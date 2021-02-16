Ankesörcü generalin kariyerindeki tesadüfler!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na getirildikten sonra FETÖ'nün TSK'daki haberleşme sistemi olan "ankesör – mahrem imam" uygulamasında yer aldığı anlaşılarak gözaltına alınan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy'un merkezinde olduğu tartışmalar devam ediyor.

Olayın günışığına çıkmasından bu yana geçen zaman içinde siyaset, bürokrasi ve adli soruşturma çerçevesinde farklı iddialar gündeme geldi.

Atasoy'un 2020'deki Yüksek Askeri Şûra çalışmaları sürecinde aslında emekli edilmesi istenilen generaller arasında yer aldığı ancak henüz belirlenemeyen bir elin, KKK ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen emeklilik talebini uygun görmeyerek Atasoy'u generalliğe terfi edilmesini sağladığı en çok dile getirilen iddiaların başında.

Önümüzdeki günlerde hem siyaset çerçevesinde, hem de adli süreçle ilgili yeni gelişmelerin olacağı bilgisi başkent kulislerinde konuşulan konuların başında geliyor.

En kıdemsiz devreden terfi

Elimde, devletteki atamaların resmiyet kazanmasını sağlayan Resmi Gazete'nin iki ayrı sayısında yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020'deki terfi ve görevlendirmelerin listesi var.

Önce 24 Temmuz 2020 gün ve 31195 sayılı Resmi Gazete'deki listeden anladıklarımı aktarayım.

Bu listede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki general terfileri yer alıyor.

Listenin en başında Korgeneral Metin Gürak var. Genelkurmay İkinci Başkanı olan Gürak, orgeneral oldu.

Aynı listede Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, dokuz tuğgeneral de tümgeneralliğe yükseltildi.

Gelelim Serdar Atasoy'un da içinde bulunan albayların terfine.

YAŞ çalışmalarında dosyaları değerlendirilen albaylardan 32'si tuğgeneral yapıldı. Bu albaylardan sadece beşi kurmaydı.

Bu beşli içinde en kıdemsiz olan ise 1995 Kara Harp Okulu (KHO) mezunu olarak TSK'ya katılan Serdar Atasoy'du.

Bu terfi ve atamayla Atasoy, 1995'de KHO mezunu olan devrelerinden YAŞ kararlarıyla generalliğe ilk terfi eden kurmay albaydı!

Tuğgeneralliğe terfi eden diğer albaylara bakıldığında büyük bölümünün KHO mezuniyetlerinin 1990 öncesi ile 1990 yılı olduğunu görmek mümkün.

Ayrıca bu listeye bakıldığında bir şey daha dikkat çekiyor.

Şöyle ki tuğgeneralliğe terfi edenler içinde farklı sınıflardan albaylar var. Farklı sınıf albaylar arasında istihbarat sınıfından sadece bir albay var.

Atasoy'un sınıfı piyade. Topçu, tankçı, muhabere, personel, istihkâm, ikmal, bakım gibi farklı bir sınıfa mensup değil.

Askeri deyimle muharip piyade sınıfından.

Yanı sıra Atasoy'un mesleki kariyerinde geriye dönük bakıldığında hiçbir zaman istihbarat görevinde çalışmamış olduğunu görüyoruz. İstihbarat sınıfından olmayan yıllarını sahada muharip birliklerde geçirmiş bir kurmay albayın, istihbarat gibi özellikli bir sınıfın yapacağı İstihbarat Başkanlığı görevine atanması manidar görülebilir.

Kıdemliler arasındaki kıdemsiz görevlendirme

YAŞ kararlarıyla ilgili incelediğim diğer liste ise, 5 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararları sonucunda terfi eden generallerin yeni görev yerlerini gösteriyor.

Bu listeye göre de, devreleri arasında ilk generalliğe terfi eden Atasoy, 74 generalin yeni görevlerine atandığı liste de yine 1995 KHO mezunları arasında tek!

Aynı listede Atasoy'a en yakın KHO mezuniyet devresi 1993.

TSK'nın 2020'deki atama listesine bakıldığında yine bir ayrıntı dikkat çekiyor.

Atasoy, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 2. Ordu Komutanlığı Harekât Başkanı Albay Erkan Vural'ın yerine 2017'de Erzincan'dan albay rütbesiyle bu göreve atandı.

2020'deki atamalarda ise, Atasoy'dan boşalan göreve yine Atasoy'la aynı YAŞ'ta üçüncü sıradan tuğgeneralliğe terfi eden ve 1990 KHO mezunu Zafer Uğur getirildi. Uğur, albay rütbesindeyken de aynı birimde görev yapıyordu.

Böylelikle TSK bu göreve albay yerine bir tuğgenerali getirmeyi tercih etti.

Bu arada, TSK'nın 2020 YAŞ kararları çerçevesinde 2. Ordu Komutanlığı görevinde değişiklik yapıldığını hatırlatayım. Bu görevdeki Korgeneral Sinan Yayla, kıta görevinden merkeze çekilerek görece daha pasif olan KKK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na getirildi.

Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığı'na ise orgeneralliğe terfi eden önceki Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

İkinci Ordu'daki bu atamaların fotoğrafı önemli.

Sihirli el kimin?

Hakkında FETÖ üyesi olmaktan adli soruşturma açılan Atasoy emniyetteki ifadesinde "erken terfi"sinin olmadığını söylemişti.

Buna karşın devreleri arasında generalliğe ilk terfi eden ve yine TSK'daki 2020 görevlendirmelerinde gerek piyade sınıfından olması, gerekse tuğgenerallikteki henüz ilk yılında KKK İstihbarat Başkanlığı gibi çok kritik göreve getirilen Atasoy'un bu yükselişinin makul bir açıklaması olmalı.

Atasoy'un kariyerinin önünü açan nasıl bir el ki, sihirli dokunuşlarla FETÖ bağlantısı olan bir tuğgenerale KKK İstihbarat Başkanlığı'nın teslim edilmesini sağladı?

Bir soru daha. Eğer, Atasoy KKK İstihbarat Başkanlığı yerine daha ara bir makamda görevlendirilseydi FETÖ bağlantısı ortaya çıkarılır mıydı?