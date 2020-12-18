Kılıçdaroğlu’nun korumasına "zoraki" ceza

Çubuk'taki şehit cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimiyle ilgili adli soruşturmanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun Akkuzu Köyü'nde yaşanan olay sırasında can güvenliğini sağlamakla sorumlu olan devlet görevlilerinin ihmalinin olup olmadığı sorusunun yanıtını henüz aydınlatılamazken, CHP liderinin yediği yumruğun faturasının koruma polislerine çıkartılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ayrıca özel bir çaba göstermesi dikkat çekici.

Büyüteç'te 27 Ekim'de bu konudaki yazıda Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Koray Aslan'ın başına gelenleri aktarmıştım.

Kısaca özetlemek gerekirse, CHP liderine yönelik yumruklu saldırı ve sonrasındaki linç girişimi sırasında Aslan'ın ihmali olup olmadığı müfettişlerce incelenmişti. Müfettişler, yaptıkları araştırma sonrasında hazırladıkları raporda Aslan'ın herhangi bir ihmalinin olmadığını tespit etmişti.

Ancak bu rapor Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yönetiminin hoşuna gitmemiş, EGM Yüksek Disiplin Kurulu'nun "yeniden inceleme yapılması" talimatı sonrasında Aslan'ın ihmalinin bulunduğu sonucuna varılmıştı!

İkinci kez hazırlanan müfettiş raporu kapsamında EGM yönetimi Aslan'ın yeniden savunmasını istemişti.

Kursu olmasına karşın…

Bugünkü Büyüteç'in konusu ise sürecin başka bir boyutu olacak.

Hatırlanacağı üzere, Çubuk'taki vahim olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aslan'ın VIP (önemli kişiler) Koruma Kursu almadığını, bu amaçla kursa çağrılacağını duyurmuştu.

Oysa, Aslan 2002'de Slovakya'daki misyon koruma görevine giderken EGM Koruma Dairesi Başkanlığı'nca Gölbaşı'ndaki tesislerde verilen 10 günlük VIP Koruma Kursu'nu almıştı.

Aslan, bu kurs sırasında sadece yakın koruma değil, bina ve çevre koruma ile yurt dışı misyondaki görev sırasında uyulması gereken muaşeret kurallarının da eğitimini görmüştü.

Soylu'nun kamuoyuna yaptığı "zorunlu açıklama"nın siyaseten sıkıntı yaratmaması üzerine harekete geçen EGM, 19 Nisan 2019'daki linç girişimden hemen sonra 20-29 Mayıs 2019 günleri arasında açılan VIP Koruma Kursu'na Arslan'ı "kursiyer" olarak çağırdı.

Aslan, bu kursa yerel seçimlerden sonra İstanbul'daki çalışmaları yoğunlaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şehir dışı programlarında görev alması nedeniyle katılamadı. Aslan, kurs sırasındaki şehir dışı görevlerle ilgili süreci resmi yazılarla bağlı bulunduğu Ankara Emniyeti Koruma Şubesi'ne zamanında bildirdi.

EGM yönetimi ilk kursa katılamayan ve aslında bu kursa mesleki kariyerinde sahip Aslan'ın, VIP Kursu yeniden almasında ısrarcıydı.

EGM Koruma Dairesi Başkanlığı, Aslan'ı bu kez 23 Eylül – 2 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursa bir kez daha çağırdı.

Aslan, bu kursun düzenlendiği günlerde, yumruklu linç girişimiyle nedeniyle koruma önlemleri artırılan CHP liderinin İstanbul ve Antalya'daki programlarına katılması nedeniyle yine katılamadı. Aslan, her iki şehir dışı görevle ilgili resmi bilgilendirmeleri öncekinde olduğu gibi bir kez daha Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Zorlamayla kınama cezası

Her iki kursa katılamayan Aslan'ın göreviyle ilgili yoğunluğunu kabul etmeyen Emniyet Genel Müdürlüğü, Aslan hakkında inceleme başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Görev talimatıyla Aslan hakkında "görev sırasında veya dışında mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak" iddiasıyla müfettişlerin hazırladığı disiplin soruşturması EGM Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Aslan, geçen marttaki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında savunmasını yaparken şehir dışı görevleriyle ilgili resmi yazışmaları sundu. Aynı zamanda, müfettişlerin hazırladığı dosyada Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Aslan'ın sözünü ettiği resmi yazışmaları da bulunuyordu.

19 Mart günü başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yaptığı ve üyeler genel müdür yardımcıları Adem Çakıcı ile Mehmet Fatih Serdengeçti, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in yanı sıra 1. Hukuk Müşaviri Ziyaettin Kaygusuz'un katılımıyla oluşan beş kişilik Yüksek Disiplin Kurulu, Aslan'ın dosyasını görüştü.

Kurul, Aslan'ın savunması ve sunduğu resmi belgelerin dışında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen resmi yazışmalara rağmen Aslan hakkında "kınama" cezası verdi!

Hem de iki kez… Nedeni ise, Aslan'ın ayrı tarihlerde düzenlenen iki kursa birden katılmamasıydı!

Kurul üyelerinin "oy birliği" verdiği iki kınama cezası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 20 Temmuz 2020 günkü onayı ile Aslan'ın özlük dosyasına işlendi.

Böylelikle Aslan'ın iki ceza puanı oldu!

FETÖ'nün taktikleri

Emniyet teşkilatındaki dostlar yanlış anlamasınlar, ancak FETÖ'nün geçmişte teşkilat mensuplarına yönelik uyguladığı taktikler - kısmen de olsa - devam ediyor maalesef.

FETÖ döneminde de cemaatle bağı olmayan pek çok teşkilat mensubu benzer yöntemlerle pasifize edildi. Teşkilattan dışlandı, emekli edildi. Ya da emekli olmak zorunda bırakıldı.

Suçu olmayanlara karşı uydurulan sahte belgeler ve suçlamalarla çerçevesindeki soruşturmalarla pek çok polis mağdur edildi.

Zaten Aslan da EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun 2020 yılı kararlarıyla "emekli" edildi.

Adalet, bugün adil olduklarını zannederek hareket edenlere de lazım olacak bir gün…