Enternasyonal mi, Mülkiye Marşı mı; İlber Ortaylı dijitalize oldu, İzmir kolay pes etmez, No More Lockdown...

Çok sayıdaki fanlarım içinde pek değil ama az sayıdaki okurum, Mülkiye'den çok söz ettiğimi yazıyor. Hemen açıklayayım.18 yaşımda evimden ve İzmir'imden Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne firar etmeseydim, Manitu korusun, şimdi ya CHP'den milletvekili, ya holding sahibi ya da müzikal oyuncusu olmuştum. Fakat Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mümtaz Soysal, Mete Tuncay, Korkut Boratav, Taner Timur, Tuncer Bulutay, Nermin Abadan Unat, Seha Meray, Alaaddin Şenel, Muammer Aksoy, Sadun Aren, Cem Eroğul... gibi şahane isimlerin öğrencisi olmak beni özgürleştirdi ve 70'imden sonra bile beni hayatın içinde tuttu. Bu girişi neden yaptım?

Taner Timur, Nermin Abadan, Korkut Boratav, Tuncer Bulutay

Beyaz yakalı Mülkiyeli ağırlıklı 68 ve 69'lu yazışma grupları var. Medyada (elde ne kaldıysa) sonradan türemiş olmayanlar bile okulun adını yanlış söylüyorlar diye şikâyet ediyorlar. "Ankara'daki Siyaset Bilimleri Fakültesi" diyorlar.

Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni nedeniyle Habertürk de aynı yanlışı yaptı. Bir sürü konuda farklı düşündüğüm arkadaşlarıma (Cumhuriyet ve laiklik için Mustafa Kemal'e minnettarım ama Anıtkabir ritüelleri bana göre değil. Üstelik hâlâ Enternasyonal'i İzmir Marşı'na tercih ediyorum) bu kez katılıyorum.

Hepimizin mezun olduğu Mekteb-i Mülkiye-i Şahane 1859'da kuruldu ve -özellikle hedef alınarak KHK ile ihraç edilen öğretim üyesi sayısında rekor kırdırılan- onu pıtırak gibi türeyen vakıf ya da devlet üniversiteleriyle karıştırmak kimsenin haddi değil. Hep beraber söyleyelim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Bu arada bir Gonzo journalist olarak küçük bir itirazım var. Medyadaki kimi Mülkiyelileri yardıma çağıran sevgili bir büyükelçi "İlber Ortaylı'ya haber salalım" diyor. Ah bu Hürriyet'ten başka kuş tanımayan diplomatlar. Hürriyet artık Demirörenler'in, başında da bir imam-hatipli var. Ortaylı öyle her şeyi yazamayabilir. Zaten aşağıda okuyacağınız yeni bir programın hazırlığında. Bu kez işi zor, çünkü sorular çocuklardan geliyor. Yani siz yine beni dürtükleyin önce.

Ortaylı dijital platformda

65 plus'tan sonra Sezen Aksu ve Tarkan'ı bile sollayıp (pardon sağlayıp) en pop star olmaya çalışan İlber Ortaylı, dijital platforma da el attı. Yani yazılı basın, televizyon, kitaplar kesmedi. Tuhaf dergisinin ilk Youtube projesi olan "Bir Sorum Var" programına başlayacak 10 Kasım'da.

Ama bu kez işi zor çünkü soruları "hödükler" değil, ilk mektep çocuklar soracak. Peki bundan bana mı ne? Ben, yarı dostum, yarı muarızım Ortaylı'nın engin bilgisine Gonzo gazeteci olarak biraz yaratıcılık ve mizah katmak için "part time" istihdam edildim. Ortaylı sizleri şaşırtacak. Eee, benim torunum Asya varsa, onun da Deniz Ali'si var...

Tabii ki ben, projenin, galiba, esas sahibi Nurhak Kaya ve Viyana doğumlu İlber Ortaylı

Jeneriklerin Mozart'ı