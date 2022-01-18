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Tolga Şardan | Büyüteç

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18 Ocak 2022

Ceren Damar Şenel'in anısına…

Cumhuriyet Savcısı Burak Yılmaz, ailenin şikâyetleri sonrasında başlattığı soruşturma çerçevesinde hazırladığı iddianameyle Vahit Bıçak hakkında 10 yıl hapis cezası istedi

Öğrencisi tarafından üniversitedeki odasında saldırıya uğrayan genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in katledilişinin üzerinden üç yıl geçti.

Ailesi ve sevenleri, yılın ikinci günü yine mezarı başındaydılar Ceren'in.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin akademisyeni Ceren Damar Şenel, aralarında yaşanan kopya tartışması sonrasında fakültenin son sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in silahından çıkan kurşunların hedefi oldu maalesef.

Ankara'da yargılandıktan sonra "ömür boyu hapis cezası"na çarptırılan Hikmet'in, babasına ait silahı kullanmadan hemen önce genç kadına bıçakla saldırdığını da anımsatayım.

Kaderin garip tesadüfü olsa gerek, katil Hikmet'in ömür boyu hapis cezasının Yargıtay'ca onanması haberi, Ceren'in üçüncü ölüm yıldönümünden sadece iki gün önce kamuoyuna yansıdı.

Ceren Damar Şenel, bu toprakların eğitim şehididir artık.

Babası Mustafa Damar'ın şu sözleri de bunu doğruluyor:

"Bu ülke, hak için, adalet için, çalışanın hakkını korumak için ve emeği korumak için canını feda eden bir Ceren gördü. Bu ülkenin yasalarına sıkı sıkıya sahip çıkan bir Ceren gördü ve şükür ki Ceren'e sahip olan, Ceren'e sahip çıkan milyonlar gördü."

* * *

Yargılama sırasında o milyonlar yapılan savunma nedeniyle acı çekti.

Bu aşamada, genç bir akademisyeni görevi başında katleden sanığın avukatlığını yapan ünlü hukukçu Vahit Bıçak'ın dile getirdikleri, sadece Ceren Damar Şenel'in değil, benzer durumda yaşamını yitirenlerin de kemiklerini sızlattı adeta.

Üstelik Bıçak sıradan bir hukukçu değil. Bir dönem Başbakanlık İnsan hakları Merkezi Başkanı oldu. Polis Akademisi'nde polis amirlerinin eğitilmesine dersleriyle katkı verdi.

Ancak Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'i savunurken, kamuoyunda büyük tepki toplayan sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

Vicdanları yaralayan ve yürekleri sızlatan o mesajları burada tekrar etmek istemiyorum.

Eğitim şehidinin üçüncü yıl anmasından dört gün sonra bu defa Bıçak'ı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gerek sosyal paylaşımları, gerekse savunması değerlendirmeleri nedeniyle Bıçak hakkında dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı Burak Yılmaz, ailenin şikâyetleri sonrasında başlattığı soruşturma çerçevesinde hazırladığı iddianameyle Bıçak hakkında 10 yıl hapis cezası istedi.

Ağır ceza mahkemesinde kabul edilen iki sayfalık iddianamede, Bıçak'ın büyük tepki çeken açıklamalarına ve savunmasına yer verildi.

Şimdi sanık sandalyesinde oturma sırası Bıçak'a geldi.

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