BM Güvenlik Konseyi'nde IŞİD izi

Yeniden paylaşım rekorları kırıyor sosyal medyada. Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’in taa Ekim 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma bugünlerde yeniden büyük bir çoğunluk tarafından tekrar tekrar izleniyor, okunuyor.

Ne zaman izleniyor, okunuyor?

Terör günlerinde.

Terör bizde tavan yapmış durumda. Dünyanın çeşitli yerlerinde de, terör toplumları fena halde tehdit ediyor. Bizim dışımızda, son olarak Berlin’de.

O nedenle, dünyanın pek çok yerinde, sosyal medyada Kirchner’in bu konuşması çok revaçta.

Birleşmiş Milletler’deki konuşması sırasında ABD Başkanı Obama orada, zaten ona bakarak konuşuyor.

Obama Kirchner’i dinlerken, zaman zaman başını öne eğiyor. Dikkatini hiç eksiltmeden.

Akıl almaz iddialar

Kirchner sözlerine Papa Francis’in barış çağrısını doğru bulduğunu söyleyerek başlıyor. Sonra devam ediyor:

“Geçen yıl toplandığımızda Esad rejimini terörist olarak değerlendirip, ona karşı olanları devrimci görüp desteklediniz.

"Şimdi ise, dün 'devrimcidediğiniz radikal İslamcılara karşı savaş açmış durumdasınız.

"IŞİD ve El Kaide’nin elindeki silahların izini kim sürebilir?

"Büyük güçler çok kolay dost ve düşman değiştiriyor. Teröristler dost oluyor, dostlar ise, terörist.

"Hizbullah’ı terörist örgütler listesine koymuştunuz ama, sonradan Lübnan’da geniş tabanı olan bir yapı olduğu anlaşıldı.

"1994’te Buenos Aires’de İsrail Elçiliğine yapılan bombalı saldırıda İran parmağı aradınız. Sonradan öyle olmadığı kesinleşti.

"11 Eylül sonrası El Kaide terörü gerekçesiyle, Afganistan ve Irak’a savaş açtınız. O ülkeler şimdi dünyanın en ağır durumunu yaşıyor.

"Arap Baharını Tunus, Libya ve Mısır’da başlatarak radikal İslamcıları kendi elinizle iktidara getirdiniz. Bölge halklarının özgürlüklerini gasp ettiniz.

"Bugün burada IŞİD’e karşı bir Birleşmiş Milletler kararı çıkarmak üzere toplandık.”

Ve Kirchner tam 12’den vuran gözlemini, bilgisini aktarıyor Birleşmiş Milletlerde, 190 ülkenin devlet ve hükümet başkanları önünde, bomba gibi tarihsel sözler:

“Oysa, IŞİD’in bazı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerinin gözetiminde, dostları tarafından kurulup beslendiğini herkes görüyor.”

Çok ağır, müthiş sözler.

"Canavar kontrolden çıktı"

Arjantin Devlet Başkanı Kirchner sözlerini tamamlarken:

“Terörizm canavarını yarattılar, o canavar şimdi kontrolden çıktı.”

Kirchner’in yaklaşık bir buçuk yıl önce yaptığı bu konuşmanın bugünlerde yeniden olağanüstü paylaşılmasının nedeni ortada. Hele de, Türkiye’de.

Kirchner açıkça başta “büyük ülkeler” olmak üzere, pek çok ülkeyi suçluyor.

Üstelik, adı üstünde, dünyada güvenliği sağlamakla sorumlu, barışı korumakla, anlaşmazlıkları gidermekle görevli ve sırf bunun için kurulmuş olan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini” hedef alıyor.

Azılı bir terör örgütünün silahlarının, cephanelerinin, lojistik desteğinin nerelere kadar uzandığını gösteren, çok ama çok çarpıcı sözler.

Kirchner’i dinlerken, Obama başını neden önüne eğiyor, daha iyi anlaşılıyor.

IŞİD Arjantin'de

Kirchner bu konuşmasının ardından çok dikkat çekici bir başka açıklama yapıyor:

“Polis beni IŞİD’e karşı uyarıyor.”

IŞİD nire, Arjantin nire?...

IŞİD’in kollarına bakın siz.

Kirchner yukardaki konuşmayı Ekim 2015’te yapıyor. Bir ay sonra, Kasım 2015’de Arjantin’de Devlet Başkanlığı seçimi var. 2007’de iktidara gelen Kirchner sekiz yıllık dönemini tamamlıyor, yeniden aday olamıyor.

Onun desteklediği aday seçimi kaybediyor ve Arjantin tarihinde ilk kez sağcı bir aday seçimi kazanarak Devlet Başkanı oluyor.

Günay boynuna

Devlet başkanlığından ayrılıyor, yeni macerası ondan sonra başlıyor.

Başkanlıktan ayrıldıktan sonra kara para aklamak, zimmetine para geçirmek, yolsuzluk yapmak iddialarıyla Kirchner hakkında soruşturma başlatılıyor. Banka hesapları bloke ediliyor, mal varlığına el konuyor.

Geçenlerde de, mahkeme karşısına çıkıyor.

Eskilerin bir sözü var, “günahı boynuna” diye. Gerçekten yolsuzluk yaptı mı, yapmadı mı, ne bilelim biz, “günahı boynuna” ancak, Birleşmiş Milletlerdeki o konuşması var ya, hemen ardından bu yolsuzluk hikayeleri, hesaplarına el koymalar, sanki o konuşmasının diyeti gibi.

Olayın diğer ve asıl can alıcı, hele de bizim açımızdan en çarpıcı noktası, “Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin bile IŞİD’e destek çıkmaları” iddiası.

19 Aralık 2016 günü Amerikan Dış İlişkiler Komisyonunda Amerikan Genelkurmay Başkanı General Dunford’un “biz IŞİD’e karşı savaşmıyoruz” sözünü hatırlayınca, Kirchner’in eleştirileri tam yerine oturuyor.

Türkiye’nin işi çok zor.