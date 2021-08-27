Cihangir kafelerinden ünlü, az ünlü ve ünsüzlerle enformatif ve öğretici enstantaneler

Sir Mick Jagger ve Charlie Watts yolun başında - Bu ekip neyin peşindeyse iyi iş çıkarır ama bensiz natamam olur - Mahallemizin en dayanışmacı ünlüsü Ahmet Mümtaz Taylan - Başka Sinema'nın açılışı Oscarlı Marion Cotillard'dan

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Mid Cihangir'in (sınıfsal değil coğrafi) işsiz kalmayan nadir ünlülerinden Ahmet Mümtaz Taylan, apar topar tekneyle Kıbrıs'a gitmiş. Herhalde magazin basınının yere göğe sığdıramadığı "Leyla ile Mecnun" önümüzdeki ay gösterime girmeden Cihangir'e döner diye düşünüyorum.

Düşünüyorum diyorum çünkü haftalardır çılgınca çalıştığından, 21'de ya da Kronotrop'ta bile yüzünü göremedik. Bu sayfadaki fotoğraf da Mid Cihangir'de salgın kabusundan hemen önce çekilmişti, stok magazin olarak.

Dizinin ilk bölümünü tabii ki seyredeceğim çünkü AMT'nin yanı sıra arkadaşım Nalan Kuruçim de oynuyor.

Ayağını daha suya sokmamış bendeniz ve teknelerde gezen Ahmet Mümtaz Taylan (Foto: Eray Özbal)

Yine benden habersiz

Mektep arkadaşım ve orta zengin Akın Evren'in Cihangir 22'de ısmarladığı Irish Coffee bitmeden Susam Sokak stajyerimden bir telefon: "Dikkatiniz çekebilecek bir grup Emily'de oturuyor".

Zaten haber sıkıntım var, koşarak gittim. Kafenin bahçesinde ne göreyim, DİSK Basın İş'ten Yeniden TV'ye, oradan Gazete Duvar'a bir sürü tanıdık. Beni görünce güya çaktırmadan sustular.

T24'te magazin yazdığımdan beni biraz ana akım bulup küçümsüyorlar galiba.Yine de masaya oturup bir Irish Coffee daha içtim ve 15 dakika sonra bir şey öğrenemeden kalktım. Ama ben de inadımdan Eyüp Burç'a İMC'yi, Kemal Can'a Hale Şerif, Ruşen Çakır ve Müge İplikçi'yi sormadım.

Tuğrul the Gonzo, Eyüp Burç, DİSK'ten Faruk Eren, Duvar'dan Ali Topuz, gazeteci Kemal Can, Yeniden TV'den Ayşegül Doğan ve de yeni orta pahalı gömleğiyle komşum Yıldırım Türker

Hayvanlar yani can dostlarımız

Cihangir'in köpek nüfusu salgından bu yana, hilafsız dörde katlandı. Ne güzel diyeceksiniz ama öyle değil. Çünkü yollarda sürüklenerek götürülen, evlerin camlarında havlayan köpekleri, sabah ya da akşam beşer onar köpek dolaştıran genç bakıcıları görünce kafam karışıyor.

Cihangir Tiny House Cafe'nin çok genç Milo'su

HomeRoom'da oturduğumuz yönetmen Orhan Oğuz ve gazeteci Gürsel Göncü kafamı iyice karıştırıyorlar: "Pandemi bitsin yollara bırakılmış ev köpeği sayısı nasıl artar görürsün". Umarım biz kötümserler yanılıyoruzdur.

Yeminle, tam bu yazıyı yazarken Mülkiye ve TRT Haber Merkezi'nden arkadaşım Reha Atasagun'dan güzel bir öneri geldi. Hepimizi hayvanlı küfürlerden vazgeçmeye çağırıyor ve bunun için herkesi kendi çevresinde küçük kampanyalar düzenlemeye çağırıyor. "Köpekleşme", "kuş beyinli" demekten vazgeçmek hiç zor değil. Ben bile beceriyorum.

Gezi'den beri Kaktüs'ün ve hepimizin çok yaşlı Süleyman'ı (Foto Görkem Deniz)

Yurt haberleri

Taşrada yaz festivalleri

Ayvalık (Gonzo Haber Ajansı): Gümüşlük ve Datça'dan sonra yorgun solcu ve emeklilerin favori kasabası Ayvalık'ta 2-8 Eylül arasında güzel bir film festivali var. GHA muhabirinin haberine göre, festivalde her yaş için filmler gösterilecek. Hem yabancı, hem yerli film var.

Ayrıntılı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Bu linkler ihmal edilmesin

* 49. İstanbul Müzik Festivali'nde bu hafta: Borusan Quartet, Paul Meyer, Diskant Ensemble, Festival Orkestrası ve Hande Küden; Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, ARTER Arka Bahçe ve Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu’da sahne alacak. Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

* 'Sosyal medya yasası'nın ayrıntıları, Fongogo’dan belgesel projesine sansür ve daha fazlası Susma Platformu'nda.

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ROCKER'LAR HİÇ ÖLMEZ İlahi grup The Rolling Stones'un davulcusu CHARLIE WATTS'u kaybettik. Dostumuz TUĞRUL ERYILMAZ'a sabırlar dileriz. Tuğrul Paşaoğlu, Elif Ekinci, Murat Çelikkan, Cem Dinlenmiş, Ertuğrul Özkök, Güldal Kızıldemir, Burak Kuru, Nilay Karaelmas, Banu Tuna, Oray Eğin, Saime Tuğrul, Füsun Özlen, Figen Kumru, Edip Emil Öymen, Nazan Özcan, Defne Akman, Naim Dilmener, İzzet Öz, Ali Çiçekdağ, Deniz Alphan, Sevil Demirci, İncilay Erdoğan, Halil Kalafat, Kanat Atkaya, Paul McCartney, Joan Baez, The Who, Red Hot Chili Peppers

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Evet, Hasan Cemal ve Ayşe Cemal bitmez tükenmez Bodrum tatillerinden eylül başında dönüyorlar. Yine Bodrum tatili hiç bitmeyen en iyi arkadaşları Deniz Türkali'den mayolu fotoğraflarını istedim ama Türkali'yi bile o kadar korkutmuşlar ki, sadece eylülde dönecekleri bilgisini alabildim.

* Eski zengin Ahmet Sarper ve Vali kızı Nesrin Paşaoğlu Sarper'in Ali Poyrazoğlu'nun malikanesinin müştemilatında kaldıkları dedikodusu bana kadar geldi. Ne var ki Gonzo Ajans muhabiri Ferahfeza hâlâ teyit edemedi. Etikçi bir magazinci olarak bunu da belirteyim dedim.

* Herkes Charlie Watts'la ilgilendiği için, 50 sonları 60'ların rock ilahlarından Everly Brothers'ın Don Everly'sini de kaybetmem gürültüye gitti. Everly Brothers rock müzik için Elvis ve Little Richard kadar önemliydi. "Bye Bye Love", "Cathy's Clown" hiç unutulur mu?

Advertorial (!)

Her şey bitmiş değil

İklim kriziyle yatıp, yangın, sel ve kuraklıkla kalkıyoruz. Christiana Figueres ve Tom Rivett-Carnac gibi iki uzmanın yazdığı "Seçtiğimiz Gelecek" şu sıralar okunacak en iyi kitaplardan biri.

Paris İklim Konferansı'nı düzenleyen rehberliği çok değerli, en azından ben kendi adıma çaba göstermekten asla vazgeçmeyeceğim. Beni ikna ettiler... Siyah Kitap'a teşekkürlerle.

Müzik önerisi

Jumpin' Jack Flash'in bu versiyonunda başrolde Mick Jagger, Keith Richards ya da Ron Wood yok. Başrol, Charlie Watts'un.