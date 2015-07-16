Kalplere dokunan lider olmak...

Başkalarının hayatlarına dokunabiliyor musunuz?

İnsanlarla ağ değil, bağ kurmayı başarabiliyor musunuz?

Örümcekler ağ kurarak, insanlar bağ kurarak büyürler.

Hayatımız bir şekilde diğer insanların hayatına bağlıdır ve herkes gibi siz de başka insanları etkiler ve etkilenirsiniz.

Çevrenize dönüp baktığınızda cesaret, fark edilme, takdir edilme, güven ve umutla beslenmek isteyen insanlar olduğunu göreceksiniz.

İnsanları etkilemek, kendilerini iyi hissettirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak konusunda en etkili faktör sevgidir, kalplere dokunmaktır.

Bir reyon görevlisiyle veya bir banka çalışanıyla ilişki kurduğunuzda kısa sürede kabuslar yaşatabilir veya neşe katmanız tamamıyla size ve seçiminize bağlıdır.

İnsanları harekete geçirmek için önce onların duygularını harekete geçirmeniz gerekir.

Kalp, akıldan önce gelir.

Başka insanların yaşamlarını etkilemeyen bir hayatın anlamı olmadığını söyler bilgeler.

Etkin liderler insanların kalplerine dokunmasını ve kazanmasını bilen kişilerdir.

Kendilerini yönetmek için aklını, başkalarını yönetmek için ise kalplerini kullanırlar.

Liderler insanları harekete geçirir ve bir yerden alıp bir yere getirirler.

Getirdikleri yerin doğru mu yoksa yanlış bir yer mi olduğuna genelde sonrasında karar verilmekle birlikte liderlerin bu sürükleyici özelliği kazandıran yetkinliğin kalplere dokunmasını bilmek olduğunu söylersek yanlış olmaz.

Liderler nasıl takipçi bulurlar?

İnsanları etkileyerek!

Nasıl etkilerler?

Güvenlerini sağlayarak!

Güveni nasıl sağlarlar?

Kalplere dokunarak, bağ kurarak!

Onu neyle sağlarlar?

Karakterleriyle!

Peki bir insanın karakteri ve gölgesi olan itibarı arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz?

Bu noktada William Hersey Davis'in farkı nasıl ortaya koyduğuna bakalım.

İtibarı, içinde yaşadığın ortam belirler... Karakteri, inandığın doğrular...

İtibar, sandığın şeydir. Karakter olduğun şey.

İtibar fotoğraftır. Karakter ise yüz.

İtibar dışarıdan gelir. Karakter içeriden.

İtibar yeni bir topluluğa girdiğinde sahip olduğundur. Karakter giderken elinde olan.

İtibarın bir anda olur. Karakterin ömür boyunca.

İtibarın bir saatte öğrenilir. Karakterin bir yılda bile açığa çıkmaz.

İtibar mantar gibi büyür. Karakterin büyümesi sonsuza kadar...

İtibar zengin veya fakir yapar. Karakterse mutlu veya mutsuz.

İtibar insanların mezar taşına kazıdıklarıdır. Karakter meleklerin Tanrı huzurunda senin için söyledikleri...

Karakter, statü ve kimlikten de farklıdır.

Statü ve kimlik geçicidir. Haklara odaklanır. Tek kişiye değer verir. Başkalarında kıskançlık duygusu uyandırır. Her şeyi iş tanımı çerçevesinde götürür.

Karakter ise süreklidir. Sorumluluklara odaklanır. Pek çok insana değer verir. geleceği inşa eder. Saygı ve dürüstlük yaratır. Her şeyi her yere götürür.

Karakter ana babadan geçmez. İnsan onu günü gününe düşünerek ve seçimleriyle uygulayarak inşa eder. Mezardan dönen ve gömülmeyi reddeden tek şey insanın karakteridir. O, ait olduğu kişiyi yaşatmaya devam eder ve asla gömülemez.

Karakter güven doğurur. Güven de liderliği doğurur.

Güven hakkında konuşarak güven kazanılmaz. Bir liderin karakteri güçlü olduğunda, insanlar o lidere ve daha önemlisi o liderin hayali gerçek kılma potansiyeline güvenir. Liderin etrafında birleşir. Sizinle beraber yolculuğa çıkmaya ve hayalinize ortak olmaya karar verirler.

Siz de insanların kalplerine dokunmayı istiyorsanız; insanlara ''bana nasıl yardımcı olabilir siniz?'' seklinde değil, ''size nasıl yardımcı olabilirim?'' anlayışıyla yaklaşın.

İnsan ilişkilerinde altın kural , ne kadar hırslı ya da ne kadar talepkar olduğunuz değil, ne kadar cömert olduğunuzdur. Almadan önce vermek her zaman evladır.

Bugün çevrenizdeki birine sürpriz yapın ''bütün gün kendini iyi hissetmeni sağlayacak'' notuyla bir gül verin, kalbine dokunun emin olun çoğaltan ve gününüzü aydınlatan etkisini göreceksiniz...