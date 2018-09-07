"C Level" yöneticiler ayrılınca?

Bir 'C Level Yönetici' kariyerinde koltuğunu bir şekilde bırakmak durumunda kaldığı zaman ne yapar?

Koltuk gidince yaldızları dökülür, yıldızı söner, karanlıkta kaybolur gider mi?

Yoksa koltuk "koltuk yöneticisi" olmadığını göstererek ve mesajı da alarak kendisini daha da güçlendirerek daha da güçlenerek geri mi gelir?

Amerika'da yüzlerce 'C Level Yönetici' yi içine alan bir araştırmada; görevine son verilen CEO'ların

İki yıl içinde yeni benzer bir pozisyon yakalama oranının sadece yüzde 35,

Bir adım geriye düşerek ya danışmanlık şirketi kuran veya daha küçük bir şirkette danışmanlık yapan veya yönetim kurullarında görev alma oranının yüzde 22 olduğu,

Geri kalan yüzde 43'ün ise kariyerini bir şekilde sonlandırıp emekli olduğu

saptanmış.

Bizim coğrafyamızda ise geri dönüş oranlarının daha düşük olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız.

Geri dönenler bazen hızla geri gelerek bir "V dönüşü" yapabilir.

Bazıları mesajı almadan geri dönerse tekrar düşebilir ve sonrasında tekrar hızlı bir dönüş yapmaları yani "W dönüşü" ne de rastlanır sıklıkla.

Bazıları mesajı alması, kabullenmesi, içselleştirmesi ve tekrar aksiyon alarak güçlü bir şekilde geri dönmesi "U dönüşü" şeklinde olabilir.

U dönüşü iki seneyi geçmeyecek şekilde olup düşünsel bir süreç içerdiği için 'V dönüşü' nden farklı ve güçlü bir dönüş olduğunu söyleyebiliriz.

Bir de "L düşüşü" vardır ki; bunlar düştüğünde ya düşünmeyi bırakırlar ya da saçma sapan düşünmeye başlarlar. İki yıl geçtikten sonra da bu perspektifteki yöneticilerin izlerini zaman acımasızca ve hızla siler.

Görevden alınmış bir 'C Level Yönetici' yi geri dönmekten alıkoyan neler olur diye baktığımızda;

- Kendini suçlamak, hayal kırıklığına ve haksızlığa uğramak gibi duygular yaşamış olmak, kenarda oturup adaletin kendi kendine tecelli etmesini beklemek,

- Geleceğe bakmak yerine geçmişe takılı kalmak,

- Duygusal dayanıklılığın/Ayağa kalkma becerisinin (Resilience) olmaması,

- Geniş bir tanıdık çevresine sahip olmak ancak güçlü ve kaliteli bağlantılar kurmamış olmak,

- İkame edilebilir, genç, dinamik ve hırsı yüksek savaşçı alternatiflerin her daim piyasada bulunuyor olması,

- İtibar koruma anlaşması, rekabet etmememe şartı ile yedi haneli tazminatlarla kendini anlatma şansını sonsuza gömüyor olması

sayılabilir.

Oysa ki başarı veya başarısızlık bir son değil, bir geri beslemedir. Bazen kazanırsınız. Bazen öğrenirsiniz. Bu bir döngüdür. Geri dönmek her zaman mümkündür ve asıl olan döngüde kalabilmektir. Düştüğün zaman düşünüp mesajı almak, duygusal anlamda tekrar ayağa kalkmak ve sıçrama başarısını göstermektir.

Bizim coğrafyamızda 'C Level Yönetici' lerin hikayelerini kendi pencerelerinden anlatma cesaretini bulamaması ve liderlik ettiği insanlara bir mesaj veremiyor olması sık rastlanan bir durumdur. Üst düzey yöneticinin kendi hakkını aramakta çekingen davranması, piyasada kendi aleyhine ağır spekülasyonlar dönmesine ve tekrar ayağa kalkamayacak kadar ağır itibar kaybına da yol açar. Oysa kamu oyu samimi pişmanlıklar ve günah çıkarmalar karşısında kişiyi affetmekte bir hayli cömerttir.

Son söz de 'C Level Yöneticiler' e;

Yukarı çıkarken karşılaştığınız insanları aşağı inerken de göreceğinizi unutmayın!

Yukarı çıkarken egonun vitesini küçültüp tevazunun vitesini yükseltmeyi, insanlarla bağ kurma ve katkı sunmayı unutmazsanız; aşağı inerken yalnız başına, bol virajlı ve sıkıntılı bir yolculuk değil liderliğiniz benimseyip sizi bekleyen bir ordu da bulabilirsiniz.