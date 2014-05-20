T24 LogoT24 Logo

Umut Özkırımlı

umut.ozkirimli@cme.lu.seWebsite

TARİH

20 Mayıs 2014

Erdoğan nefreti ve Soma; Gülay Göktürk’e bir cevap

Tokatladığı vatandaşa/göstericiye “İsrail dölü neden kaçıyorsun” diye hitap eden, yani açıkça ırkçı bir terim kullanan bir Başbakanla karşılaştınız mı

Devamını Oku

TARİH

06 Nisan 2014

Türkiye kendi kaderini tayin etti: Ayrışma!

Ünlü Fransız tarihçi Ernest Renan 1882 yılında yaptığı bir konuşmada milleti bir ruh olarak tanımlar. Bu ruhun varlığını sürdürebilmesi her gün tekrarlanan bir halkoylamasına (plebisit) bağlıdır. Yani millet inşa süreci, milletin kendi kaderini tayin etmesiyle bitmez

Devamını Oku

TARİH

31 Mart 2014

Gülen cemaati de yenilgiye uğruyor...

AKP Türkiye genelinde yüzde 40-45 bandında kalacak gibi. Bu sonuç, birçok yorumcunun söylediği gibi, seçmenin yolsuzlukları, vs. onayladığı anlamına gelmese de seçmenin AKP etrafında kenetlendiğini, seçim döneminde yaygınlaşan amiyane tabirle tabanın Erdoğan’ı “yedirmediğini” gösteriyor.

Devamını Oku

TARİH

23 Mart 2014

Mahçupyan'ın dünyası

Bu yazı aylar önce, örneğin Etyen Mahçupyan “‘Yeni’ Gençler ‘Diktatöre’ Karşı” başlıklı yazısını kaleme aldığı Temmuz ayında da yazılabilirdi.

Devamını Oku

TARİH

04 Ocak 2014

AKP, cemaat ve barışı ‘rehin tutmak’

Machiavelli’yi mezarında ters döndürecek bir pragmatizmle “evet, işimize gelince destekledik, şimdi desteklemiyoruz” diye yazmaya devam ettiler, ediyorlar

Devamını Oku

TARİH

28 Aralık 2013

Bu bir darbedir!

Bu bir darbe girişimiyse, ben bu darbeden bir şey anlamadım! Herhalde Markar Esayan’ın dediğin gibi “post postmodern bir darbe” olsa gerek

Devamını Oku

TARİH

22 Aralık 2013

Siyaseti savunmak ve 'Konjonktürel demokratlar'

Cemaat, aynı cemaat; savcı, aynı savcı. Belgeleri servis eden eski mesai arkadaşları...

Devamını Oku

TARİH

16 Kasım 2013

Ulusalcılık ve Gezi üzerine bir “Geziciyle” diyalog

İçimi kemiren bir şey var. AKP’yi eleştiriyoruz, evet, ama onlara açtığımız bir kredi de var. AKP yanlısı bir gazeteci bir yazısında doğru bir şey söylediğinde hakkını teslim ediyoruz; ama ulusalcılarla sürekli alay eder, kavga eder haldeyiz

Devamını Oku

TARİH

09 Kasım 2013

Rakamlarla 'ileri' muhafazakar demokrasi

Peki bu sırada hükümet ne yapıyor? “Kızlı erkekli öğrenci evleriyle” uğraşıyor!

Devamını Oku

TARİH

26 Ekim 2013

Sizin derdiniz barış mı gerçekten?

Gerçekten barış isteyen bir siyasi aktör ne yapar? Kürt tarafının temsilcileriyle görüşür, onlara ileride atılması düşünülen adımlar hakkında bilgi verir, bu arada kamuoyunu rahatlatacak açıklamalar yapar, özetle tansiyonu düşürmeye çalışır değil mi?

Devamını Oku

TARİH

11 Ekim 2013

Nadia Marzouki anlatıyor: Tunus'ta neler oluyor?

Yale, Berkeley ve Princeton gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunan Nadia Marzouki aynı zamanda Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki’nin de kızı

Devamını Oku

TARİH

05 Ekim 2013

Bir rüyaydı, bitti! AKP ve demokratikleşme

“Demokratikleşme Paketi’ neden çıkarıldı? Ya da neden şimdi çıkarıldı? Akla üç olasılık geliyor.

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24