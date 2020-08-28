Gonzo gazetecilik, Cihangir'de don savaşları, "Ben Fatih Portakal", Cevahir belgeseline omuz verelim

Çok sayıda okurum ve az sayıda fanım magazin haberlerimde "Ben, ben" dememden pek şikâyetçi. Çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim ama son kez kendimi açıklayayım. Ben artık ana akım (hani bizde hiç kalmayan) nesnel olgulara dayanan bir habercilik yapmıyorum. Ben artık 'Gonzo journalist'im.

Yani, tabii ki yine olgu ve olaylardan yola çıkıp, canımın istediği kadar sübjektif oluyorum çünkü magazinimi kafam keyifliyken yazıyorum sadece. Özetle, her haberimin parçası olmaya çalışıyorum. 'Acımasız mizah'ımdan kendim dâhil hiçbir ünlü ve orta ünlü kurtulamıyor.

Daha fazla bilgi için Hunter Thompson okuyun. Benim gibi Cambridge Cert.'iniz yoksa, eskiden radikal olan ama şimdi liberal-muhafazâkarlığı seçen Serdar Turgut' a sorun. Yok yok Birikim'den Hürriyet'e oradan Akşam ve Habertürk'e yolculuğu, içindeki cevheri tam olarak tasfiye etmiş görünmüyor.

Tekrar konumuza dönersek. Gonzo gazeteciliğin, benim de bayıldığım, ünlü Amerikalı yazar William Faulkner'ın şu tespitinden güç aldığı söylenir: Kurgu hakikate yaklaşmakta, genellikle, olgulardan daha iyi işlev görebilir. Şimdi bunu örnekleyeyim ve Gonzo muhabbetine bir daha dönmeyeyim.

"Çok sevdiğim ciddi ve 50- bir Cihangirli tiyatrocunun doğum günü partisindeydim dün gece. Bu hastalık ve parasızlığımda Marks and Spencer'a kadar yürüyüp yeni yaş için yeni bir don aldım. Herkes gibi, ben de hediyemi verdim. Tanrım o ne? Tevazudan kırılan oyuncu arkadaşım, aldığım donu derhal kafama çaldı. "L donu sen giy ben S giyiyorum" deyiverdi. Don elimde evime döndüm (üç viskiden sonra). Şimdi bu donu onun, bitip tükenmez Bodrum tatillerinden dönerse, en yakın arkadaşına hediye edeceğim. O da büyük derse, ki bu imkânsız, Cihangir'in S'ciler ve L'ciler arasında bir kez daha bölündüğünü anlayıp, o donu ben giyip Haliç'in mavi sularında yüzeceğim.

Anarko marksistlerin kaybedecek zincirlerinden başka nesi var?

Affınıza sığınarak haber konusu donu görüşlerinize sunuyorum

Başka bir doğum günü

Cihangir ün sıralamasında Top 10'a giremeyen (Ben bile ancak 7. sıradayım) Yıldırım Türker'e bir sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Haberi, ortak dostumuz ve benim kardiyologum Dr. Taylan Şahin verdi.

Herhalde korona yüzünden olacak, herkes aynı anda gelmesin diye sürpriz saatleri bölünmüştü. İndirimden aldığım ama bana küçük gelen orta pahalı bir t-shirt'ü, Prada poşetine sarıp gittim. Ben fotoğraf çekip yayınlamayayım diye beni pastadan sonra saatine çağırmışlar. Fakat bir Gonzo gazeteciyi hiçbir şeyin durduramayacağını unutmuşlar.

Bodrum'dan Diyarbakır'a Datça'dan İzmir'e her yerde muhabirlerim var. Canım arkadaşım avukat Levent Pişkin, korkarak da olsa, gecenin karesini bana ulaştırmayı başardı. Sezen Aksu, Deniz Türkali, İpek Bilgin ve Murat Çelikkan mazeret beyan edip sürprize katılmadılar. Bu arada yeni bir Apple TV armağanı alan Yıldırım Türker, arkadaşım Dr. Şahin'in ısrarları karşısında eskisini bana hediye etti. Ne diyeyim nice 60 plus'lara...

Ayşegül Doğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Yıldırım Türker, Dr. Taylan Şahin

Cevahir belgeseli

"O olmadan, onu anmadan Türkiye'nin 68'i, 12 Mart askeri darbesi ve izleyen yıllar anlatılamaz" diyebileceğimiz beş altı devrimciden biridir Hüseyin Cevahir. Simdi, ben esas konuma girmeden ötekileri merak ettiniz. Tekrar hatırlatayım benim isimlerim sübjektif (Gonzo). Birlikte aç kaldığımız, birlikte boyun eğmemeye çalıştığımız, birlikte aşk beceriksizliklerimizi tartışıp içtiğimiz, birlikte ceberut otoriteye karşı durduğumuz insanlar bunlar... Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, "Güzel" Osman Tokcan, Oktay Etiman, Sabahattin Kurt. Bunların hepsi Mülkiyeli. Onlara, benim gibi, hâlâ hayatta olan ODTÜ'lü Ertuğrul Kürkçü ve Ankara Hukuklu Ülkü Ahmet'i de katmazsam olmaz.