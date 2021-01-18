Biden'dan Türkiye'ye ilk sarı kart

"- Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin uluslararası olarak tanınan karasularına girmesi, bölgede barış ve istikrarı tehdit etmiyor mu?..

- Uluslararası sulara giren tek ülke Türkiye.

- Amerikan yasaları çerçevesinde, Türkiye Halkbank'a yaptırım getirilmemesi için çalışıyor. Bu Amerikan ulusal çıkarlarını desteklemiyor.

- Türkiye, Yemen'de de bizim bütünüyle tanımadığımız tarafı destekliyor, bu da barış ve istikrar getirmiyor. Türkiye'nin geçmişteki tavrını takdir ediyorum ama, Erdoğan yönetimi altında gerçekler böyle değil."

24 Eylül 2020'de Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu "Değişen Ortadoğu'da Amerikan Politikası" başlıklı bir oturum düzenleniyor.

Demokrat senatör Menendez

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti senatörleri görüşlerini açıklıyor, Amerikan Dış İşleri Bakanlığı yetkililerine sorular yöneltiyor.

Türkiye'ye bu eleştirileri yönelten kim?..

Yukarıdaki soruları ve görüşleri belirten aynı kişi.

Demokrat Parti senatörü Robert Menendez.

Kendisi iflah olmaz bir Türkiye karşıtı. Karşıtlığını hatta, düşmanlığını her alanda gösteriyor.

Örneğin, Kasım 2020'de Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S - 400'lerle bağlantılı olarak, "Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını" isteyen önergede Menendez'in de imzası var.

Ermeni Soykırım Tasarısı

Robert Menendez...

Yaklaşık otuz yıldır Senato üyesi.

"Demokrat Parti senatörü, yani Başkan Biden'ın partisinden."

Türkiye Menendez'i yakından tanıyor, iflah olmaz Türk karşıtlığını çeşitli biçimlerde dile getirdiği için. Örneğin:

"2019 Aralık ayında Amerikan Senatosu'nda oy birliği ile kabul edilen Ermeni Soykırımını tanıma tasarısını Senato'ya Menendez getiriyor."

Senato'da getirdiği tasarı üzerinde "Ermenilerin çektiği vahşeti" anlatıyor, konuşması sırasında gözleri doluyor, ağlamaklı oluyor!..

Tasarı öncesinde ve sonrasında "Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi" üyeleriyle yan yana geliyor, birlikte fotoğraflar çekiliyor.

Aynı Ermeni Komitesi, Menendez'e teşekkürlerini sunarken, "Senato'ya seçildiği günden bugüne kadar, aradan geçen otuz yılda sürdürdüğümüz yakın işbirliğimizin bundan sonra da, devam edeceğinden eminiz" yolunda bir mesaj yayınlıyor.

Menendez Amerika'daki Ermeni Lobisini hiç yanıltmıyor, her fırsatta Ermenilere verdiği destekle tanınıyor.

Ermeniler bayram yapıyor

Son birkaç ay içinde Ermenilere üç ayrı destekte bulunuyor. Bu üç girişimi Amerika'daki Ermeni Lobisi'nin alkışlarıyla karşılanıyor.

İlki:

"Kongre Kütüphanesinde Ermenilerle ilgili yazılan kitapları 'Ermeni Soykırımı' başlığı halinde, yeniden düzenlenmesini sağlıyor."

İkincisi:

"Amerika'nın Türkiye ve Azerbaycan'a yapacağı askeri yardımların kısıtlanmasını istiyor. Son Azerbaycan - Ermeni çatışmasında, Azerbaycan ve Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Buna karşılık, Ermenistan'a yardımın arttırılmasını öneriyor."

Üçüncüsü ise:

"Amerika'nın Azerbaycan'a ve Ermenistan'a göndereceği yeni büyükelçilerin atanmasını durdurmak için kampanya başlatıyor, her iki büyükelçiyi de, Ermeni ve soykırım karşıtı olarak niteliyor."

Bu ölçüde Türkiye karşıtlığı, hatta düşmanlığı Ermeni Lobisine elbette bayram yaptırıyor.

Her yerde demokrat çoğunluk

2009 yılından bu yana Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçiler'de.

100 sandalyeli Senato'da 48'e karşı 50 sandalye ile çoğunluk Cumhuriyetçiler'de iken, 2020 Kasım seçimlerinde Georgia'da hiç kimse çoğunluğu sağlayamıyor.

Seçimler 5 Ocak 2021'de tekrarlanıyor. Bu kez Cumhuriyetçiler'in kalesi olarak bilinen Georgia seçimini sürpriz biçimde yıllar sonra ilk kez Demokratlar kazanıyor.

Oradan seçilen iki senatörle birlikte durum 50 - 50 oluyor. İki parti arasında ortaya eşitlik çıkıyor.

"Başkan Yardımcısı Camala Harris iki gün sonra göreve başlıyor ve Senato Başkanı sıfatını üstleniyor."

Böylelikle, son seçimlerle birlikte...

"Demokratlar Başkanlığı kazanırken, 2009 yılından bu yana, on bir yıl sonra hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'da çoğunluğu ele geçiriyor.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi ve Senato Demokratlarda!.."

Ve Robert Menendez Başkan

Amerikan dış politikası göz önüne alındığında, en önemli koltuklardan biri de, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı.

8 Ocak'ta, on gün önce Senato'da seçim yapılıyor.

"Azılı Türk karşıtı Robert Menendez Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığına seçiliyor."

Menendez'in bu görevi yarından sonra, 20 Ocak günü Biden'ın Başkanlık görevine başlamasıyla birlikte, yürürlük kazanıyor.

Burada iki nokta var:

"İlki, Menendez'in ne ölçüde Türkiye karşıtı olduğu, somut örneklerle ortada. Türk - Amerikan ilişilerinde Menendez'in sürekli sorun çıkartacağını tahmin etmek için öyle büyük analizlere gerek yok."

Biden'ın onayı"

Ancak, ikincisi çok daha önemli ve fakat çok:

"Böyle bir seçimin yeni Başkan Biden'ın iradesi dışında olması mümkün değil.

Mutlaka onun bilgisi dahilinde."

Amerika'da ve Batı demokrasilerinde, hatta bizde bile, sistem böyle çalışıyor.

Biden böylesi bir Türk karşıtı birininin böylesi önemli bir göreve seçilmesi için onay veriyorsa...

"Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur" misali...

Hani, maçlarda faul yaptığı düşüncesiyle, sporculara "ceza olarak" sarı kart gösteriliyor ya...

İşte, öyle... Menendez'in seçimiyle birlikte...

Biden, daha göreve başlamadan, Türkiye'ye ilk sarı kartını gösteriyor!..

Sonrasında neler gösterecek, bunları görmek için çok beklemeyeceğiz galiba...