklem var.

Sandık başında CHP temsilcisinin olmadığı köylerde sonuçlar yine ilgi çekici. Bir köyde 180 seçmen var, hepsi oy kullanmış, 180’i de oyunu AKP’ye vermiş. Tutanak böyle.

Maraş’ta AKP’ye kaptırılan mühürsüz oy pusulaları sonucu, CHP çıkarabileceği bir milletvekilini 700 oyla AKP’ye kaptırıyor.

Bu Maraş örneği, diğer yerlere de bakmak mümkün. Ama, artık çok geç. Yüksek Seçim Kurulu sonuçları dün resmen açıklıyor ve bu iş bitiyor.

CHP’ye sorular

Seçimde yine yenilgiye uğrayan CHP’de kazan kaynıyor. Olağan mı, olağanüstü kurultay mı? Bu işe girişenlerin önce parti yönetimini sorgulaması gerek:

-Türkiye’de nerelerde ve kaç seçim sandığında temsilciniz yoktu?

-Neden yoktu?

-Seçimden önce yaptığınız açıklamalarda halka güvence verdiniz, her sandıkta temsilcimiz var, dediniz, bu doğru çıkmadı, örnek Kahramanmaraş. Halka neden yalan söylediniz?

-Sandık başında önlem almaktan aciz bir ana muhalefet partisi yönetimi işbaşında kalabilir mi?

Bu soruların ötesinde, asıl dramatik gerçek şu. Seçimde uzmanlaşmış yetkililer CHP yönetimini kim bilir kaç kez uyarıyor, “aman sandık başı temsilcisi olsun, aman itirazın geçerli olabilmesi için sandık başı tutanağı olsun”, nafile.

Aslında bu dram CHP ve MHP’nin iktidarı AKP’ye altın tepsi içinde sunduğunun birkaç perdelik oyunu. Biz seyirciler boşuna dövünüyoruz.