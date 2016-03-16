Füsun Demirel’e bunları açıklayabilirler mi mesela!

Aile İşi adlı dizinin kadrosundan çıkarılan Füsun Demirel bu ülkenin en üretken, yürekli ve sempatik sanatçılarından biridir. Oyuncu olarak gerillayı, orospuyu, devlet başkanını, kanal yöneticisini, hırsızı, polisi, deliyi ve hatta fedakar eş ve anneyi de oynamak istemek paşa gönlünün tercihi ve zaten oyunculuğun gereğidir. Füsun Demirel’i oturup uzun uzun açıklama yapmak zorunda bırakanlar şunları açıklayabilirler mi acaba?

Mesela Ankara'da yitirdiğimiz kağıt toplayıcısı Muharrem’in haber değerinin olmaması haberi değerli mi değersiz mi kılar?



Mesela gözaltına alınan Barış İçin Akademisyenler grubunun haberlerde yayınlanmaması da aile değerlerimize çok uygun değil mi? Bize bir harf öğreteni 40 yıl hapislerde süründürürüz ne de olsa!



Mesela Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerden 8'inin cenaze töreninde Başbakanlık'tan gönderilen çelenklerin ters çevrilmesinin haber değeri yok mudur?



45 çocuğa tecavüz edilmesini görmemezlikten gelip haber yapmamak nasıl bir habercilik anlayışıdır? Tecavüzcüye gösterilen anlayış neden sanatçıya gösterilmez?



Mesela bombalar patlarken ardı ardına kahkaha patlatılan diziler hangi açıdan milli, dini ve her şeyden önce insanidir?



Mesela neden bir tane de toplumsal gerçekçi dizi çekilmez? Acaba bizim gerçeklerimiz çekilmez diye mi düşünülür?



Mesela neden isyan eden acılı vatandaşın çığlığı gösterilmez de ha bire yemek tarifi verilir? Yaşamak iştahı kesilmiş bir topluma sürekli neyin malzemeleri sayılmaktadır?



Mesela kendi ülkesinde bombalandığı için evini barkını terk etmek zorunda kalan ailelerin dramı neden mutlu son gibi sunulur? Ya da kendi tercihleri gibi ve bazen hatta onların suçu gibi?



Mesela ağacını, toprağını korumak için canını siper eden ve başında nöbet bekleyen köylü kadınların ‘siçturma madenine’ sloganları neden haber olamaz?



Mesela televizyon bir medya organı olarak yayın yapmaya mı yarar, yayın yasaklarını uygulamaya mı?

Aslında biz öldük galiba ve oturmuş televizyon da evlilik programları, yemek tarifleri, zengin dizileri ve alabildiğine Survivor izliyor olabiliriz.