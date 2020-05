Dedeler, nineler ve torunlar

Önce Ionesco gibi (beni affetsin) abuk sabuk yazarak şu Korona günlerindeki tehlikeyi hafife aldığımı söyleyenlere: İki stentim var (Dr. Taylan Şahin), mesane kanseriyim (Dr. İsmet Hazar) ve Koah başlangıcı (Dr. Sonay Özdemir). Şimdi devam...

Yazıma beni çok üzen bir açıklamayla gireyim. Bazı -isimleri bende saklı- entelektüeller, beni eklektik (ne demekse) olmakla eleştiriyorlar. Hayır efendim değil. Ben size her cuma siyaseti, sanatı, toplumu, reklamı olan bir dergi çıkarıyorum. Time Dergisi'nin İngilizcesi nedir biliyor musunuz; Time Magazine. Bazıları tarafından Türkiye'nin en iyi dergicisi olduğu söylenen Tuğrul Eryılmaz'dan daha azı beklenmezdi. Full stop.

Dede Tuğrul ve torunum Asya, good old days.

Nihayet olanlar oldu. '65 plus' kesmedi bu kez de '20 -' çıktı başımıza. Yok yok benim derdim biyolojik kutuplaşma değil. Bir haftadır camdan bile göremiyorum torunum Asya’yı. Bir küçük votka-shot bardağının içinde yaptığı nar ve çileklerle süslenmiş tatlımı yerken (gelinim getirdi) ağlamaktan şiştim.

Tabii ki sadece kendim için değil, başta Deniz Alphan, Filiz Tokcan, çok uzun zamandır görmediğim Müjde Ar ve sosyal demokrat eşi Ercan Karakaş olmak üzere yüzbinlerce dede ve nine için de. Bu arada Yasemin İnceoğlu'nun bianet'te çıkan "ageism" yazısını okuyun derim.

Ercan Karakaş ve Müjde Ar

Çoğunluğa karşı ittifak

Yine bütün kötülüğümle camda otururken iki üç genç gördüm. Cihangir’in yeni yetmeleri genellikle parkta toplaşır. Hemen bulaştım: "Çıkmanız yasak!" Bir tanesi birkaç kez su ve sigara aldığını ima ederek, "Şimdi öyle mi olduk Tuğrul Amca" demez mi. The Rolling Stones t-shirtlü adama 'amca' ha!

Tam sesimi yükseltecektim birden aklıma 21-64 canavarlarına karşı onlarla ittifak yapma fikri gelince sustum. El salladım onlar evlerine dönerken. İnşallah bir ittifaka gerek kalmaz.

Kötü haber tez yayılır

Sabahın köründe Prof. Baskın Oran'dan (sormayın, Mülkiye'den sınıf arkadaşım o da) bir mesaj: "Marianne Faithful Koronavirüs…”

Daha onu atlatmadan İKSV'den Elif Ekinci, ardından Sabancı Müzesi'nden Erman Ata Uncu aynı haberi verdiler. Sanki ben The Guardian ve Rolling Stone okumuyormuşum gibi. Neyse yeri gelmişken eski Türk ve İslam Eserleri Müzesi, yeni Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer'e bir mesaj: Hanımefendi ben sizin gençliğinizi bilirim. Mesajlarımı ignore etmeyin.

Prof. Baskın Oran

Ortaylı'nın sırrı

Filiz Çağman'dan sonra Topkapı Sarayı Başkanı olan İlber Ortaylı, (sonra görevden alınmıştı) kitaplarını Külliye'ye bağışlayınca olay olmuştu ya. İşin aslını ben çözdüm. Şişli'de bir ev tutmuş ve esas kitapları oraya depolamış. Nereden mi biliyorum? Halil Ergün'ün 601 halı satın aldığı Kent Halı'dan Bayram Erkesim'den. İnanmayan fotoğrafa baksın.

Bayram Erkesim ve İlber Ortaylı

Halil Ergün'e verilen plaket

Birbirimizi tanıyalım

'Hayat eve sığar' sloganın manasızlığına rağmen öteki insanları da düşündüğümüz için hep evdeyiz. O zaman belki tanımadıklarımızı tanımak için bir şans olarak görüp değerlendiririz bu zamanı.

Tanımayanlara tanıştırmak, tanıyanları yeniden buluşturmak için önerilerim: İnternetten; feministlerin Çatlak Zemin'i, Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü içeride olan Yeni Yaşam Gazetesi, Kısa Dalga Podcast (Nazan Özcan var), Artı Gerçek , Susma Platformu ve yurt dışından Özgürüz Radyo (Ragıp Duran var).

Teşekkür

Bu kriz günlerinde açlıktan ölmememi sağlayan, oğlum Hüseyin, gelinim Gülizar, Seray Şahiner, Prof. Şahika Yüksel, komşularım Gonca Vuslateri, Rüya Polat; viski ve purolar için Asu Maro, Michael Önder ve gazeteci Erkan Aktuğ'a teşekkürler. Tabii editörüm Melis Karaca'dan önce bu yazıları sıraya sokmaya çabalayan Şengün Kılıç'a. Yukardaki hastalıklara ek olarak bir de sarı noktayım da...

Prof. Şahika Yüksel

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Beni Doğan Akın ve T24'teki diğer Ortodokslara güvenerek işten attıracağınızı düşünüyorsanız pek aldırmam. Duvar, Diken ve Medyascope peşimde. Efendim? Yok bianet'e geçmemi Nadire Mater engeller.

* Ertuğrul Özkök'ün Cihangir ve medyada bu kadar hasmı olmasına şaştım, o yüzden gizli gizli mesajlaşıyorum. Ama adam iyi maldan anlayan iyi bir ana akım gazeteciyse ben ne yapayım. Bir daha mektep arkadaşım Özkök yüzünden saldırıya uğrarsam o isimleri açıklayacağımı buradan duyuruyorum.

Ertuğrul Özkök

* Sağ olun epey mesaj alıyorum. İzninizle iki acil duruma yardım etmeye çalışacağım. Mesajları 'kıç ve ağız' arasında gidip gelen Ali Osman: Lütfen Freud'un anal ve oral aşama yazılarını okuyun. Sayın Reska, siz de feminist olmayı erkek gibi kıyıcı bir dil kullanmak sanıyorsunuz, Freud yanına bir Judith Butler ya da Germain Greer koyun. Hayırlı şifalar.

* İnsan Hakları Derneği'nin kadınları, geçen haftaki sitemimden sonra arayıp gönlümü aldılar. Niye sürekli İHD kadınları diyorum? Çünkü ne zaman gitsem bütün yük kadınlarda. Erkekler büyük toplantılarda boy göstermekle yetiniyorlar. Bu benim izlenimim. Artık İHD'de de Mülkiyeliler Birliği gibi ilk sıraya yükseldi.

* Konularım tükeniyor eğer bana dedikodu yetiştirmezseniz önümüzdeki haftadan itibaren birçoğunuzun hoşuna gitmeyecek 'top 10' listeleri yayınlamaya başlayacağım. Ünlü ve orta ünlülere duyurulur.

Müzik önerisi

Bu haftanın müzik önerisi T24'ün gençlerinden. Koronavirüs'e yakalanan Marianne Faithful'dan As Tears Go By.