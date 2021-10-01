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Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

hte1946@gmail.comFotoğraf ve davetler için editör maili: editormkaraca@gmail.com

01 Ekim 2021

Cihangirli hayranlarım | Taşralılar eğleniyor | İlber Ortaylı ve ben | Status Quo

Benim bile fanlarım olur da, OSÖL olduğu iddia edilen ve sonunda bir gazetecilik tartışması başlatan Sedat Peker'in olmaz mı...

Yeraltı dünyası, Soylu derken Sedat Peker basını da karıştırdı- Hayranım Nihal Yalçın haftaya hem Kırmızı Oda'da hem de Altın Portakal'da olacak - Bir diğer hayranım Nuriye Bilici, rating şampiyonu Sadakatsiz'e senaryo yazıyor - Ortadaki genç girişimci, tarihçi Ortaylı ve Tuğrul the Gonzo'ya program yaptırma hayali kuruyor

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Cihangir'den az ünlü, orta ünlü, ünsüz masa haberlerim çok ilgi gördü. Hani geçen hafta yayınladığım. O yüzden bu hafta ünlü hayranlarımdan ve komşum Nihal Yalçın'la başlıyorum. Nasıl ünlü olduğuna hâlâ şaştığım oyuncu Nihal Yalçın bir süre oynayacağı "Kırmızı Oda"da gerçekten müthişti. Fakat bence daha önemlisi, bu hafta Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak "Zuhal" filminde başrol oynuyor olması.

Allah korusun, bir de oradan "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" kazanırsa bizi beğenmez, HomeRoom'a bile gelmez. Genç arkadaşıma bir önerim; eğer Antalya'ya giderse siyah giymekten vazgeçsin, kendine bir beyaz elbise diktirsin. 

Komşum Nihal Yalçın ününü daha da artırmak için benimle fotoğraf çektirdi. (Foto : Emre Erdem)
İkinci hayranım bir ünsüz. Samimi pozlarla fotoğraflar çektirdiğim Cihangir'de yayılınca, tamamen ünsüz senarist arkadaşım Nuriye Bilici "ben de isterim" diye tutturdu. Tam onu ekmeye niyetlenmişken, magazin değeri olduğu ortaya çıkıverdi birden.
 
Benim bile nispeten izlediğim "Sadakatsiz" dizisinin senaryo grubuna girdiğini öğrendim. 29 Eylül Çarşamba günü izlediğim yeni sezonun ilk bölümünde, hafif kıskanarak söylüyorum, çakma Mülkiye yani İstanbul Siyasal'dan mezun olan Bilici farkı kendini gösteriyordu.
Gazeteci, magazinci, senaryo danışmanı ve anarko-marksist Gonzo Tuğrul ve sadece senarist Nuriye Bilici.  (Foto: Yapımcı Sevil Demirci)

Yurt haberleri

İzmir- Gonzo Haber Ajansı
 
İzmir Mülkiyeliler Birliği Lokali, sendikalar ve odalarla birlikte pek "solcu" biçimde sezonu açtı.
 
Şarkılar türkülere geçmeden önce açılış konuşmasını Akın Birdal yapmış. Tabii Şube Başkanı ve oyuncu Nazlı Kayı da bir tirad attırmış.  Ben Mete Hüsünbeyi'nin gönderdiği fotoğrafları değil, Gonzo Haber Ajansı stajyeri Prof. Dr. Melek Göregenli'nin videosunu kullanacağım.
 
Gazete Duvar'dan rakibim Nuray Pehlivan yerine beni çağırsalardı Cem Karaca'dan "Tamirci Çırağı" değil, John Lennon'dan "Working Class Hero" çalınırdı. 
 
 

Tarihimden yapraklar

1976 - 2021
Gonzo Tuğrul Eryılmaz'ın sürekli sarı basın kartının resmidir.
İlk basın kartımı 1976 yılında, TRT Haber Dairesi'nden almışım. Hilal Kaplanlar, Fahrettin Altunlar o tarihte doğmuş mudur bilmiyorum. Google'a da bakamayacağım.
 
Bolca askeri ve sivil darbe görmüşüm. Şimdi sürekli olan basın kartıma dokunmak 12 Eylül askeri darbe lideri Kenan Evren'in bile aklına gelmemiş. Hemen bugüne sıçrayayım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve de bence dünyanın en soğuk bakışlarına sahip Fahrettin Altun ister sürekli, ister yeni sarı basın kartlarını turkuaza çeviriverdiler. Sürekli basın kartımın yenilenmesi için en son başvurumu yaptığım 2019 Şubat ayından beri aldığım tek yanıt, "inceleme altında" olduğum. 
 
70+ bir boomer olarak bu kadar önemsendiğim için işin keyfini çıkarabilirdim. Ama artık çok sıkıldım. Hem sinirlenip hem üzülmeye başladım. En son 28 Eylül'de başvurabileceğim söylenen "binlerce" yerden birine bana bu yazıları yazmamda yardımcı olan gazeteci Defne Akman aracılığıyla yazılı bir başvuru daha yaptım. Eğer yanıt gelirse sizlerle paylaşırım ama benim bu bürokrasiden hiç umudum yok.
 
İnanmayacaksınız ama dün cevap geldi: İnceleme devam ediyor... 

Bu linkler ihmal edilmesin 

* Diyarbakır Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nde (DİTAM)  Türkiye medyası tartışılacak. Lanet tansiyonum 16-19 arası gidip gelmeseydi, bu cumartesi ben de orada olacaktım ve Doç. Dr. Sevilay Çelenk'i dâhiyane sorularımla sıkıştıracaktım. Detaylı bilgileri DİTAM'ın sitesinden takip edebilirsiniz. 
 
 
* Sakın ikinci el deyip geçmeyin: Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi, burs fonuna katkı için ikinci el pazarı düzenliyor. 
 
 
 
 
* Aposto'nun Spektrum bülteninden yeni dosya: "Barınamıyoruz"; kentleşmenin dertleri. 
 
 
* Kaldırım Müzik Topluluğu ve Grup Munzur konserine yasak, gazeteci Ferhat Tepe'nin fotoğrafına engel ve haftanın sansür gündemi Susma Platformu'nda. 
 

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Çölaşan
 
Bu hafta 45 yıllık gazetecilik yaşamıma rağmen (köşeci, tv tartışmacısı değil) beni hâlâ şaşırtabilen ünlü medyacılara dokunduracağım. Tabii çok dikkatli...Ulusalcılar ve de Atatürkçüler'in gazetesi Sözcü'nün yazarı Emin Çölaşan "eski Devlet Bahçeli'yi özledik" demiş.
 
Ben kendi payıma 60'lardan beri, Ülkü Ocakları dâhil MHP'yi hatırlatıp susacağım. Çünkü belli ki Emin Çölaşan da tıpkı benim gibi bir bellek sorunu yaşıyor.
 
Dündar
 
Erk Acarer'i tanımam ama akranım Uğur Dündar'ın Sedat Peker'e kırmızı çizgileri aşarak övgüler düzmesi Faruk Bildirici kadar beni de şaşırttı. Ben çözemedim ama böyle deneyimli "soruşturmacı" bir gazetecinin bizden sakladığı haklı gerekçeleri vardır. 
 
Özdil
 
Tabii Kuvayi Milliyeciliği (Benimle küs olan Ümit Kıvanç'tan çaldım) tartışılmaz Yılmaz Özdil'in aslanlar gibi kükremesi kaçınılmazdı. Sedat Peker'in bile özür dileme ihtiyacı duyduğu Faruk Bildirici'ye, gerçekten bir meslektaşa yakışmayan hakaretler savurdu. 
 
SBFBYYO'dan ilk öğrencilerimden olan Faruk Bildirici'nin benim savunmama ihtiyacı yok ama benden aldığı dokuzlar ona helal olsun. Yılmaz Özdil için bir şey söyleyemeyeceğim, çekiniyorum, hem de Karşıyakalı olduğum hâlde. Bu yüzden Sedat Peker'in geç muttali olduğum "bir oğlum daha olursa adını Yılmaz koyarım" mealindeki mesajı muhabbetlerine girmiyorum.
 
Habertürk
 
MedyaTava, Habertürk programcısı Kübra Par'ın "bu akşam benim programda kavga çıkacak" mealinde bir tweet atmasını "skandal" diye nitelemiş. İlahi arkadaşlar, cezacı Erşan Şen'in çıktığı hangi programda kavga çıkmadı ki? Bu yüzden Kübra Par'ın izleyicilerini önceden uyarması hiç skandal falan değil.
 
Ersan Şen ve nerede yazdığını unuttuğum Cem Küçük varsa, orada mutlaka kavga vardır. Nokta.
 

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Evet, eğer bir terslik olmazsa, bu pazar sabahı Cihangir 21'de sınıf arkadaşım İlber Ortaylı ile bir kahvaltı yapacağız. Yani fanlarım içinde az da olsa, tarihçi Ortaylı'yı sevenler varsa, 21'e getirip kitaplarını imzalatabilirler. Neyse...
 
Kahvaltıyı ayarlayan Lower Cihangir'de eski bir köşkte bir stüdyo kuran genç girişimci Nurhak Kaya. Ortaylı şimdi Hürriyet'te yazmasına rağmen taa Mülkiye'den başlayan dostluğumuz bozulmadı. Nurhak Kaya bizi ikna edebilirse YouTube'da bir program yapmayı planlıyor.
 
"Biz" dedim ama esas olarak Ortaylı'yı benden beş kat fazla para istememeye ikna edebilirse bu program gerçekleşebilir. Bir iki hafta içinde sonuç konusunda sizleri aydınlatacağım. 
Milattan epey yıl önce Prof. Dr. İlber Ortaylı bir türlü oynayamadığı Brecht posteri yanında

Advertorial (!)

Hem taze hem de cep yakmıyor

İstanbul Piyalepaşa'da 16. yüzyıldan beri varolan bostandan hâlâ çok taze sebze satın alabilirsiniz. Birkaç örnek: biber 7,5 TL, domates 10 TL, karalahana demeti 5 TL, roka 2 TL, maydanoz 2 TL
ve bahçede gezen tavuk 75 TL.
 
Önceden (0536) 925 95 58  numaralı telefondan Mevlüt Özan'ı ararsanız, size hazırlar torbaya koyar ve istediğinizde gidip alabilirsiniz. (Bu faydalı haber için Ethem Özgüven'e teşekkürler.)
Piyalepaşa Camii'nin yanıbaşındaki Piyalepaşa Bostanı

Müzik önerisi

45 yaş altı hatırlamayabilir ama 60 sonları ve 70lerde Status Quo adlı ünlü bir rock grubu vardı. İşte grubun kurucularından Alan Lancaster geçen hafta 72 yaşında öldü.
 
Grubun ünlü şarkısı "In the Army Now"ın benim hatırladığım 2017'deki son konserlerindeki icrasını sunuyorum. 
 
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