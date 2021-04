Tragedyadan melodrama düştüm | "En iyi yardımcı erkek oyuncu" | Yekta Kopanları çok kıskanmadım

8 Mart arifesinde kolajımızda tabii ki heteropatriyarka mensubu, iyi de olsa, olmayacaktı. Yazar Ece Temelkuran, müzisyen Jehan Barbur, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, aile hekimim Hatıra Topaklı

Cihangir yetmedi, Diyarbakır'dan İzmir'e Türkiye halklarını ayağa kaldırdığım "mesane ameliyatı" maceram beş günde sona erdi.

Yaradanın bildiğini kuldan niye saklayayım, tam bir tragedya kahramanı olmaya hazırlanmıştım fakat bir melodram ögesi olmakla yetinmek zorunda kaldım. Lower Cihangirli arkadaşım Dr. İsmet Hazar, "Her şeyi temizledim. Boşuna yatak işgal etme. Hafta sonunu evde geçir. Sakın sigara içmeye kalkma" diyerek hafta sonu gelecek fanlarıma hazırladığım (gazeteci arkadaşım Şengün Kılıç'ın katkılarıyla) tüm trajik mizansenlerimi berhava etti.

Ameliyata girmeden önce Doktor İsmet Hazar'la...

Bir dahaki sefere hastalığımın keyfini çıkarmama, şımarmama müsaade etmeyen Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne değil, Amerikan Hastanesi'ne gideceğim. Fakat yine de beni katın en manzaralı 215 numaralı odasında yatıran Başhemşire Haskar Koç Erdal'a medyun-u şükranım.

Ameliyat sonrası mizanseni hazırladık, Şengün Kılıç fotoğrafı çekti ama keyfini çıkaramadım

Gümüşlük'ün kırmızı yoncaları

İddiasız görünüp çok iddialı olan dört kadın, Bodrum'un en geç mahvedilen Gümüşlük köyünde çok rengarenk bir dükkan açtılar.

Kırmızı Dükkan'ı açan kadınların hepsi ayrı tellerden çalıyor. Müzisyen Jehan Barbur, oyuncu Belit Özükan, seramikçi Zeynep Homan ve yazar Mine Söğüt. Ben üç beş ipucu vereyim, hangisi ne yapıyor'u da gidip kendiniz keşfedin: Takılar, yastık, kese, heykel tasarımları, magnetler...

Kırmızı Dükkan'ın "dört yapraklı yonca"sı

Özgürlüğün ilk günü

Önde Tuğrul the Gonzo ve Muhtar Halil Kalafat. Arkada kahvecimiz Volkan Çetinkaya

Kahvelere 19.00'a kadar izin verilince kendimi Lower Cihangir'in favori mekanı Firuz Ağa Camii kahvesine attım. Öğle vakti mesafeli düzenlenmiş masalarda 10 kişi ancak vardı.

Volkan çaya zam yapmamıştı ama kendisi biraz kilo almıştı. Cihangir Kılıç Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Halil Kalafat'la maskeli çay muhabbeti yaptık. Çay paralarını da fotoğrafı çeken Şengün Kılıç verdi.

"Kadehlerdeki Dudak İzi" kitabı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetişiyormuş da.

Tarihimden yapraklar

Mülkiyeli abla ve abilerim

"Gagarin" Hasan , Ayşe Hanım, "Kolejli" Oya San ve " Sübyan" Ömür

Yıl 1965, ilk İnek Bayramı'm. Daha üssü mizandan sınıfta kalmamışım (hiç kırıksız, ortalamam 7 değil de 6.5 olduğu için).

Fotoğrafta, çeşitli zigzaglar çizip sonunda Cumhuriyet'e en parlak dönemini yaşatan Hasan Cemal ( partneri Ayşe Hanım galiba) ve mezun olur olmaz Paris'e gidip evlenecek olan Prof. Dr. Ömür Sezgin ve Oya San var. Galatasaraylı Ömür Sezgin'i TİP'li olduğu için daha çok sevmiştik o zaman.

Bu fotoğraf elime geçince dayanamadım, koydum. Okulda kadın sayısı çok az olduğu için biz erkek tıfılları partilere pek almazdı abilerimiz, hepsi Ankara Kolejli (ya da Kız Liseli, ya da İzmir Amerikanlı) kızları "ayarlamak" için helak olurlardı.

Bu linkler ihmal edilmesin

* Yeniden TV'nin İtirazım Var programında yeni bölüm konuğu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı.

* 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için çağrı. Kadınlar "Sokakları da meydanları da terk etmiyoruz" diyor.

* Kıpırtı Yazılı Çizili Çocuk Dergisi'nin ilk sayısı çevrimiçi yayınlandı.

* İKSV kültür politikaları çalışmaları kapsamında yeni rapor: Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Yönetmen Sırrı Süreyya Önder çekeceği filmde önemli bir rol teklif etti. Yıllardır rüyalarımı süsleyen "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü nihayet alabileceğim. Sırrı Süreyya'nın başrol tekliflerini ise Kadir İnanır, Haluk Bilginer ya da Ercan Kesal üzülmesinler diye kabul etmedim.

"Gain"de Yekta Kopan ve ekibinin sunduğu Altın Küre ödüllerini izlerken aklıma kendim geldim. Bu nereden mi çıktı? Yıllarca NTV'de Oscar törenlerini sunduğumu ne çabuk unuttunuz. Bir keresinde, Mirgün Cabas'la hem kırmızı halıyı hem giysileri hem sinema tarihini hem de adayları, öteki konuklar gelmediği için, bıcır bıcır biz anlatmıştık.

Belli ki Cem Aydın ve Yekta Kopan beni dikkatli izlemişler o zaman. Katiyen çok kıskanmadım. Yoksa "Neredeyse becereceklerdi" övgüsünü yapar mıydım şimdi?

Ben daha iyi becerirdim ama “Gain”ciler de makuldü

* Kader yine oyununu oynadı. 70 plus ikinci aşımı yaptırmaya gittiğimde ilk aşısı için gelen 65 plus Lale Müldür'le karşılaştım. 069 No'lu Aile Hekimliği doktorları Hatıra Topaklı, Hakan Hekimoğlu ve hemşire Feride Hanım biz iki çatlağı bir arada görünce pek keyiflendiler.

Onu bunu bilmem ama biz Cihangirliler tıbbi destek konusunda bayağı şanslıyız galiba. Lale ve bana "biraz tuhaf" olduğumuzu hiç hissettirmediler. Müldür'ün kucağına düşen romanını yakında yayınlamaya hazırladığını da unutmadan müjdeleyeyim.

Upper Cihangir Aile Hekimliği terasında Dr. Hatıra Topaklı, 70 plus Gonzo ve en büyük rakibi Lale Müldür

* Yemek konusunda sponsorlarım ameliyat sonrası beni çok iyi beslediler. Magazin değerleri orta ve üstü olanlardan birkaç isim: "Doğduğun Ev Kaderindir" senaryosundan ayrılan Seray Şahiner, oyuncu Tülay Günal, gazeteci Asu Maro, Oksijen'den Defne Akman... Ece, Asmalı’daki mekânını cumartesi 12.00’de açıyor. Herkesi çok özlemiştim

9 Ece Aksoy şimdilik bir öğleden sonra mekânı

Müzik önerisi

İnanması güç ama bu haftanın müzik önerisi yazar-çizer arkadaşım Yıldırım Türker'den. Neil Young'dan For the Turnstiles.