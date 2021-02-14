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T24 Haftalık Yazarı

Tamer Yakut

tamer.yakut@t24.com.tr

TARİH

14 Şubat 2021

LGBTİ kavramı için farklı bir okuma: İş gücü çeşitliliği

Kadın-erkek dengesini sağlayabilen bir işletme benzerlerinden yüzde 21, etnik kökene göre sağlıklı bir çeşitlilik yaratabilen işletmeler yüzde 33 oranında daha iyi performans gösteriyor

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