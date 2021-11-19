Bebek-Cihangir-Karaköy | Yine Taksim İlk Yardım'da | Medyada da "helalleşme" önerileri

Prof. Dr Hacer Ansal ve Dr. Taylan Şahin, DT'nin partisinde Karaköy'de - Defne ve Zek'in "co-prodution"ı Cihangir'de - Seray Şahiner'in "Ülker Ablası" Türkiye'de - Teşhir değil, Gonzo Tuğrul EKG çekiminde.

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Cihangir ile yakın ve daha az zengin mahalleler haftaya pek neşeli bir giriş yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenliği bütün mahalleyi şenlendirdi. Muhtarlarımızın da katkısıyla her yaştan katılım yüksekti ama başrolde çocuklar vardı.

Haince bir giriş yapmayarak hepinizi şaşırttım biliyorum ama canımız çocuklardan boomer'lara geçerek bu açığı kapatacağım.

Cihangir Parkı bütün bir öğleden sonra çocuklar sayesinde tam bir enerji deposuydu.

(Fotoğraf: Hüseyin Gündoğdu)

Boomer'lar eğleniyor

Cihangir'in 60+'ları biraz da Bebek ve Nişantaşı'ndan destek alarak Karaköy'deki Naif'te buluştular. Herkes parasını kendi ödedi ama parti sahibi Deniz Türkali'ydi. Azımsanmayacak genç oyuncu, eski gazeteci ve entelektüel de vardı ama magazin değerleri yeterince yüksek değildi.

Ben kapalı yerlere giremediğim için gitmedim ama Gonzo Haber Ajansı muhabirlerim oradaydı. Hatırları kalmasın diye Prof. Dr. Hacer Ansal ve kardiyologum Dr. Taylan Şahin'in adlarını zikredeyim. YT'nin orada olup olmadığını hiç merak etmedim.

Hafıza Merkezi'nden Murat Çelikkan, gecede iki Ajda Pekkan şarkısı attıran Deniz Türkali, 70+'lığına bakmadan Bebek'ten koştura koştura gelen Hasan Cemal.

(Fotoğraf: GHA)

Mahallede sanat da var

Sanatla yoğun ilişkileri olduğundan kuşku duyduğum Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal ile uzunca bir süre Hürriyet reklamın başı olan, bir tık daha sanatsever Ayşe Cemal'in kızları Defne, hemen bir üst sokağımda, bir apartmanın zemin katında hem güzel bir sergi alanı hem de güzel bir sergi açtı.

Tabii yalnız değil, Amerikalı sanatçı "boyfriend"i Zek Hodges’la birlikte. İkisi de uzun süre ter dökmüşler. Defne'nin kuşları ve Zek'in araba çizimleri hepimizin pek hoşuna gitti. Genç sanatçı tayfası dar galeri ve sokakta orta pahalı şarap içerken, biz 65+'lar gazeteci Hadi Uluengin'in bir üst kattaki evinde pahalı viski içtik.

Defne Cemal ve Zek Hodges arasında Gonzo Tuğrul. (Fotoğraf: Ayşe Cemal)

Şimdi siz avanta viskiye koşan "geçkinleri" merak edersiniz, birkaç isim sayayım da magazin tam olsun: Yazar Gönül Kıvılcım, barışsever heykeltraş Erdağ Aksel, merkeze yakın gazeteciler Zeynel Lüle, Ahmet Sever, müzisyen ve yapımcı Erhan Güleryüz ...

Haberim eksik kalmasın, "Kuşlar ve Arabalar" sergisini, 24 Aralık’a kadar Cihangir Oba sokaktaki galeride 11.00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Serginin sokağında Gönül Kıvılcımlı ile benim aramdaki genç sanatçı Defne Antika'ya dikkat. Bir iki seneye kalmaz, Likya Yolu'nda aklını başına toplarsa, ünü beni bile geçebilir.

Yurt Haberleri

İzmir (Gonzo Haber Ajansı)- Bana hiç bayılmayan Mülkiye Angara grubundan (İzmir) Duygu kardeşimizin kitabı nihayet piyasada.

Tarihimden yapraklar

Kulüp'ten 35 yıl önce





Herkes gibi benim de bayılarak izlediğim Kulüp dizisinden tam 35 yıl önce biz de YeniGündem dergisinde, Türkiyeli Yahudiler kapağı yapmıştık, diziyi seyrederken o günler geldi aklıma.

"1986'da, bir sürü insan öldü Neva Şalom patlamasında. Bir şey yapmamız lazım ama nasıl yapacağız, hikâye işlendi. Orada işte gazeteci kıvraklığı devreye giriyor; 'Çocuklar Türkiyeli Yahudiler diye bir kapak yapalım, biz bunu yetiştirebiliriz' dedim. (...) Yaptık, dergi pazar günü çıkıyordu, pazartesi işe bir gittik, telefonlar susmuyor, kıyamet kopuyor, 'dergi bitti, gönderin' diye. Normal olarak 10 bin satıyoruz, 25 bin satmış ve bitmiş. (...) Ne hamaset gerekiyor, ne sulu zırtlak bir şey, neyse o."

(68'li ve Gazeteci, Asu Maro, İletişim Yayınları, 2018)

Bu linkler ihmal edilmesin

* Beraberce Derneği, 22 Kasım Pazartesi saat 19.00’da Umut Erden ile buluşacak, Saraybosna’daki Umut Tüneli Müzesi’ni konuşacaklar.

* Demokrasi İçin Birlik (DİB), beşinci yıl meclisinin sonuç bildirgesi için tıklayın.

* İnsan Hakları Derneği, 25 Kasım'a giderken "Kadın Zamanı’nda Kadın Hafızası” sergisine çağırıyor.

* Belçikalı indie rock grubu Balthazar pandemi sonrası ilk konserinde İstanbul'da. Biletler için tıklayın.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

- Salı akşamı Hadi Uluengin'in evinde fakirliğimi yüzüme vuran Mehmet Y. Yılmaz'ı haklı çıkarmak için, avanta diye aç karna beş duble susuz viski içince çarşamba gecesi Taksim İlk Yardım Acil'e kendimi zor attım. Daha doğrusu arkadaşım Dr. İncilay Erdoğan attı. Nabzım 180'le çıkmış. Üç saat serumlar, diltiazemler. ...Tabii kardiyologum Dr. Taylan Şahin'in online desteğiyle. Taksim EAH ve de özellikle Cerrahpaşalı Dr. Emre Özgün'e sevgi ve minnetlerimle.

- Geçenlerde Fatih Altaylı'nın bir programında, Atatürk döneminde bir süre Türk Sanat Müziği'nin yasaklandığı konuşuluyordu. Konuk, birlikte yapacağımız bir YouTube programı için hâlâ karar veremediğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı idi, hani şu sınıf arkadaşım olan.

Konu döndü dolaştı benim favorim olan TRT Radyo 3'e geldi. Ortaylı meâlen şöyle demez mi, "Esas TRT Radyo 3'te yayınlanan caz programları yasaklansın!" E be Ortaylı, hayatında bir kez olsun, Ella Fitzgerald, Miles Davis ya da Nina Simone dinlememiş bir Orta Avrupalı olarak böyle bir cümle kurman büyük cesaret ve aymazlık. Bak, ben tarihe karışıyor muyum?

- Hafta içinde işsiz gazeteci Ertuğrul Özkök'le Upper Cihangir'de buluşup "helalleşeceğiz". Başka katılmak isteyen gazeteci, tabii işsiz, varsa çarşambaya kadar beni arasın. Dönem arkadaşımız İlber Ortayı da artık Hürriyet'le hesabını keserse o da bu "helalleşmeye" katılabilir.

- Evet, gözlerim hâlâ bozuk, tansiyonum da bir inip bir çıkıyor, bu yazıyı da meslektaşım ve komşum Şengün Kılıç'ın yardımıyla yazabildim.

Advertorial (!)

Cihangirli yazar

Mahallemizin kızlarından Seray Şahiner'in son kitabı Ülker Abla da bir solukta okunup (okutulup) biten türden. Tam kendinden beklendiği gibi, hüzünle neşe fıkır fıkır yan yana ve ağızda güzel bir tat bırakıyor.

Moda olduğu üzere, alın size bir tadımlık: "Hani bazı yerleri sit alanı ilan ederler de müteahhit talan edemez. Abla lafı… Koruma çiti gibi bir şey."

Ülker Abla, Everest yayınlarından çıktı.

Müzik önerisi

Bu haftaki müzik önerisi benim gibi sıkı rockçı olan meslektaşım Güldal Kızıldemir'den geldi. Fakat ters köşe...

Seçtiği şarkı bir Ahmet Kaya cover'ı: Kum Gibi.