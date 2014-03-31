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Umut Özkırımlı

umut.ozkirimli@cme.lu.sehttp://www.umutozkirimli.com

31 Mart 2014

Gülen cemaati de yenilgiye uğruyor...

AKP Türkiye genelinde yüzde 40-45 bandında kalacak gibi. Bu sonuç, birçok yorumcunun söylediği gibi, seçmenin yolsuzlukları, vs. onayladığı anlamına gelmese de seçmenin AKP etrafında kenetlendiğini, seçim döneminde yaygınlaşan amiyane tabirle tabanın Erdoğan’ı “yedirmediğini” gösteriyor.

Bu satırlar yazılırken oyların yüzde 45’i sayılmış gözüküyor; tablo netleşmeye başladı. İlk izlenimlerimizi yazabiliriz artık.

 

1. AKP Türkiye genelinde yüzde 40-45 bandında kalacak gibi. Bu sonuç, birçok yorumcunun söylediği gibi, seçmenin yolsuzlukları, vs. onayladığı anlamına gelmese de seçmenin AKP etrafında kenetlendiğini, seçim döneminde yaygınlaşan amiyane tabirle tabanın Erdoğan’ı “yedirmediğini” gösteriyor.

2. Cemaate yakın kaynakların, AKPnin kendi anketlerine de referans vererek ortaya attıkları yüzde 30-35 iddialarının büyük ölçüde safsata olduğu anlaşılıyor.

3. İstanbul-Ankara’da sonuçlar kesinleşmiş değil, ancak fark AKP lehine açılıyor. Bazı yorumcular AKP ile CHP arasındaki yarışın başa baş geçmesinin önemli olduğunu belirtse de, ben belediye başkanlıkları AKP’de kaldığı sürece bu "bakın ama fark azaldı" söyleminin züğürt tesellisinden öte bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.

4. CHP'nin genel oy oranı bu elverişli konjonktüre rağmen artmış değil. Özellikle Kürt bölgelerinde CHP diye bir parti “hala” yok! Kanımca İstanbul ve Ankara'daki yarışın baş başa geçmesinin nedeni de beğenelim beğenmeyelim seçilen adaylar.

5.  Tahminim, bu tablo ilerleyen saatlerde değişmeyecek, İstanbul ve Ankara AKP’de kalacak. Son anda beklenmedik bir gelişme olur da bu iki şehir CHP'ye geçerse, sembolik anlamda CHP “günü kurtaracak”. Muhalif kitlelerin morali yükselecek.

6. İstanbul ve Ankara’nın AKP’de kalması Cemaatin de yenilgiye uğradığı anlamına gelecek. Açıkça ifade edilmese de Cemaatin AKP karşısındaki adayları desteklediğini biliyoruz. Bu anlamda Cemaatin oya tahvil edilecek ciddi bir gücü olmadığı iddiası da bir ölçüde kanıtlanmış olacak.

7. BDP’nin Güneydoğu’da egemenliğini bazı yerlerde oy farkını açarak sürdürmesi özellikle barış sürecinin devamı açısından sevindirici. Ancak genel oy oranında önemlı bir artış görülmüyor.

8. HDP projesi ise en azından “bu seçim bağlamında” hezimete uğramış gözüküyor. Tahmin etmek güç değildi; artık eminiz.

Üzerinde düşünülmesi gereken çok soru var. “AKP’nin oyları neden düşmüyor”dan HDP’nin görece başarısızlığına. Zamanı geldikçe cevaplanacak.

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