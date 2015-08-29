T24 LogoT24 Logo

Şenay Tanrıvermiş

senayt@windowslive.com

29 Ağustos 2015

Rising Star’ın vicdansız duvarı ve duvara dönüşen ekranlar, insanlar!

Duvarı yıkmak için setleri inşa edenin zevkine ve keyfine göre yetenek ispatlamaya çalışmak, ‘kullan at’ eğlence malzemesi olmak değil mi?

İsrail orijinli adaptasyon yarışma programı Rising Star günümüz değerlendirme sisteminin birebir küçük bir evrenini temsil ediyor. Üstelik seyirciye direkt oy kullanabilme imkanı tanıyarak yani ‘uzmanlık’ lütfederek suç ortaklığı da yaptırıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere (herkes İngilizce biliyor elbette) Rising Star’da yükselemeyenler Falling Star otomatikman! Falling Star olmasında seyircinin de aktif rolü olduğundan Falling Star’ın dostu olmuyor, tabii artık seyirci de acımıyor kimseye! Bu arada Rising ya da Falling fark etmez, zaten herkes star haliyle!

Program günümüz zavallı insanının bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri açısından içinde yaşadığı evrende sayılarla imtihanının mikrokosmosu olarak değerlendirilebilir. Böyle girince iyi bir şey gibi gelebilir ama yaz sezonun eğlenceli ve bol reytingli programının içindeki vahşetin farkında mısınız? Yoksa sadece sayılarla değerlendirmeye alışmış, programlandırılmış ve daha gri alanları hissedemeyecek kadar yüzeysel misiniz?

Ne kadarsınız? Boyunuz kaç, kilonuz kaç, bel çevreniz kaç, ayak numaranız kaç? Yüzde kaçsınız?

Rekabete dayalı şirketlerde performansı değerlendirilen iş arkadaşlarınızı geçmek için kaç çelme attınız, kaç tokat yediniz ve kaç kere sayılarla rezil rüsva edildiniz ya da alkışlandınız?

Kaç yaşındasınız? Kaç para kazanıyorsunuz? Kaç odalı evde oturuyorsunuz? Kaç puansınız arkadaş? En son kaça olursunuz? Kaç arkadaş kaç kaç kaç!

Çocukken aldığı düşük notu hazmedemeyip kendini 0-1’lik aralığa hapsederek ömür boyu ezik, yenik ve kaybedenler kulübünde hissedenleri bilirsiniz. (Tabii ki hiçbirimiz onlardan değiliz!) Kendini bulması bir ömür sürer, şanslıysa, iddialıysa ve çevresinde destekleyeni varsa o kadar da ‘sıfırlık’ olmadığını anlar bazıları. Ancak çoğunluk ‘otur sıfır’ da kalır ve oturur, dünya üzerine çöker ve başlarken yenilir yaşama. Neyse konumuz eğitim sistemi değil ama insanoğlunun sayılarla, ölçülerle ve illa ki bir takım birimlerle imtihanı! Şart mı? İnsan et, kemik ve kandan değil ki sadece. Kan, kemik, kas ölçümüyle tartmak mümkün olamıyor bazen. İçinde duygular, ölü ve canlı ruhlar hatta akıllar, bellekler ve izahı zor sezgilerden de barındırmaz mı insan? En azından katkı maddesi zararlı kimyasallar aracılığıyla insanlık bulaşmaz mı? Hiç mi kalmadı?

Kaç puanlık vicdanınız kaldı?
Kaç puanlık sevginiz var?
En son kaça azıcık empati, sempati besleyebilirsiniz?

Şarkı söylerken duvara karşı söyleyenlerin duygulanmasını istemek sahte, suni ve dayatmacı bir zorlama değil mi?

Bunu alkışlar, çığlıklar, kahkahalar arasında duvarın emniyetli ve neşeli bölümünden izlemek yarışmacıyı tutsak etmek değil mi?

Size ulaşmak için duvarları yıkması beklenen yeteneği rahat koltuklarda izlemek ve buna eğlence programı demek vicdansızlık değil mi?

Rising Star duvara karşı şarkı söylenen, yarışmacıyı kapana sıkıştırıp acziyle eğlenen ve sayılarla insanları küçümseyen aşağılayıcı bir platform değil mi?

Duvarı yıkmak için setleri inşa edenin zevkine ve keyfine göre yetenek ispatlamaya çalışmak aslında kitlelerin ‘kullan at’ fast food eğlence malzemesi olmak değil mi?

Baran Çağlı kaç yaşında öldü?
Bu cinayeti TV’de konu etmek kaç kiloluk yürek ister?
Bu haber hangi duvarları yıkamadığı için kelimeleri değiştirilerek ‘çatışmada öldü’ye dönüştü?
Bazı duvarlar hiç yıkılmıyor değil mi?

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

şenay tanrıvermişrising starbaran çağıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Yazarın Diğer Yazıları

'Ağaçlar Ayakta Ölür'deki 'Evlat' Onur Saylak olmasın? Olsun!

Hani sevgiydi, birlikti, sonsuzdu, karşılıksızdı ve beklentisizdi aile kurumu? Pekiyi mümkün müydü aslında aile kurmak ve mutlu olmak?

Türkland; kimlik tımarhanesi

Dilşad Budak Sarıoğlu biyografik öyküsünü sahnede Ilgıt Uçum ile paylaşıyor. Yönetmen İrem Aydın metne hizmet etmek adına neredeyse okuma tiyatrosunu bir yapıya dönüştürmeyi ve sahnelemeye uzak bir metin taşıyıcılığını tercih ediyor. Yönetmen Almanya'ya göçün neden-sonuç ilişkilerini arka planda videolarla destekleyerek biyografik metne belgeselci bir doku kazandırıyor

Disiplinler ötesi yangın: Yüzyılın Evi

Özsoy bugünün İstanbul'unda elinde adresle anneannesinin yaşadığı konağı arıyor ve hikâyesini nesneler üzerinden anlatıyor. Her türlü yıkıma karşı geliştirilen toplumsal sessizlik perdeler, halılar, Çin porseleni, oyuncak buldozer gibi nesneler ve objeler üzerinden dilleniyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24