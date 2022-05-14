Geçtiğimiz hafta enflasyon başroldeydi

Geçtiğimiz hafta Yunanistan’da da enflasyon rakamları açıklandı. AB ülkeleri arasındaki enflasyon yüzde 8’leri bulurken; Yunanistan’daki Nisan ayı enflasyonu yüzde 10,2 ile son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Yunan istatistik kurumunun yaptığı açıklamaya göre Yunanistan’daki gıda fiyatlarında yüzde 20; Doğal gazda yüzde 122; elektrikte yüzde 88; benzinde yüzde 29 artış kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, enflasyonla mücadele konusunda AB’nin üye ülkelere mali destek verilmesini öngören çalışmalarının sonucunu beklemeyeceğini söyledi ve dar gelirlilere devlet bütçesinden mali yardımlar yapılacağını açıkladı.

Bu bağlamda, asgari ücretlere yapılan 50’şer euroluk zamlardan sonra (ki, bu zamlarla asgari ücretler 753 euro’ya yükseltilmiş oldu) ; yıllık geliri 30 bin euro’dan daha düşük olan oto ve motosiklet sahiplerine 50’şer ve 40’ar euro mali destek verildikten sonra; şimdi de Ocak-Mayıs ayları arasında elektrik faturaları “kabarık” gelenlere 600’er euro’ya kadar mali yardımlarda bulunulacağı açıklandı.

Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmasında “AB’nin ağır aksak ilerleyen okyanus gemisinin gidişatını bekleyecek zamanımız yok.” diyerek, mali yardımların devlet bütçesinden karşılanacağını açıkladı.

Yunanistan’ı da vuran enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı marketlerdeki raflara da yansıyınca; alışveriş yapan halkın eskisi gibi “bol” değil de; ancak 1-2 günü kurtaracak ürünleri almaya dikkat ettiği gözleniyor.

Bir süredir Türkiye’deki hayat pahalılığına dem vuran Yunan TV kanalları ise şimdilerde Yunanistan’daki hayat pahalılığına öncelik vermeye başladı.

Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ise haber bültenlerinin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı yolundaki açıklaması da ön plana çıkarıldı.

ABD yolculuğu

Yunanistan Başbakanı önümüzdeki hafta başında (pazartesiden itibaren) ABD Başkanı Biden’in davetlisi olarak Washington’da bulunacak. Miçotakis, ABD’ye hareket etmeden önce Yunan Parlamentosu, Yunanistan ile ABD arasındaki 5 yıllık savunma işbirliği anlaşmasını onayladı.

Valizlerinde bu anlaşmanın onayını bulunduran Washington yolcusu Miçotakis, ayrıca ABD kongresinin daveti üzerinde Kongre’de de bir konuşma yapacak. Bu bir Yunan başbakanının ilk kongre konuşması olacağından, bu konuşmasında ne söyleceği merak konusu oluyor.

ABD ile sağlanan anlaşmayı “Yunanistan’ın yarısının ABD’ye satılışı” olarak gören ana muhalefet radikal sol SYRİZA lideri ve bir önceki Başbakan Aleksis Çipras, buna rağmen Miçotakis’in ABD kongresinde yapacağı konuşmasında “ Kongre üyelerine, Türkiye’nin talep ettiği F16 savaş uçaklarının verilmesini reddetmeleri için çağrıda bulunmasını” istedi.

Türk/Yunan ilişkilerinin yeniden bir sarmana girdiği gözlenen bu dönemde Miçotakis’in Çipras’ın bu önerisine kulak verip vermeyeceği, önümüzdeki hafta içinde açıklığa kavuşacak.

Amerika karşıtlığından Rusya karşıtlığına

Yunanistan’ın ve halkının ezici bir çoğunluğunun bugüne dek keskin bir antiamerikancı olarak bilinmesine rağmen; yıllarca NATO , ABD ve ABD üslerine karşı atılan sloganlar hala kulaklarda çınlarken; şimdi ABD’ye yeni yeni üsler verilmesine; ABD ile savunma işbirliği anlaşmaları yapılmasına ve ABD ile ilişkilerinin beklenmedik bir biçimde pekiştirilmesine sadece Yunan Komünist Partisi (KKE) keskin bir dille karşı çıkıyor; ana muhalefet radikal sol SYRİZA ise bu anlaşmaları “yarım ağızla” eleştirmekte ve sadece parlamentoda ret oyu kullanmakla yetiniyor.

Yunanistan’ın bu keskin dönüşü, Rusya ile olan geleneksel tarihi , dini ve kültürel bağlarına rağmen, Ukrayna savaşındaki resmi tutumunda Rusya’yanın operasyonlarına karşı çıkmasından da anlaşılıyor.

Yunanistan’da yapılan resmi ve gayrı resmi yorumlarda ise, ABD ile başlatılan bu yakınlaşma sürecinin Yunanistan’ın “Türkiye’den gelecek olası bir tehtidine karşı güçlü bir kalkan oluşturacağı” görüşü hakim.

Bu arada ABD’nin Atina’ya atadığı yeni büyükelçisi George Tsounis’in Yunan asıllı bir Amerikalı olması da ABD’nin Atina’ya bir jest’i olduğu şeklinde algılandı.

Ancak hükümetin bu resmi tutumuna karşın geçtiğimiz hafta yayınlanan son nabız yoklaması, Yunan halkının yüzde 44’ünün Yunanistan’ın Ukrayna’ya yaptığı silah yardımına karşı çıktığını gösteriyor.

Aynı nabız yoklamasına göre, Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 32,5 ile ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Çipras liderliğindeki ana muhalefet SYRİZA ise, önemli bir artış kaydetmeksizin yüzde 24 ile ikinci sıradaki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta, THY’nin 1947’de ilk yurtdışı seferini yaptığı Yunanistan’a uçuşunun 75.yıl dönümü kutlandı. Atina’nın görkemli “Stavros Nearchos” kültür merkezinde yapılan kutlamalara büyük ilgi gösterildi.