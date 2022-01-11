Bürokrasiden iki fotoğraf ve bir belge…

Anadolu Jet'in cumartesi sabahı Ankara'dan kalkan uçağı, Van Gölü üzerinden süzülüp Ferit Melen Havaalanı pistine teker koyduğunda, VIP bölümünde hareketlilik başladı.

Uçağın inişini bekleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki kent protokolü, kaptan pilotun uçağı yolcu terminaline doğru yanaştırdığı sırada VIP'ten çıkıp kalabalık biçimde hızlı adımlarla uçağın merdivenlerine doğru ilerledi.

Park halindeki uçağın kapılarının açılmasıyla birlikte ön merdivenlerden inen bir kişi, bizzat Vali Bilmez ve kent protokolünce karşılandı.

Dışarıdan bir göz, kısa zaman aralığında yaşanan bu görüntüyü izlese tarifeli uçaktan bir bakan veya milletvekilinin ineceğini düşünebilir.

Oysa kendisini bekleyen kalabalığa selam vererek merdivenlerden inen kişi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den başkası değildi.

Van ve Hakkâri bölgesinde partisi adına siyasi temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen İleri, görevi Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümeti ilinde temsil etmek olan Vali Bilmez tarafından "devlet protokolü" ile karşılandı!

Vali Bey ile AKP Genel Başkan yardımcısının geçmişten dostluğu bulunabilir. Kaldı ki Vali Bey, şahsi dostluğu bulunan İleri'yi makamında da ağırlayabilir.

Ancak, "devlette veya hükümette herhangi bir görevi olmayan ve partisi adına siyasi çalışmalar yapmak için kente gelen" siyasinin kent protokolünce karşılanması tuhaf olmuş!

Üstelik VIP karşılama, valiliğin resmi internet sitesinde aynı gün kamuoyuna duyuruldu.

Buna karşın, İleri'nin kişisel sosyal paylaşım hesabında baktım. Van ve Hakkâri ziyaretleriyle ilgili paylaşımlar mevcut. Ancak havaalanından paylaşım yok.

Vali Bey'in kimlere, ne mesajı verdiğini söylemeye gerek yok sanırım.

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İkinci konumuzda bu kez Yozgat'a gidiyoruz.

Hafta sonunda Yozgat'ın kanaat önderlerinden Şeyhzade Ahmed Şevki Ergin'in ölüm yıldönümüydü.

Merhum Ergin için kentte dini tören yapıldı. Kuran ve mevlit okutuldu.

Dini anmaya, Yozgat Valisi Ziya Polat başta olmak üzere kenttin protokolünün yanında önde gelen isimleri katıldı. Yozgatlı olup geçmişte devlette görev almış bazı tanınmış kişiler de anmada yer aldı.

Kentin kanaat önderiyle ilgili dini anmanın gerçekleşmesinde elbette hiçbir garip durum yok.

Garip olan durum; bu anmanın Yozgat Valiliği'nin resmi internet sitesinden yayımlanması.

Muhafazakâr kesime ve iktidara açıktan mesaj veren bir paylaşım.

Valiliğin bu anmayı yayımlamasının ardından resmi internet sitesine göz attım.

Örneğin, aynı hafta sonu Sarıkamış Şehitleri'nin anılması konusunda bir paylaşım bulamadım.

Yozgat Valisi'nin de Van Valisi'nden geri kalmayan tutumu demek daha doğru olacak sanırım.

Burada bir noktayı da hatırlatayım.

Dün 10 Ocak İdareciler Günü kutlaması gerçekleşti. Ülke genelinde görev yapan vali, vali yardımcısı ve kaymakamları ilgilendiren kutlama günü.

Kutlama gününde mülki idare amirlerinin durumunu gösteren iki örneği aktarmaya çalıştım.

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Sıra geldi belgeye.

Elimdeki belge yakın zamandan. Tarihi 24 Aralık 2021.

Belgeyi düzenleyen birim, Konya Emniyeti'ne bağlı faaliyet yürüten Emniyet Hizmetlerinin Destekleme Derneği.

Düzenlenen belgenin içeriği ise, derneğin Konya Emniyet Müdürlüğü makamına sunduğu haftalık faaliyet raporu.

Raporda, derneğin banka hesaplarıyla ilgili rakamsal bilgiler mevcut.

Konumuz aynı raporda dernekten yapılan bir ödemeyle ilgili.

Rapora göre, dernek kasasından bir trafik cezasının ödemesi yapıldı.

Trafik cezası kesilen aracın plakası 42 AKP XX. Plakayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tam olarak vermiyorum.

Ancak, verdiğim kısıtlı bilgiye bakıldığında plakanın sahibinin iktidar partisiyle yakınlığını ortaya koymak yanlış olmayacak.

Konya Emniyeti Derneği, raporun hazırlandığı hafta içinde söz konusu plakanın 486 liralık trafik cezasını ödedi. Ve dernek muhasebe kayıtlarına geçirdi.

Burada Konya Valiliği'ne ve Konya Emniyeti'ne sormak gerekiyor haliyle:

Söz konusu plaka kime aittir? Emniyet derneğinden başkasına ait trafik cezasını ödemek yasal mı? Yasal değilse, işlemi yapanlar hakkında idari ve adli soruşturma açmak gerekmez mi? Emniyet derneği başka kimlerin trafik cezalarını ödedi?

Siyaset ve devlet yönetiminde merkezde yaşananların yansımalarını maalesef devletin illerdeki temsilcilerinde de görüyoruz.