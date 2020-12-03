Aşı, örtülü ödenek, asgari ücret

6 milyar 641 milyon lira...

Ne bu?..

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı örtülü ödenek miktarı için öngörülen para.

Beş Bakanlığın ve pek çok kamu kurumunun bütçesinden daha büyük bir miktar. İyi para!..

Bu 6 milyar 641 milyon lira ile bugünlerde örneğin ne yapılabilir, bu para neye eşit?..

"Sağlık Bakanı tarafından ortalama fiyatı 11 dolar olarak açıklanan Koronavirüs aşısından, örneğin 76 milyon 500 bin doz satın alınabilir!.."

Hemen hemen tüm yurttaşların bedava aşı olmasını sağlayacak bir para, ne örtülü ödenekmiş ama!..

Bu hesabı yapan CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi bir yasa önerisi hazırlıyor. Önerinin gerekçesini de, belirtiyor:

"Örtülü ödenek olarak ayrılan ve harcanan paranın büyük boyutlara ulaşması nedeniyle, ödeneğin yüzde seksen azaltılarak, salgınla mücadelede kullanılması amaçlanmaktadır."

Hakverdi bu yasa önerisini ne zaman hazırlıyor?..

"Asgari ücret görüşmelerinin başlamasından iki gün önce."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapıyor.

Erdoğan ve asgari ücret

Örtülü ödenek demişken...

Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılında aylığı 81 bin 250 lira. 2021 yılı bütçesinde önerilen miktar 88 bin lira.

6 bin 750 lira artıyor, artış oranı yüzde 8.3.

Sarayın bütçesi ise, yüzde 28.1 oranında artıyor. Yüzde 28.1!..

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar ya!..

Bugün asgari ücret 2.324 lira. Erdoğan’ın 2021 yılında aylığı bugünkü asgari ücretin hemen hemen üç katına yakın miktarda artıyor.

Erdoğan’ın aylığı yüzde 8.3 artıyor. Buna karşılık, memur ve emeklilerin aylığı yüzde 5 artıyor.

TÜİK var ya, hani şu TÜİK, ona göre yıllık enflasyon yüzde 12. Memur ve emeklilerin aylıkları, TÜİK icadı o enflasyon artış oranının bile, iki buçuk katı kadar altında kalıyor.

Yani, memur ve emekliler yoksullaşıyor.

Erdoğan hâlâ nasıl bu kadar oy alabiliyor?..

Senaryolar

Şu anda bizdeki asgari ücret Avrupa’daki en düşük asgari ücret, 2.324 lira.

Komisyonun yarınki ilk toplantısından önce yandaş medya 2021 yılı için çeşitli rakamlar yayınlıyor. Belli ki, o rakamlar AKP’nin aklından geçen, iktidarın el altından piyasaya sürdüğü miktarlar:

2.605 liradan başlıyor, 2.673, 2.698 ve 2.722 liraya kadar çıkıyor.

Ortaya atılan bu düşük artışlara karşı, Türk - İş Kasım ayı açlık sınırını, yani dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarını 2.517 lira olarak açıklıyor. Kasım’daki yoksulluk sınırı ise, 8.198 lira.

Ağustos’ta açlık sınırı 2.383, yoksulluk sınırı 7.765 lira.

Türkçesi:

Asgari ücret Ağustos ayı açlık sınırının bile altında, karşılamıyor. Kasım’da ise, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki mesafe artık açılıyor.

Beş yıldır "sır"

Türkiye’de kaç kişi asgari ücretten çalışıyor?..

"Olmaaaaz... Söylenmeeez... Devlet sırrı!.."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı en son 2014 yılında açıklıyor.

Bakanlığın değil ama Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı son veriler ise, 2016 yılına ait. Yaklaşık beş yıldır o kurum da, açıklamıyor. Asgari ücretle kaç kişinin çalıştığı beş yıldır yine "devlet sırrı!.."

2016 yılında çalışanların yüzde 41’i asgari ücret alıyor, o sayı o tarihte 5 milyon 641 bin kişiye denk geliyor.

İşçi sendikalarına göre, asgari ücretle geçinmek zorunda kalanların sayısı günümüzde 6 milyon kişiyi çoktan aşıyor.

Dolasıyla, yarından itibaren, en geç Aralık sonuna kadar en az 6 milyon kişinin, aileleriyle birlikte en az 15 milyon insanın kaderi belirlenecek.

"Uzarsa karışır"

Bir yanda Erdoğan’ın aylığındaki yüzde 8.3 oranındaki artış....

Öte yanda... En az 6 milyon kişinin ücretindeki artış yüzdesi... Açlık sınırı... Yoksulluk sınırı...

Yüzde kaç olabilir?.. Ve net miktar ne olabilir?..

Geçen yıl olduğu gibi, asgari ücret komisyonunun son toplantısında Türk - İş Başkanı Ergün Atalay yanında oturan ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’u, dolayısıyla Erdoğan’ı memnun edecek bir üslupta, "uzarsa işi karıştıracağız" deyip, yine oldu bittiye getirir mi?..

Bu topraklarda her şey her zaman geçerlidir.