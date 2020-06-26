İstanbullu Nana, Cihangir'den son haberler ve bir rica: 'Özel bir sektör' Marx'ıma dokunma, Marks and Spencer'la idare et!





Cem Mansur'la mı, Chomsky'le mi Nedim Gürsel'le mi başlayayım derken birden çakılıp kalıyorum bir isme; Ayşe Nana. Pardon konuya ortasından girdim. 100'üncü sayısını yeni kutlayan Şalom Dergi'yi ilk kez kanlı canlı elimde karıştırıyorum. Popomu kaldırıp derginin peşine düşemeyecek kadar tembel ve 65 plus olduğumu anlayan Yayın Yönetmeni Suzan Nana Tarablus kuryeyle göndermiş.

Sakın Ayşe Nana kim, demeyin. 1950'lerde Türkiye'yi kasıp kavuran afet-i devran bir İstanbul Ermenisi. Ben onunla babamın gözü gibi saklayıp ciltlettiği İnci dergisi sayesinde tanıştım.Tabii o arada Nana Aslanoğlu adıyla Lütfü Akad'ın "İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı" filminde oynamıştı bile.

Nana ile ilk defa bir dergide karşı karşıya geldim

Neyse Aslanoğlu, Ayşe bir yana o benim için hep Nana oldu. 1984 yılında ASALA sempatizanı olduğu gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldı, 2014 yılında öldü. Arkasında İstanbul, Roma ve Paris'te kendisine hayran bir şehirli erkek kitlesi bırakarak...(Annem Nebahat Hanım, dansöz Nana'yı kıskandığını hiç saklamadı)

Nana'nın soldaki fotoğrafının Fellini'nin "La Dolce Vita" filmine ilham verdiği bir şehir efsanesi olarak dolaşır

Lafı çok uzatmayayım, fotoğraflar Nana'yı anlatsın. Kaynakça yardımları için yakında T24'te yazmaya başlayacak Prof. Orhan Tekelioğlu'na teşekkürler. Meraklısı da M. Orhan Bayrak'ın Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü'ne (1831-1993) bir göz atsın.

Nana, 50'lerde İstanbul'un bütün ünlü gazinolarında sahneye çıkmıştı

Cihangir'in Home Room'u

Ece Aksoy mekânını açıp bana ve YT'ye yemekleri kesince Cihangir Caddesi'nin başında yeni bir yemekçi keşfettim. 22'nin bitişiği ve benden başka herkes biliyormuş, Home Room. Emre Erdem neredeyse tek başına yürütüyor.

Yok, ünlü biri değil ama Eylül'ün babası. Tuz ve yağ içinde yüzmeyen, benim bile AMT ve YT'ye muhtaç olmadan parasını ödeyebildiğim bir yer. İlik çorbası, etten ve ince pizza hamurundan yaptığı lahmacunu pek Avrupai. Yanına bir de özel yapılmış erik suyu isteyin.