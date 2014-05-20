Umut Özkırımlı

TARİH
20 Mayıs 2014
Tokatladığı vatandaşa/göstericiye “İsrail dölü neden kaçıyorsun” diye hitap eden, yani açıkça ırkçı bir terim kullanan bir Başbakanla karşılaştınız mıDevamını Oku
TARİH
06 Nisan 2014
Ünlü Fransız tarihçi Ernest Renan 1882 yılında yaptığı bir konuşmada milleti bir ruh olarak tanımlar. Bu ruhun varlığını sürdürebilmesi her gün tekrarlanan bir halkoylamasına (plebisit) bağlıdır. Yani millet inşa süreci, milletin kendi kaderini tayin etmesiyle bitmezDevamını Oku
TARİH
31 Mart 2014
AKP Türkiye genelinde yüzde 40-45 bandında kalacak gibi. Bu sonuç, birçok yorumcunun söylediği gibi, seçmenin yolsuzlukları, vs. onayladığı anlamına gelmese de seçmenin AKP etrafında kenetlendiğini, seçim döneminde yaygınlaşan amiyane tabirle tabanın Erdoğan’ı “yedirmediğini” gösteriyor.Devamını Oku
TARİH
23 Mart 2014
Bu yazı aylar önce, örneğin Etyen Mahçupyan “‘Yeni’ Gençler ‘Diktatöre’ Karşı” başlıklı yazısını kaleme aldığı Temmuz ayında da yazılabilirdi.Devamını Oku
TARİH
04 Ocak 2014
Machiavelli’yi mezarında ters döndürecek bir pragmatizmle “evet, işimize gelince destekledik, şimdi desteklemiyoruz” diye yazmaya devam ettiler, ediyorlarDevamını Oku
TARİH
28 Aralık 2013
Bu bir darbe girişimiyse, ben bu darbeden bir şey anlamadım! Herhalde Markar Esayan’ın dediğin gibi “post postmodern bir darbe” olsa gerekDevamını Oku
TARİH
22 Aralık 2013
Cemaat, aynı cemaat; savcı, aynı savcı. Belgeleri servis eden eski mesai arkadaşları...Devamını Oku
TARİH
16 Kasım 2013
İçimi kemiren bir şey var. AKP’yi eleştiriyoruz, evet, ama onlara açtığımız bir kredi de var. AKP yanlısı bir gazeteci bir yazısında doğru bir şey söylediğinde hakkını teslim ediyoruz; ama ulusalcılarla sürekli alay eder, kavga eder haldeyizDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2013
Peki bu sırada hükümet ne yapıyor? “Kızlı erkekli öğrenci evleriyle” uğraşıyor!Devamını Oku
TARİH
26 Ekim 2013
Gerçekten barış isteyen bir siyasi aktör ne yapar? Kürt tarafının temsilcileriyle görüşür, onlara ileride atılması düşünülen adımlar hakkında bilgi verir, bu arada kamuoyunu rahatlatacak açıklamalar yapar, özetle tansiyonu düşürmeye çalışır değil mi?Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2013
Yale, Berkeley ve Princeton gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunan Nadia Marzouki aynı zamanda Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki’nin de kızıDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2013
“Demokratikleşme Paketi’ neden çıkarıldı? Ya da neden şimdi çıkarıldı? Akla üç olasılık geliyor.Devamını Oku
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