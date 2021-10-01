Cihangirli hayranlarım | Taşralılar eğleniyor | İlber Ortaylı ve ben | Status Quo

Bolca askeri ve sivil darbe görmüşüm. Şimdi sürekli olan basın kartıma dokunmak 12 Eylül askeri darbe lideri Kenan Evren'in bile aklına gelmemiş. Hemen bugüne sıçrayayım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve de bence dünyanın en soğuk bakışlarına sahip Fahrettin Altun ister sürekli, ister yeni sarı basın kartlarını turkuaza çeviriverdiler. Sürekli basın kartımın yenilenmesi için en son başvurumu yaptığım 2019 Şubat ayından beri aldığım tek yanıt, "inceleme altında" olduğum.
70+ bir boomer olarak bu kadar önemsendiğim için işin keyfini çıkarabilirdim. Ama artık çok sıkıldım. Hem sinirlenip hem üzülmeye başladım. En son 28 Eylül'de başvurabileceğim söylenen "binlerce" yerden birine bana bu yazıları yazmamda yardımcı olan gazeteci Defne Akman aracılığıyla yazılı bir başvuru daha yaptım. Eğer yanıt gelirse sizlerle paylaşırım ama benim bu bürokrasiden hiç umudum yok.
Çölaşan
Bu hafta 45 yıllık gazetecilik yaşamıma rağmen (köşeci, tv tartışmacısı değil) beni hâlâ şaşırtabilen ünlü medyacılara dokunduracağım. Tabii çok dikkatli...Ulusalcılar ve de Atatürkçüler'in gazetesi Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan "eski Devlet Bahçeli'yi özledik" demiş.
Ben kendi payıma 60'lardan beri, Ülkü Ocakları dâhil MHP'yi hatırlatıp susacağım. Çünkü belli ki Emin Çölaşan da tıpkı benim gibi bir bellek sorunu yaşıyor.
Dündar
Erk Acarer'i tanımam ama akranım Uğur Dündar'ın Sedat Peker'e kırmızı çizgileri aşarak övgüler düzmesi Faruk Bildirici kadar beni de şaşırttı. Ben çözemedim ama böyle deneyimli "soruşturmacı" bir gazetecinin bizden sakladığı haklı gerekçeleri vardır.
Özdil
Tabii Kuvayi Milliyeciliği (Benimle küs olan Ümit Kıvanç'tan çaldım) tartışılmaz Yılmaz Özdil'in aslanlar gibi kükremesi kaçınılmazdı. Sedat Peker'in bile özür dileme ihtiyacı duyduğu Faruk Bildirici'ye, gerçekten bir meslektaşa yakışmayan hakaretler savurdu.
SBFBYYO'dan ilk öğrencilerimden olan Faruk Bildirici'nin benim savunmama ihtiyacı yok ama benden aldığı dokuzlar ona helal olsun. Yılmaz Özdil için bir şey söyleyemeyeceğim, çekiniyorum, hem de Karşıyakalı olduğum hâlde. Bu yüzden Sedat Peker'in geç muttali olduğum "bir oğlum daha olursa adını Yılmaz koyarım" mealindeki mesajı muhabbetlerine girmiyorum.
Habertürk
MedyaTava, Habertürk programcısı Kübra Par'ın "bu akşam benim programda kavga çıkacak" mealinde bir tweet atmasını "skandal" diye nitelemiş. İlahi arkadaşlar, cezacı Erşan Şen'in çıktığı hangi programda kavga çıkmadı ki? Bu yüzden Kübra Par'ın izleyicilerini önceden uyarması hiç skandal falan değil.
Ersan Şen ve nerede yazdığını unuttuğum Cem Küçük varsa, orada mutlaka kavga vardır. Nokta.
Sıkça sorulan sorular ve cheap shots
* Evet, eğer bir terslik olmazsa, bu pazar sabahı Cihangir 21'de sınıf arkadaşım İlber Ortaylı ile bir kahvaltı yapacağız. Yani fanlarım içinde az da olsa, tarihçi Ortaylı'yı sevenler varsa, 21'e getirip kitaplarını imzalatabilirler. Neyse...
Kahvaltıyı ayarlayan Lower Cihangir'de eski bir köşkte bir stüdyo kuran genç girişimci Nurhak Kaya. Ortaylı şimdi Hürriyet'te yazmasına rağmen taa Mülkiye'den başlayan dostluğumuz bozulmadı. Nurhak Kaya bizi ikna edebilirse YouTube'da bir program yapmayı planlıyor.
"Biz" dedim ama esas olarak Ortaylı'yı benden beş kat fazla para istememeye ikna edebilirse bu program gerçekleşebilir. Bir iki hafta içinde sonuç konusunda sizleri aydınlatacağım.
Milattan epey yıl önce Prof. Dr. İlber Ortaylı bir türlü oynayamadığı Brecht posteri yanında
Advertorial (!)
Hem taze hem de cep yakmıyor
İstanbul Piyalepaşa'da 16. yüzyıldan beri varolan bostandan hâlâ çok taze sebze satın alabilirsiniz. Birkaç örnek: biber 7,5 TL, domates 10 TL, karalahana demeti 5 TL, roka 2 TL, maydanoz 2 TL
ve bahçede gezen tavuk 75 TL.
Önceden (0536) 925 95 58 numaralı telefondan Mevlüt Özan'ı ararsanız, size hazırlar torbaya koyar ve istediğinizde gidip alabilirsiniz. (Bu faydalı haber için Ethem Özgüven'e teşekkürler.)
Piyalepaşa Camii'nin yanıbaşındaki Piyalepaşa Bostanı
Müzik önerisi
45 yaş altı hatırlamayabilir ama 60 sonları ve 70lerde Status Quo adlı ünlü bir rock grubu vardı. İşte grubun kurucularından Alan Lancaster geçen hafta 72 yaşında öldü.
Grubun ünlü şarkısı "In the Army Now"ın benim hatırladığım 2017'deki son konserlerindeki icrasını sunuyorum.