İş görüşmeleri esnasında adaylara samimiyet göstergesi olarak göz temasını ve gülümsemelerini sıklıkla tavsiye ederiz.

Gerçek iletişim gözlerle sağlanır, sözcükler tamamlayıcı noktalama işaretleridir.

Gözler sessiz bir duyumuz gibi görünse de, kişiliğimizin aynasıdırlar ve ağzımızı açmadan konuşmamızı sağlarlar.

Mevlana der ki; ''Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana''

Gözler, ruhumuzun penceresi görevi görürler. Aynı pencereler gibi hem içeriden dışarıyı, hem dışarıdan içeriyi gösterirler.

Gerçekte iş görüşmelerinde adaylar ne kadar samimi olur?, Gözlerinde gerçek samimiyeti veya samimiyetsizliği okuyan ne kadar deneyimli değerlendirmeciler vardır? Veya değerlendirmeciler ne kadar empati doludurlar? bunlar da ayrı bir yazı konusudur.

Bir dil bir insan, iki dil iki insan sözünü hepimiz biliriz. Duygu dilini bilmeyen insan yarım insan, duygu dilini bilen duyarlı ve empatik insan ise tam insandır denilebilir.

Sadece iş hayatında değil özel hayatımızda da gözler içimizi gösteren samimiyet kandilleridir.

Gözler sevgi doluyken içimizi yansıtan ışıltıların oynaştığı bir deniz, mutluyken kutup yıldızı gibi parıldayan bir ışık seli, kızgınken ateşler fışkırtan bir volkandır.

Zülfü Livaneli'nin söz ve müziği kendisine ait ''gözlerin'' şarkısında olduğu gibi;

''Sığınmak, gözlerine sığınmak bir akşam üstü'' ile gözler bazen sığındığımız ''Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış, gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi'' sözleri ile bazen de uzaklaştığımız duyguları bize anlatır.

Peki sözlerin hiç mi anlamı yok?

Tabi ki vardır.

Samimiyetin göstergesi gözler ise dürüstlüğün göstergesi de tutulan sözlerdir.

Söz ve eylem örtüşmesi özel ve iş hayatımızda ve özellikle hep arar dururuz.

Bu noktada İngilizce ''integrity'' denen iş hayatında özellikle sıklıkla duyduğumuz bir kavram vardır.

'integrity' den söz açılmışken geçenlerde yaşadığım bir anektodu aktarayım

Finans sektöründen üst düzey bir beyaz yakalı dostumla yemek yiyorduk; yeni çalıştığı kurumuna yaptığı transferini konuşurken bir önceki kurumunda sözleşmesi ve bir hayli yüksek cezai bir tazminatı olduğunu yeni kurumuna belirttiğini onların da cezai tutarı karşılamak üzere söz konusu meblağı hesabına hemen yatırdığını ifade etti. Ancak eski kurumu beyaz yakalı dostumun çalıştığı süreç zarfında gösterdiği üstün başarıdan dolayı söz konusu cezai şartı işletmeyeceğini ifade etmesi üzerine aldığı parayı eski kurumda kalan primini düşerek yeni kurumuna iade etmiş. Bunu anlatırken nasıl huzurlu ve mutlu olduğunu bizzat gözlerinden okumak şansım oldu. Gerçekten onunla gurur duydum. Bir tespit yaparken gözlere ve içerideki duygularla yoğrulup gelen ifadelerdeki uyuma çok dikkat etmek gerekir. Gözleri, İç sesi ile dış sesi inanılmaz bir ahenk içerisindeydi. Ne güzel böyle 'integrity' si yüksek insanları iş hayatında tanımak!

'integrity' sözünün aslında Türkçe karşılığı yoktur.

Karşılık olarak genelde '' dürüstlük,sağlamlık,bütünlük, tamamlık'' diye çevrilir.

Aslında 'integrity' dürüstlükten de ötedir. Burada bahse konu dürüstlüğü, kendisini başka kişilere farklı yansıtan kişiniz zıttı olarak anlamamak gerekir.

Integrity diyince; eylem-söylem örtüşmesinin ötesinde içsel olarak da kendisi ile çelişmeyen yani varoluşuyla, iç sesiyle, hisleri ve düşünceleriyle, söylediği ve yaptığı şeyler birbirini bütünsel anlamda tam bir tutarlılıktan bahsetmekte yarar vardır.

Samimi olmak gerçekten insanı insan yapar.

Bir insanın düşüncesiyle duyguları arasında uyum yoksa, yani gerçek duygularını dile getirmiyorsa bunu gözlerinin içine bile bakarak hemen hissedebiliriz. Küçük çocuklar bile saf enerji oldukları için samimiyetle samimiyetsizlik arasındaki farkı hemen yakalarlar.

İki insan arasında bağ kurmanın temel şartıdır samimiyet.

Etrafınızda samimi insanlar olsun...

Samimiyetiniz daim olsun...

Gözleriniz kapattığınızda aklınıza ilk gelen şey, gözlerinizi açtığında gerçek olsun.