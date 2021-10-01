Cihangirli hayranlarım | Taşralılar eğleniyor | İlber Ortaylı ve ben | Status Quo

Yeraltı dünyası, Soylu derken Sedat Peker basını da karıştırdı- Hayranım Nihal Yalçın haftaya hem Kırmızı Oda'da hem de Altın Portakal'da olacak - Bir diğer hayranım Nuriye Bilici, rating şampiyonu Sadakatsiz'e senaryo yazıyor - Ortadaki genç girişimci, tarihçi Ortaylı ve Tuğrul the Gonzo'ya program yaptırma hayali kuruyor

***

Cihangir'den az ünlü, orta ünlü, ünsüz masa haberlerim çok ilgi gördü. Hani geçen hafta yayınladığım. O yüzden bu hafta ünlü hayranlarımdan ve komşum Nihal Yalçın'la başlıyorum. Nasıl ünlü olduğuna hâlâ şaştığım oyuncu Nihal Yalçın bir süre oynayacağı "Kırmızı Oda"da gerçekten müthişti. Fakat bence daha önemlisi, bu hafta Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak "Zuhal" filminde başrol oynuyor olması.

Allah korusun, bir de oradan "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" kazanırsa bizi beğenmez, HomeRoom'a bile gelmez. Genç arkadaşıma bir önerim; eğer Antalya'ya giderse siyah giymekten vazgeçsin, kendine bir beyaz elbise diktirsin.

Komşum Nihal Yalçın ününü daha da artırmak için benimle fotoğraf çektirdi. (Foto : Emre Erdem)

İkinci hayranım bir ünsüz. Samimi pozlarla fotoğraflar çektirdiğim Cihangir'de yayılınca, tamamen ünsüz senarist arkadaşım Nuriye Bilici "ben de isterim" diye tutturdu. Tam onu ekmeye niyetlenmişken, magazin değeri olduğu ortaya çıkıverdi birden.

Benim bile nispeten izlediğim "Sadakatsiz" dizisinin senaryo grubuna girdiğini öğrendim. 29 Eylül Çarşamba günü izlediğim yeni sezonun ilk bölümünde, hafif kıskanarak söylüyorum, çakma Mülkiye yani İstanbul Siyasal'dan mezun olan Bilici farkı kendini gösteriyordu.

Gazeteci, magazinci, senaryo danışmanı ve anarko-marksist Gonzo Tuğrul ve sadece senarist Nuriye Bilici. (Foto: Yapımcı Sevil Demirci)

Yurt haberleri İzmir- Gonzo Haber Ajansı İzmir Mülkiyeliler Birliği Lokali, sendikalar ve odalarla birlikte pek "solcu" biçimde sezonu açtı. Şarkılar türkülere geçmeden önce açılış konuşmasını Akın Birdal yapmış. Tabii Şube Başkanı ve oyuncu Nazlı Kayı da bir tirad attırmış. Ben Mete Hüsünbeyi'nin gönderdiği fotoğrafları değil, Gonzo Haber Ajansı stajyeri Prof. Dr. Melek Göregenli'nin videosunu kullanacağım. Gazete Duvar'dan rakibim Nuray Pehlivan yerine beni çağırsalardı Cem Karaca'dan "Tamirci Çırağı" değil, John Lennon'dan "Working Class Hero" çalınırdı.

Tarihimden yapraklar

1976 - 2021

Gonzo Tuğrul Eryılmaz'ın sürekli sarı basın kartının resmidir.

İlk basın kartımı 1976 yılında, TRT Haber Dairesi'nden almışım. Hilal Kaplanlar, Fahrettin Altunlar o tarihte doğmuş mudur bilmiyorum. Google'a da bakamayacağım.