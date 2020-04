Serenay Sarıkaya bana hayran(!), HDP'liler Kaktüs'te, Cihangir'in gençleri şaşırttı

Günlerdir Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya kıyametleri kopuyor. Aslında pek bulaşmayacaktım bu konuya ama eski öğrencilerimden Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu magazin magazin anket yapıp "Yüzde 88 bu ilişkiye karşı" diye sonuç açıklayınca artık dayanamadım. Hele bir de T24 buradan alıntı yapınca daha fazla susamazdım.

Epey bir zamandır mensubu olduğum magazin gazeteciliğinin bütün dedikoduları ya da olayları kadınlar üzerinden açıklamaya çalışması biraz can sıkıcı. Neyse daha fazla derinleşmeyeyim ama buradan açıklıyorum; aşağıdaki fotoğraftan göreceğiniz gibi Serenay Sarıkaya aslında bana hayran!

Magazin bir yana, Serenay Sarıkaya'yla bir film projesi için iki saate yakın mesai yaptık. Tanıdığım en aklı başında ve tabii ki güzel genç kadınlardan biri. Yaptığımız tartışmalarda hepimizi kendine hayran bıraktı. Konuşmaların içeriğini ticari sır olduğu için tabii ki açıklamayacağım, fakat iki sağlam kadın tanığım var. Biri Prof. Dr. Meral Özbek Bostancıoğlu, diğeri de yazar Sema Kaygusuz. Semercioğlu inanmazsa telefonlarını vereyim onları arasın.

Serenay Sarıkaya ile menajeri Ayşe Barım'ın gözetiminde fotoğraf bile çektirdim

***

Siyasiler, ben ve Şirin Payzın

Geçen hafta siyasilere karşı yaptığım düzeyli saldırının meyvelerini toplamaya başladım bile. Beni okumadıkları için CHP’lilerden, beni ciddiye almadıkları için Sol Parti’den henüz bir tepki gelmedi. Gerçi CHP’liler İstanbul İl Kongresi’yle çok meşguldüler ama anladığım kadarıyla kongre o kadar “ruhsuz” olmuş ki Ekrem İmamoğlu bile katılanları havaya sokamamış.

HDP’liler hemen benimle Kaktüs’te buluştular. Gerçi biraz ahbap-çavuş işi gibi oldu, çünkü Mithat Sancar, profesörken Radikal 2’ye yazardı, oradan bilirim. Diğer vekil Alican Önlü ise babamın memleketi olan Dersim’den. Niye şaşırdınız? 20 lira verip “68’li ve Gazeteci” söyleşi kitabımı okusaydınız hakkımda her şeyi öğrenmiş olacaktınız.

Muhabbetimiz çok kısmen siyasiydi, onlar bütün güçlerini Bekir Ağırdır ve Tarık Ziya Ekinci görüşmelerine sakladılar. Bu arada Haber Global’e geçtiği iddiaları ortalığı sallayan Şirin Payzın da hiç sürpriz olmayacak bir şekilde yanımıza geldi ve tabii ki moderatörlük yaptı. Bu kadın bu işlerde çok başarılı.

TBMM Başkanvekili Prof. Mithat Sancar, magazinci Tuğrul Eryılmaz, moderatör Şirin Payzın ve de Dersim Milletvekili Alican Önlü Fotoğraf: Kaktüs çalışanı Yakup Yaramış

***

Cihangirli gençlerin partisi

Hemen 50 yaş üstünün adını yazıp esas konuya geçeyim: Yayıncı Vahit Uysal, avukat Sedef Erken, öğretim üyesi Levent Erdem ve tabii ben. Geri kalan 30 kişinin yaş ortalaması belki 35.

Her zamanki gibi bir köşeye oturup single malt viskimi içerken gençlere küçümseyen bakışlarla bakıyordum, dünya yanıyor, bunlar eğleniyor diye. Fakat çocuklar birer ikişer yanıma gelip tanıştıktan sonra onları tanımamamın benim ayıbım olduğunu gördüm. Yazarlar, müzisyenler, gazeteciler...

İlk favorim New York'tan yeni gelmiş Gizem oldu. Üç dakika içinde benim bütün savunma mekanizmalarımı kırarak sıkı bir New York muhabbetine girişti. Birden öbür tarafımda utangaç bir genç belirdi. Ruh Eşim Nerede?'nin yazarı Can Aydoğmuş'muş. Çocuk kitapları da yazıyor ve benden başka herkes onu tanıyor. Daha onun utancını atlatmadan yanıma yakışıklıca genç bir adam oturdu: Aytuğ Akdoğan. Underground edebiyat takılanlardan, son romanının adı da Sürgün.

Fakat gecenin en büyük darbesini bence salondaki en güzel kadın olan Seçil Işık'tan yedim. Tabii hemen "Sen kimsin?" diye bulaştım. Maltepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisiymiş. Küçümseyerek "Hangi okuldan mezunsun?" diye sorunca cevap beni mest etti. Bir zamanlar benim de ders verdiğim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezunmuş. Darbe bunun neresinde diyeceksiniz? Darbe şu, benim ders verdiğim ve şimdi öğretim üyesi olan Nur Betül Çelik, Nejat Ulusay gibi profesörlerin, KHK'yla atılan Doçent Sevilay Çelenk'in öğrencisi olmuş, yani aramızda bir kuşaktan çok daha fazlası vardı. Olsun, kendimi çabuk topladım.

Bir de merak içinde kalmayın, beni oraya eski öğrencilerim ve gazeteci olan Ceren Kumbasar ve Işıl Cinmen davet etmişti. Yok yok, Işıl benim çok iyi arkadaşım olan annesi avukat Mebuse Tekay'ı yine çağırmamıştı.

Müzik çok iyiydi ama ben kışkırtmasaydım gençlerin hiçbiri yerinden kıpırdamayacaktı

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Evet, Hasan Cemal yürüyüş yaparken düşüp ayak bileğini kırdıktan sonra ameliyat olduğu hastaneden çıktı ve tekerlekli sandalye ile evine gitti. Kendisine gerçekten çok geçmiş olsun deyip yanaklarından öpüyorum. Fakat söylemeden duramayacağım, Allah Ayşe Cemal’e sabırlar versin çünkü Hasan abimiz bir süre evden çıkamayacak.

Peki bu saldırgan cesareti nereden buluyorum? Şuradan buluyorum: New York Üniversitesi’nden mezun olan kızları Defne Cemal MoMa'da işe kabul edilmiş. Nasıl olsa onun sevinciyle bana bulaşmazlar diye.

Hasan Cemal mutlu bir şekilde hastaneden çıkarken

* Özgür Mumcu epeydir Cihangir’de görünmüyordu. "Mumcu İstanbul’u terk etti, güney kıyılarına yerleşti" diye söylentiler ayyukaya çıkmıştı. Hiç de öyle değilmiş. Sadece çok çok özel bir nedenle sıkça gidip geliyormuş güneye. Hatta bu arada bir podcast yayınına başlaması bile söz konusu. Daha teyit ettiremedim.

Özgür Mumcu, kahvaltısını beklerken (Fotoğraf: Melisa Sözen)

* Yeni Yaşam gazetesi Sabahat Tuncel ve Gültan Kışanak'tan sonra Selahattin Demirtaş'ı da "içeriden" transfer etti. Bu çok güzel bir haber ama keşke Yeni Yaşam'ın Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik yazar pazarlama konusunda benden biraz akıl isteseydi. T24, Gazete Duvar bile onlardan daha fazla Demirtaş'ı öne çıkardı.

* Aydın Engin nereden aklına geldiyse 'Mavra Gazeteciliği’ni anlatan bir yazı yazmış. Verdiği örnek de ben. “Eryılmaz seyyar gazeteci mi bayi mi?” diye sormuş. İlahi Aydın Engin. Ben buradaki ağır abiler gibi para içinde yüzmüyorum. Nerede bende bayi açacak para? Ben siz miyim? Ben olsam olsam müvezzi ile seyyar arasında bir yerdeyim.

Bu arada T24'te en gencimiz İsmail Yeniçeri ve hepimizin abisi Aydın Engin'in doğum günleri kutlu olsun.

. Gördüğünüz gibi T24 sadece yaşını başını almış ciddi abilerden oluşmuyor

* Üniversitede yeni medya ve gazetecilik bölüm başkanı Süleyman İrvan yazısıyla beni şaşırttı. İki gün sonra Ahmet Hakan’ın bu yazıyı övmesi benim niye şaşırdığımı açıklıyor. Medyaya boykot tabii ki kötüdür, ama yazıda işaret edilen Türkiye’nin siyasal ikliminde hem o zaman hem şimdi iktidarda olan Erdoğan’ın AKP’siyle muhalefeti aynı kaba koyması gerçekten şaşırtıcıydı. El insaf.

Advertorial

Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları’nın şubat ayı konuğu Hakan Günday olacak. Mülkiyeli yazar, söyleşiden sonra okurlarının kitaplarını imzalayacak.

***

Bu advertorial da İzmir'den geliyor, bence önemli

***

Mephisto söyleşileri

***

Dario Fo kaçmaz

16 Şubat 2020 Pazar, saat 18.00'de Cihangir Atölye Sahnesi'nde (CAS)

***

Radyoyu es geçmeyin

Pazar akşamları televizyonları boş verin; TRT Radyo 3, 19.00’da Caz’ın Halleri ile başlıyor, 20.00’de Gözüm Kulağım Sinema devreye giriyor, 21.00’de hem bilgilendirici hem eğlendirici Yeni Başlayanlar için Opera , 22.00’de Jacques Brel’den Sylvie Vartan’a Paris Ekspres, 23.00’te ise Delta ve Ötesi’nde müthiş blues var. Deneyin, bana minnettar kalacaksınız.

Müzik önerisi

Sevgililer Günü’nü elbette bir ‘Valentine’ şarkısı çalmadan geçirmeyecektik. Muhteşem ses Ella Fitzgerald söylüyor: My Funny Valentine