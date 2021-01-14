Bahçeli’nin ezberi: O hain, bu terörist, şunlar kapatılsın

Çok sinirleniyor Tayyip Erdoğan 2010 Anayasa değişikliği tasarısı Meclis'te görüşülürken. Neden sinirleniyor?

"Çünkü, değişiklik maddelerinden birinin oylamasında AKP fire veriyor."

Yani:

"AKP Grubu o maddeye Erdoğan'ın istediği biçimde tam kadro oy vermiyor."

Nedir o madde?

"Siyasal partilerin herhangi bir açık kapı bırakmadan kapatılmasını bütünüyle ortadan kaldıran madde."

Bununla birlikte, aynı değişiklik sırasında siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılıyor ama, bütünüyle ortadan kaldırılmıyor.

Erdoğan ve parti kapatma

Çeşitli zamanlarda Tayyip Erdoğan parti kapatmalara hep karşı çıkıyor:

- "Parti kapatma gündeme dahi gelmemeli. Ama, suçlu olan milletvekili, belediye başkanı ve başkaları bedelini ödemek durumundadır.

- Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden ceza verilecekse, verilmelidir."

Hatta, en son üç hafta kadar önce:

"En çok bizim ağzımız yandı bu konuda, parti kapatmayı biz zorlaştırdık."

Doğru. Milli Nizam'dan başlayarak, MSP, Refah Partisi, Fazilet Partisi, yani Erdoğan'ın geldiği kökü temsil eden partiler 1970'lerden bu yana kapatılıyor.

Hatta, 2008 yılında iktidardaki AKP aleyhine de, kapatma davası açılıyor. Anayasa Mahkemesi o tarihte partiyi kapatmıyor ancak, "Hazine yardımının kesilmesine" karar veriyor.

Bahçeli'nin freni patladı

MHP'nin başında bulunan Devlet Bahçeli ise, son bir kaç yıldır, çeşitli nedenlerle HDP'ye söylemediğini bırakmıyor:

"- Siyasi parti görünümü altında kanlı ve karanlık ilişkiler ağına sahip olan HDP...

- Bu terör aparatı...

- Türk milleti bunları tasfiye edecektir...

- HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu...

- Özgürlük ve insan haklarına sığınarak Türkiye'ye meydan okumaktadır...

- HDP bir terör sorunudur, bölcülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır...

- Demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır...

- Kapatılmalıdır... Kapatılmalıdır... Kapatılmalıdır...."

Son günlerde Bahçeli yeniden ve yeniden HDP'yi hedef alan sözlerini tekrarlıyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmez ise, MHP'nin bu yönde girişimde bulunacağını söylüyor. Bunun için Yargıtay'a tanıdığı süre bir ay!...

Gerilim siyaseti

HDP'yi sürekli hedef tahtasına oturtan Bahçeli'nin aslında tek bir ezberi var.

"İçinde yer aldığı iktidar ittifakını kim eleştirirse...

Onlar "hain ve terörist..."

Bu tanımlamalara ek olarak, pandemi ile mücadeleyi eleştiren örneğin Türk Tabipleri Birliği'ne:

"Bizim derdimiz Türk Tabipleri Birliği'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılmalıdır."

Çoklu baroya karşı çıkan barolara, sosyal medyadaki eleştirilere, yerli yersiz CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na ağzına geleni söylüyor. Sözüm ona, tumturaklı ifadelerle!..

MHP'yi ve kendisini eleştiren gazetecilere, siyasetçilere olmadık hakaretler yağdırıyor.

"Hakaret, terörist ve hain suçlaması ile kapatma üzerine kurulu gerilim siyaseti yürütüyor."

Demokratik ülkelerde eşi benzeri olmayan bir gerilim siyaseti!..

HDP ile MHP oyları

"Kapatılsın" diye tutturduğu HDP ile kendi partisinin son 24 Haziran 2018 seçimlerindeki oylara bakarsak:

HDP yüzde 11.70 oy oranıyla, 5 milyon 867 bin 302 oy alıyor ve 67 milletvekili çıkartıyor.

MHP bir önceki seçime göre oy kaybına uğruyor, aldığı yüzde 11.1 oy oranıyla, 5 milyon 565 bin 331 oy alıyor ve 49 milletvekili çıkartıyor.

HDP kendisinden daha fazla oy alıyor, daha çok milletvekili çıkartıyor.

"Kapatılsın" dediği, her türlü suçlamayı yönelttiği partinin altı milyona yaklaşan seçmeni var, Kürt ya da değil.

AKP ne yapar?

Parti kapatmalarla ilgili Erdoğan'ın tavrı belli.

Anayasa Mahkemesi'nin de, Erdoğan'ın düşüncesinin tersine bir eğilime sahip olabileceğini, Bahçeli'nin tezine yakın tavır alacağını düşünmek zor.

Bu konu aralarına kara kedi girmesine yol açar mı?..

Hiç sanmıyorum. Çünkü:

"İttifaktan ayrılıp, MHP tek başına seçime girirse, baraj altında kalıyor."

Sonra ne olur?..

Bahçeli serbest atışlarına devam eder.

Kapatma başvurusu halinde, Anayasa Mahkemesi en fazla "HDP'ye verilen Hazine yardımının kesilmesine" karar verir, yani kapatmaz!..

Geçenlerde bunun bir işareti geliyor, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir soruya AKP sözcüsü:

"Dünyada farklı modeller var, terör propagandası yapanların Hazine yardımı almasının engellenmesi gibi."

Kaldı ki, Erdoğan'ın HDP'yi kapatmaktan yana alacağı tavırla, siyasi bir hataya düşeceğini tahmin etmiyorum, uzun dönemde "Kürtleri küstürmek istemeyeceği" ortada.

Düşman yaratmak

O zaman MHP boşuna mı kürek çekiyor?..

Yooo...

Günümüz Türkiye'sinde her eleştiri karşısında "düşman yaratmak" bir moda. Ülke böyle yönetiliyor.

"Terörist, vatan haini, terör gruplarıyla bağlantılı, FETÖ'cü" ve devamı...

Bu suçlamalar artık o kadar kolay, o kadar harcı alem kullanılıyor ki... Kendileri gibi düşünmeyen herkese...

Tek tek kişilere, siyasal partilere, siyasal parti liderlerine, gazetecilere, bilim adamlarına, üniversite öğrencilerine, toplumun gözde kurumlarına...

Böylelikle "gerçek dışı bir gündem" yaratılıyor...

Türkiye'nin kangren haline gelmiş onlarca sorunu varken, AKP - MHP ortaklığının istediği gibi, o can yakan sorunlar geriye itiliyor.

Ve TV'lerde gerçek dışı saçmalıklar tartışılıyor.