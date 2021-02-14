Tamer Yakut

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
14 Şubat 2021
Kadın-erkek dengesini sağlayabilen bir işletme benzerlerinden yüzde 21, etnik kökene göre sağlıklı bir çeşitlilik yaratabilen işletmeler yüzde 33 oranında daha iyi performans gösteriyor
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