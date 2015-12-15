T24 LogoT24 Logo

Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

15 Aralık 2015

“Askeri Çekmem”, Tıpış Tıpış Çekersin

Erdoğan “Türkiye Musul’dan askerini geri çekmeyecek” diyor, üç gün sonra askeri Irak’tan çekmek zorunda kalıyor

1-Amerikan Başkan Yardımcısı Biden üç gün önce Ahmet Davutoğlu’nu arıyor, lisani münasiple:

“Haydi kardeşim, çekil Irak’tan. Daha fazla uzatma bu işi”.

2-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şimdiki Başkanı Amerikalı, aynı gün açıklama yapıyor:

“Irak bize başvurmuş, Türkiye’nin askerlerini Irak’tan çekmesini istemiştir. Bu mektubu biz Güvenlik Konseyinin üye ülkelerine dağıtmış bulunuyoruz, konuyu kısa sürede görüşeceğiz”.

3-Aynı gün Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan Bağdat’a giderek, Irak Başbakanı ile görüşüyor.

Eş zamanlı üç olay. Üçü de aynı doğrultuda. Bu üç sonrasında Türkiye Musul’dan askerini, topunu, tüfeğini, tankını dün geri çekmek zorunda kalıyor.

Üç olayın üçü de, Türkiye’yi fena sıkıştırıyor. Sadece Biden değil, başkaları da, Türkiye’ye “Iraktan askerini çek, yalnız kalacaksın” uyarısında bulunuyor.

 

Sıradan değil

 

Güvenlik Konseyi'nin Amerikalı Başkanı'nın “Irak’ın mektubunu üyelere dağıttık” sözü, sıradan gibi gelen bu cümle, aslında tam bir diplomatik uyarı. Cümlenin anlamı şu:

Türkiye’nin çekilmesini isteyen mektup görüşülecek ve yüzde yüz “Türkiye, Irak’tan askeri çek ” çağrısı ile sonuçlanacak.

Biden, Davutoğlu’nu bu nedenle arıyor, bir uyarı olarak.

Dışişleri ve MİT Müsteşarının Bağdat dönüşü sonrasında Başbakanlığın açıklaması aslında Bağdat’la anlaşmazlığın giderilmediğini ve Bağdat’ın askerin çekilmesini ısrarla istediğini gösteriyor.

Ve Ankara dün Musul’dan askeri geri çekmek zorunda kalıyor.

 

Erdoğan ofsaytta

 

Ancak, önemli bir nokta var.

Tayyip Erdoğan kim bilir kaç kez, bazı konuşmalarında ve kendisine yöneltilen sorulara karşılık olarak, ayrıca El Cezire TV’sine verdiği röportajda ısrarla “Türkiye Musul’dan askerini geri çekmeyecek” diyor. Daha üç gün önce.

Üç gün sonra Türkiye askerini Irak’tan geri çekmek zorunda kalıyor.

Davutoğlu geçenlerde “dünyanın her yerinde Türkiye’nin başı diktir” diyor.

Doğru, çok belli, kimse yüzüne bakmıyor, ayrıca herkes Türkiye’ye ders vermek için bahane arıyor.

Bu arada askerini Irak’tan çekerek, Ankara, Güvenlik Konseyi'nde tarihe geçecek bir hezimetten kurtuluyor.

Sen istediğin kadar, “çekmem” de, adama böyle çektirirler.

 

                                          ***

 

 

Can ve Erdem hala tecritte

 

Çiçek veriyor bir gardiyan Kemal Kılıçdaroğlu’na Silivri Cezaevinde. Pek alışılmış bir nezaket değil.

Can Dündar ile Erdem Gül’ü ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve CHP ekibi önce cezaevi müdürünün odasında ağırlanıyor, son derece nazik. Sanki misafirliğe gelmiş gibi. Sonra açık görüşe geçiyorlar.

Can Dündar ve Erdem Gül bu ziyaretten memnun kalıyor, gösterilen ilgiye teşekkür ediyor. Demokrasiye ve basın özgürlüğüne inanan çevreler, belki ilk kez bu ölçüde, iki meslektaşımıza sahip çıkıyor. Gereği yapılıyor.

Davası açılmadan, mahkemesi bile görülmeden hapse atılan salt gazetecilik. Bütün dünya bu rezilliğin farkında.

Can Dündar ve Erdem Gül kendileriyle ilgili haber ve yorumları sürekli izliyor.

Ve ikisi de, hala tek başına hücrede. Adalet Bakanının verdiği söze rağmen. O sözün üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen.

 

Devlet sırrı

 

AKP gazetecileri hapse atmak için yeni bir plan, bir tasarı hazırlıyor.

Devlet sırrını açıklayana dört yıl, yazan gazeteciye altı yıl hapis cezası öngören bir tasarı. Maksat, hiçbir şey açığa çıkmasın. Peki, devlet sırrı ne? Nedir devlet sırrı? O tanım şu anda sır, bilinmiyor. Neler devlet sırrı kapsamında, o da bilinmiyor.

Son zamanlarda “haber” ile ilgili bir tanım çıkıyor ortaya, demokrasiden uzaklaşmış ülkelere özgü bir tanım:

“Haber, otoriter ülkelerde bazı kişilerin, bazı yerlerde yok etmeye çalıştığı bir şeydir”.

Bugünkü Türkiye’yi anlatıyor. Haber yaptın mı, içerdesin, son iki örnek Can Dündar ve Erdem Gül. Haber yapmaya çalıştın mı, gelsin devlet sırrı, yine içerdesin.

 

Ümit Boyner

 

Kılıçdaroğlu İstanbul’a Can Dündar ve Erdem Gül’ü ziyaret için geliyor. Muhtemelen 26 Aralık’ta yeniden geliyor, CHP İstanbul İl Kongresi için.

Seçim döneminde özveri gösteren Murat Karayalçın İl Başkanlığını üstleniyor. Karayalçın şimdi aday olmuyor. Seçimde İstanbul’da CHP’nin oylarını 303 bin arttırıyor. Ve yeniden Ankara’ya dönüyor.

CHP İl Başkanlığı için birkaç aday var. Son günlerde, CHP kulislerinde sürpriz bir isim dolaşıyor. İl Başkanlığı için adı geçen kişi TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner. Kendisi şu anda aday değil, yine de, ismi giderek daha fazla geçiyor Ümit Boyner’in.

Gün ola, harman ola.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

yalçın doğanakperdoğandavutoğlumusulaskeri birleşmiş milletlerchpkılıçdaroğlucan dündarerdem gültecrithapismit tırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Yazarın Diğer Yazıları

TÜİK işsizliği çözdü, sıra evlenme ve boşanmalarda

Evlenme ve boşanma istatistiklerini yeniden düzenlemek, evlenme sayısını arttırmak, boşanma sayısını düşürmek... Böylece bu rejimde insanları mutlu göstermek...

"Bir umudum sende, anlıyor musun?"

Jülide Kural Devran’dan üç öykü, Ömer Şahin iki öykü okuyor, okurken oynuyorlar. Sahnede iki sanatçı daha, Talat Yeşil ve Cemal Özkan okumalara saz ve gitarla eşlik ediyor, ağıtlar söylüyor ve çalıyorlar

Amerika’yı son beş gün CIA yönetti

CIA Trump’a "Otur oturduğun yerde" diyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24