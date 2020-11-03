6.9 Şiddeti: 695... 58... 39...17… 15...

Her zamanki gibi, Tayyip Erdoğan yine döktürüyor:

"Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de, afetlere dayanıklı yapı inşaatıdır."

"Vesayetçi zihniyet" yani, kendisinden önceki iktidarlar...

Peki, kendi döneminde ne ölçüde "afetlere dayanıklı yapılar" yapılmış?..

2002’de iktidara geldiği ve sonraki yılları geçelim, hemen şu 2020 yılına bakalım.

"- 2020 yılında dünyada 6.5 şiddetinin üstünde yirmi iki deprem var, dokuz ayrı ülkede. O ülkelerden Meksika’da on kişi, Filipinler’de iki kişi, Yunanistan’da iki kişi, Papua Yeni Gine’de bir kişi, toplam on beş kişi hayatını kaybediyor.

- En büyük deprem ülkelerinden Japonya’da, ayrıca Amerika, Şili, Endonezya, Solomon Adalarında 6.5 ile 6.9 arasındaki şiddetteki depremde kimse ölmüyor."

Bize gelince... Yine 2020 yılında:

- Ocak ayında Elazığ depreminde 604 kişi,

- Son İzmir depreminde, dün öğleden sonraki bilgiye göre, 91 kişi hayatını kaybediyor.

Toplam 695 insan...

"Vesayetçi zihniyet" diyelim ki, ihmal etmiş...

Ya AKP?..

İşte, ortada!..

Depremin şiddeti aynı ama, dünyada on beş, bizde 695!..

58 araştırmaya ret

Türkiye deprem kuşağında, bunu artık sağır sultan biliyor. Öyle deprem kuşağında ki...

Türkiye’de ortalama beş yılda bir, büyük bir deprem meydana geliyor.

Son on sekiz yılda irili, ufaklı toplam 164 bin 307 deprem yaşanıyor, bunların on üçü 6 şiddetinin üstünde.

Demek ki, deprem başlı başına üstüne gidilecek alanların başında geliyor. İktidarın en önemli alanlarından biri, söz konusu olan insan yaşamı... Ayrıca, mal kaybı, milyonlarca liralık zarar.

Bu vahim gerçekten yola çıkarak, CHP milletvekili Ahmet Akın açıklıyor:

"2003 yılından bu yana Meclis’e depremle ilgili 58 araştırma önergesi verilmiş, bunların hepsi AKP oylarıyla reddedilmiş, bazıları Meclis Başkanlığı tarafından gündeme bile alınmamış."

AKP depremlerin araştırılmasını neden istemiyor?..

Kim doğru söylüyor?

Binalar denetleniyor mu, denetlenmiyor mu?.. Denetleniyor ve çürük raporu varsa, gereği neden yapılmıyor?..

Bu konuda birbiriyle çelişen iki görüş var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu iddiada bulunuyor:

"Belediyeler İzmir’de on bir binin üzerinde binayı denetlemiş, Bayraklı’da yıkılan üç bina dahil. Bayraklı’da 208 çürük bina tespit edilmiş ve tutulan raporlar Çevre Bakanlığı’na bildirilmiş. Raporlar ilgili yerlere iletildiği halde, gereği neden yapılmadı?.."

Seyit Torun’un bu iddiasına karşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tam tersini söylüyor:

"Bu binalara ilişkin başvuru olduğu söyleniyor ancak, böyle bir başvuru yok. Olsaydı, gereğini yapardık. Bugün bunları tartışmanın zamanı değil, vatandaşlarımız enkaz altında. Birlik ve beraberliğimizi koruyalım."

Kim doğru söylüyor?..

Başvuru var mı, yok mu?..

"Tartışmanın zamanı değil" diyor Bakan Kurum.

Oysa, şimdi tartışmayacaksak, ne zaman tartışalım?..

Başvuru var mı, yok mu?..

Kaldı ki, böyle bir tartışmanın "birlik ve beraberliği korumakla" ne ilgisi var!..

Deprem fonu

1999 Yalova, Gölcük büyük depremi... On yedi bin insanın hayatını kaybettiği deprem...

O tarihten sonra "deprem vergisi" adı altında yeni bir vergi toplanmaya başlanıyor, "geçici" denilen vergi yirmi bir yıldır toplanıyor.

"O vergilerin toplamı şu anda 39 milyar doları buluyor, depremde ihtiyaçları karşılamak üzere..."

Birkaç yıl önce muhalefet deprem vergilerini sorduğunda, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şaşırtan bir açıklama yapıyor, "duble yollara harcadık." Erdoğan ise, "harcanması gereken yerlere harcadık" diyor.

Nereye harcandıysa artık... Ama, şu:

"Deprem vergilerinin deprem amaçlı harcanmadığı ortaya çıkıyor."

CHP’nin konuyla ilgili araştırma önergeleri, her zaman olduğu gibi, AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.

Malum, "vesayet zihniyeti" artık geride!..

Bugünkü "zihniyet" ise, ortada!..

Dünyada on, on beş kişi ölürken, bizde yüzlerce insan...

Deprem için toplanan paralar buharlaşıyor...

Araştırılması bile, istenmiyor...

Bütün bunların sonucunda:

"Madem, ‘vesayet zihniyeti depremi ihmal etti’, AKP kendi zihniyetiyle deprem konusunda ne yaptı?..

Ne yapacak?..

17 kez imar affı çıkartıyor!..

Rakamlarla özet

Yazının başlığındaki sayılar, AKP’nin deprem karnesini özetliyor:

6.9 şiddetindeki depremde...

- Dünyada 15 kişi, bizde 695 insan hayatını kaybediyor.

- Deprem için toplanan 39 milyar dolar yok oluyor.

- 58 deprem araştırması Meclis’te reddediliyor.

- AKP döneminde 17 kez imar affı çıkıyor.

Ve ortaya "vesayet zihniyeti" yerine bugünkü zihniyet çıkıyor.