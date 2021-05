Kariyeriniz için önemli bir adım atın; uyuyun!

için stresi yönetme becerilerini geliştirmek işe yarar. Unutmayın ki: stresimizin büyük bölümü zihnimizdeki algılardan ibarettir. Bu yüzden de her birey aynı stres kayna

yi uyku alışkanlıkları geliştirin. Elektronik aletlerin olmadı

serin, karanlık, sessiz bir odada uyuyun Düzenli bir uyku zamanına ve uyanma süresine sahip olun. Erken yatma ve erken kalkma düzeni kurun.

İngilizlerin dediği gibi "early to bed, early to rise makes a man healty, wealthy and wise", erken yatmak erken kalmak insanı sağlıklı, varlıklı ve akıllı yapar.