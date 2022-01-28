Karlar düşer ağlarım, ameliyata yatarım

Arkadaşım Sezin Akbaşoğulları, birden mafya şefi oluverdi - Mor ve Ötesi bu zor günlerde ilaç gibi geldi - Halk TV'deki iki eski stajyerim Kadri Gürsel ve İsmail Saymaz'ın bilmişliklerini sevmeye başladım galiba - Tutuklu meslektaşım

Sedef Kabaş, hepimizdir.

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Bu hafta birdenbire bastıran kardan sürekli ertelemek zorunda kaldığım hastane, doktor randevularından içime baygınlık geldi. Upper Cihangir'in dışına adım atamadım. Dolayısıyla bu yazımı abuk sabuk bulup "aman" deyip kapatmadan önce lütfen içinde bulunduğum objektif koşulları anlamaya çalışın.

Bol bol BBC 6 Music Radio ve TRT 3 dinleyip yerli diziler seyrettim. Bu arada Kulüp yüzünden Netflix'e abone oldum. İtiraf edeyim ki orada beğenip izlemeye başladığım birkaç dizi bile oldu. Kısacası bu haftaki magazinim gerçekten Gonzo gazeteciliğe fena halde yaklaştı.

Zoraki magazin

Evden çıkıp ancak 100 metre yürüyebildiğim karlı günlerde ilk kurbanlarım Cihangir'in az ve orta ünlü mensupları oldu. Ne yapalım artık bunlarla yetineceğim derken, bazıları "Bizi dinleme" diye beni tehdit ettiler.

Tabii bu ifade ve haber özgürlüğüne karşı tavırları beni işimi yapmaktan alıkoymadı. İşin aslını isterseniz, ben de magazinime onlarla başlamaya bayılmadım ama "Ah bu kara kışın gözü kör olsun." Zaten o az ve orta ünlüler de Oksijen'den Defne Akman'ın doğum günü için benden gizli toplanmışlar. Çok sinirlendim. Niye bu kadar ötekileştiriliyorum anlamadım.



Merkez gazeteci Ahmet Sever, turne turne gezen Tülay Günal ve #Tarih dergisini artık iki ayda bir çıkaracak olan eşi Gürsel Göncü, podcast piyasasının kralı olacağını umut eden eski stajyerim Eray Özer ve merkez sol Tele1'ci Zeynel Lüle.

(Foto: HomeRoom Emre Erdem)

Komşuda pişer

Akşam 18:30'da karşı komşum oyuncu Gonca Vuslateri'den bir yemek daveti aldım. 18:45'de karşı apartmanın zilini çalmıştım bile. Benden başka müzisyen, kültür-sanat gazetecisi, belgeselci... Bir başka Upper Cihangirli olan Mehmet Güreli de oradaydı.

Vuslateri'nin yaptığı biberli domatesli şehriyeli pilavı ve köfteleri yedik. Birer kadeh de şarap içtik. İşin haber kısmına gelince, Vuslateri kendi yaşamından yola çıkarak bir televizyon dizisi yazıyor. Güreli ise Çiçek Bar'ın efsane ismi Arif Keskiner'in belgeselini yeni bitirmiş. Ünlülerle ilgili çok hoş anektodlar anlattı. Şimdilik sürprizini bozmamak için aktarmıyorum.

Mehmet Güreli, Gonca Vuslateri ve Gonzo Tuğrul'la bir selfie. Arkadaki resimlere dikkat.

Pamuk eller cebe

Hayata Destek adını hiç duydunuz mu? Hafif utanarak söyleyeyim, ben çok geç öğrendim. Aynı coğrafyayı paylaşan herkesin; kadınlar, çocuklar, mülteciler... insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için destek sağlıyor.

Hayata Destek Derneği'nin faaliyetlerine kaynak oluşturmak için Destekar adında bir sosyal tasarım platformu var. Zaten fotoğrafta üstümüzde gördüğünüz kazaklar onların ürünü. Buradan yapacağınız her alışveriş, daha doğrusu katkı gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Üstelik kullandıkları malzemeler de gayet güzel.

Defne Akman'ın üzerinde Türkan Şoray'ın Kara Gözlüm filminde giydiği Balıkçı Azize Kazağı, benim üzerimde ise Nâzım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine" dizelerinden esinlenen Nâzım Kazağı. Başka kazaklar ve t-shirtler de var.

(Foto: Cengiz Yaldız)

Bu linkler ihmal edilmesin

* Yetişkinlere çocuklar için bir yazma atölyesi. Çevrimiçi. Şubat'ta başlıyor.

* Mülkiyeliler Birliği'nden edebiyat buluşmaları: 29 Ocak Cumartesi, saat 16.00'da Cihangirli arkadaşım yazar Gönül Kıvılcım ile söyleşi.



* İHD İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu, 30 Ocak Pazar günü saat 14.00'de basın açıklaması yapacak: "Stonewall'dan Ülker Sokağa Ülker Sokak'tan Boğaziçi'ne güçleniyor, örgütleniyor, büyüyoruz"





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Üç Kuruş'a devam

"Kulüp" yüzünden Netflix izlemeye başladım diye yerli dizilerimizden vazgeçtiğimi düşünen fanlarım ve okurlarım yanılıyorlar. Yargı'yı izliyorum, çünkü hem senaryosu heyecanlı, hem de senarist Sema Ergenekon, "çaktırmadan" kadın sorunlarını ve kadını öne çıkarıyor. Camdaki Kız'ı da arkadaşım olan oyuncular olduğu ve Cihangir'de çekildiği için izlemedeyim.

Brechtyan bulduğum için başından beri izlediğim Üç Kuruş'a gelince. Artık favorim oldu, çünkü arkadaşım (inanmayanlar fotoğrafa baksın) Sezin Akbaşoğulları Üç Kuruş'a, hem de bir kadın gangster lideri olarak girdi. Azad diye beklediğimiz mafya şefi meğerse Azade imiş, yani Sezin Akbaşoğulları.

Akbaşoğulları erkek raconu kesmeden, harbi kadın gangster olmuş. Neden bilmem aklıma Bonnie ve Clyde geldi.

Sezin Akbaşoğulları ve ben kış bastırmadan önce Kaktüs'ün önünde.

İsmail, Kadri ve Timur