Alkışlayın Berat Albayrak’ı!..

Sözde "halk ağzıyla" konuşuyor, kendine göre, "sempatik görünmek, halka yakın görünmek" sevdasıyla, ne kadar komik duruma düştüğünü fark etmeden. Hem kullandığı şive, hem söylediği sözlerdeki gerçeklik payı açısından, komedi diz boyu.

19 Mart 2019 Trabzon, kürsüde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döktürüyor, "k’ları" "g" diye telafuz ederek, herhalde "halka yakınlık adına" döviz kurundan söz ediyor:

"Son dönem diyorlar ya... Yog, dolar on lira olacagmış, on beş olacagmış diyorlar ya... Yog mu arttıran?..Ben size söyleyeyim, gimler söylüyor bunu biliyor musunuz?..

İki gesim var, malum siyasi motivasyonla garalama, iletişim ve algıyla kötücül söylem yapanlar var, (ne Türkçe ama, y.d.) onu geçin, onu biliyoruz, onu ezberledik.

İkincisi gim biliyor musunuz?.. Ağustos, Eylül, Ekim ayında bol bol döviz alıp, 6 liradan, 7 liradan döviz alıp, sonra on, on beş lira olacag ya... Satarız... Eee, sonra ne oldu?.. Dolar düştü 5 liraya... Şimdi bunlar gara gara düşünüyo... Eyvah, eyvah, ne yapacağız?.. Şöyle bir griz çıksa da, füze düşse de, dolar yükselse de, şöyle gar etsek... Çok beklersiniz... O gonuda rahat olun!.."

Bu muhteşem Türkçe ve telafuza ek olarak, akıllara durgunluk veren dolar tahminine ilişkin sözlerden sonra, salon alışılmış biçimde, "alkışlarla" inliyor!..

"Rahat olun" diyor ya...

Dolar 8 liraya dayanmış bulunuyor, hepimiz çok rahatız, o alkışlayanları ben de alkışlıyorum!..

AKİT TV bile

Bu olağanüstü tahmini ekim başında yeni ekonomik programı açıklarken, söylediği sözler izliyor:

"Benim için dolar kuru önemli değil."

Dünyada bunu söyleyen bir başka Hazine ve Maliye Bakanı var mı, diye araştırıyorum. Yok!.. Yok!..

Bu "önemsizliği", AKP’nin yeminli sadık yandaşlarından AKİT TV bile önemli görüyor. Ve hatta o TV’de ekonomi üzerine konuşan biri:

"Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum. Döviz kuru benim için önemli değil, ne demek yahu... Siz ticareti nasıl yapacaksınız?.. İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Sayın Bakanın bu açıklaması kabul edilebilir değil."

Hedef çoktan şaştı

Bu şive pek işe yaramıyor, Damat Beyin analiz ve tahminleri yıllardır hiçbir biçimde tutmuyor. Damat Bey o koltukta oturduğundan bu yana tutmuyor.

Kendi açıkladığı veriler ortada:

2020 yılı için döviz 6 lira olarak öngörülüyor, 2021 yılı için 6.40 lira, 2022 yılı için 6.74 lira.

Malum, döviz kuru önemli değil...

Şu anda 7.93 - 7.94’lerde dolaşıyor. Değil 2022 yılı, o tahmin bile çok geride kalıyor.

Üstelik, ekonomideki diğer veriler öngörülen dolar değerine göre hesaplandığı için:

"Ekonomi çoktan şaşmış durumda."

Bunun ekonomide adı var, Berat Albayrak ne kadar biliyor, bilemem, onun diliyle:

"Griz, bu griz!.. Giderek derinleşen bir griz!.."

Beşten büyük ve küçük

Bu "griz" kime yarıyor?..

Tayyip Erdoğan konu dış politika olunca, iki de bir tekrarlıyor, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyelerini Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’yi kastederek:

"Dünya beşten büyüktür."

Doğru bir gözlem.

"Dünya beşten büyük ama, Türkiye’de de kendi büyüttüğü beş büyük var."

Erdoğan dünyadaki beş büyüğü eleştirirken, her otoyol, köprü, hava alanı, geçit gibi yatırımlarda tercihini hep Türkiye’deki beş büyükten yana kullanıyor.

"Beş büyük firma..."

Dolar yükseldikçe, onlar ellerini ovuşturuyor, köprülerden geçmeyen, hastanelerde yatmayan, otoyolları kullanmayanlar o "beş büyük" için çalışıyor, onlara açıktan para ödüyor. Öyle ki, örneğin:

"Osman Gazi Köprüsü için otuz yıllık verilen garantinin toplamı ile daha şimdiden on beş tane Osman Gazi Köprüsü yapmak mümkün!.."

Benzer biçimde garanti verilen diğer otoyolları, hava alanlarını, köprüleri, hastaneleri düşünün siz artık!.. Bu israfı... Hele de, dolar üzerinden verilen garantilerle dolar 8 TL’ye dayanmışken...

Faiz yine arttı

Analizler birer birer çöküyor.

Erdoğan faize karşı ya... O faizi indirmeyen Merkez Bankası Başkanı'nı bile görevden alıyor ya...

Dün Merkez Bankası swap işlemlerinde faizi yeniden yükseltiyor!..

Kara talih!.. Faize karşı durdukça, faizin yükseltilmesi zorunlu hale geliyor. Dolar eh işte, on kuruş kadar geriliyor, o da şimdilik, üç gün sonra yükselmeyeceğinin hiç bir garantisi yok.

Cumhuriyet tarihi bu kadar beceriksiz, bu kadar öngörüsüz, bu kadar hesapsız, ekonomiden bu kadar anlamayan bir iktidarı, bir Hazine ve Maliye Bakanı'nı görmedi.

Aksi inada rağmen, faiz yükseliyor, dolar yükseliyor...

Trabzon’daki gibi, alkışlayın Berat Albayrak’ı!..