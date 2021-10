Taksim'deki göz bebeğimiz | Hemen HomeRoom | İHD'de ilk nöbetim | Ha Edith Brel, ha Jacques Piaf

60'ların ilk yarısı. Lisedeyim. Karşıyaka'da her gece yazlık sinemaya gidiliyor itişe kakışa. Fakat bir gece "Serseri Aşıklar" adlı bir filme gidiyoruz ve hayatımız değişiyor.

Biz 'teenager'lar, başrol oyuncuları Jean Paul Belmondo ve Jean Seberg'e aşık oluyoruz. Meğerse Jean Luc Godard'ın filmiyle başlayan Yeni Dalga'ya adım atmışız ama farkında değiliz. O gün bugündür, en azından benim için Jean Paul Belmondo, bir ikon oldu ve öyle kaldı.

Bu hafta 88 yaşında aramızdan ayrıldığı haberini T24'te okuyunca oturup Youtube'da Serseri Aşıkları aynı gün iki kez izledim. Çok iyi geldi, hele Jean Paul Belmondo'nun parmak ve dudaklarıyla yaptığı Boart göndermesi....

* Hafıza Merkezi'nden Savunmasız Yargı Raporu ve Gökçer Tahincioğlu’nun derlediği Yaralı Hafıza.

Ahh Fox TV'nin Tepeli'si

Geçtiğimiz hafta "muhalif"liklerine söz ettiğim ve kasabalı bulduğum HalkTV, Tele1 ve KRT'nin ahı tuttu galiba. Nasıl mı? 7 Eylül Çarşamba akşamı adı Anglosakson "muhalif" Fox TV'nin haberlerine baktım.

Sayın Selçuk Tepeli'nin her şeyi nasıl anlamamız gerektiği konusunda yaptığı uyarıları bile kabul etmeye râzıydım. Ama o ne? Toprakla uğraşan bir aileden gelmekle övünen Tepeli, birden bire 'Edith Piaf'ın pişmanlıktan söz eden "Ne me quitte pas" şarkısı' demez mi? Durun, daha bitmedi. Haber bitince "Reji uyardı, Edith Piaf değil Jacques Brel'in 'Non, je ne regrette pas' imiş" demez mi? Derhal TRT Radyo3'e geçtim.

Meraklısına: Ne me quitte pas (Brel). Non je ne regrette rien (Piaf). Ah Fatih Portakal, sana ne haksızlık etmişim diyeyim bir kez daha. Bu arada Fransızca'mla övünüyorum sanmayın, Mülkiye'de öğrenciyken Ankara Fransız Kültür'de ikinci kurdan öteye geçememiştim, kurs param yanmıştı.

Jacques Brel -Edith Piaf



Selçuk Tepeli'nin Fransız şanson kültürü benden zayıfmış