Nüktenin kısası iyidir

ŞEHİR TELLALI

Newyork-Londra-Roma



İskelet doktora gidince doktor: “Yahu neden bu kadar geç kaldın!” diye sormuş!

Hasta doktora “dolaşım” zorluğu çektiğini söyleyince Doktor “dolaşmayı bırak, düz git” demiş.

Geçenlerde kağıt haneye gittim, uçmuş yerinde bulamadım.

Adam da karısı da mutluymuşlar, evlenmeden önce...

Yirmi altı fıkrayı bir dakikada anlatan İngiliz Clive Greenaway geçtiğimiz hafta İngiltere’de yapılan yarışmada Alman rakibini geride bıraktı ve dünyanın en hızlı fıkracısı unvanını aldı. Clive’ın bir önceki rekoru en fazla araç ehliyeti sahibi olmak. Tanktan motosiklete tam yirmi beş adet ehliyeti var.

Bu yarışmacı ruh İngiltere’nin hareketli bira kültürünün insanı hayretler içinde bırakan bir ürünü. Guinness rekor kataloğu, “Dünyanın..” ifadesinin ardına sıralanan, en yüksek dağdan, en ufak motosiklete, yuvalarından en uzağa fırlayan gözlerden, en büyük örümceğe, en uzun öpücüğe, en acı biberden, en büyük pizzaya, en hızlı boşanma oranından, en hızlı internet bağlantısına, en uzun kulaktan, en uzun boya, en hızlı büyüyen sarmaşıktan, en hızlı çekirdek çıtlatana her türlü tuhaf kategori ile 61 yıldır tüm dünyayı saran bir rekor kırma humması.

Çifte kavrulmuş arpa, su, şerbetçiotu ve maya, mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve termodinamik sayesinde Dublin barlarından yola çıkar. Üzerinde harp sembolü bulunan lale biçiminde bir bardağa dökülünce biranın baloncukları, aşağıdan yukarıya yükseleceğine, baş aşağı yukarıdan aşağıya kayar görünür. Bu bardaklardan ikişer ikişer ısmarlanır. Bir süre sonra ister istemez “dünyanın en...” diye başlar her cümle.

10 Kasım 1951’de Guiness Biraları Fabrikalarının direktörü Sir Hug Beaver County Wexford’da Slaney nehri kıyısında Kuzey Yokuşta bir barda, “dünyanın en hızlı av kuşu”nun yağmurkuşu olduğunu iddia eder. Ama elinde bir belge olmadığı için bu iddiayı kanıtlayamaz. Guinness çalışanlarından Christopher Chateway patronunun sıkıntısını, Londra’da 107 Fleet sokağı adresinde, Fleet Sokağında basın yayına “asıl buluculuk” hizmeti veren ajans sahibi Norris ve Ross McWhirter’e açar. Hafıza yarışlarında rekor sahibi ikiz kardeş McWhirter’ler durumu duyar duymaz anında sadece barlara satmak üzere bir rekor kitabı fikrini benimser. İlk Guinness Rekor Kitabı bu şekilde biçimlenir. 1954 yılının Agustos ayında ilk bin baskısı yapılır. 198 sayfalık kitap yılbaşında “en çok satan kitap liste” başı haline gelir. Ertesi yıl Amerika baskısı piyasaya çıkar ve satış rakamı 70bine ulaşır. Rekor kitabı rekorların başına geçer. Sonunda 37 dilde 100’den fazla ülkede 100 milyon basılır.

McWhirter kardeşler zengin oldukları gibi, dünya çapında ün sahibi olur, ve sahip oldukları ansiklopedik hafıza sayesinde bir de “Rekor Kıranlar” adlı televizyon dizisi haline gelirler.

Tabii siyasetsiz bar sohbeti düşünülemeyeceğine göre araya siyaset, İrlanda, İşkoçya ve İngiltere çatışması girer. Muhafazakâr aşırı sağcı İşkoç McWhirter’ler, İngiltere’de o sırada 35 kişinin ölümüne yol açan bomba eylemlerinde rol alan İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu üyeleri hakkında bilgi verene 50 bin sterlin ödül vadedince, IRA’nın hedefi haline gelir. Guinness şirketi aynı yıllarda Katolik’lere çalışma yasağı uygular. 27 Kasım 1975’de Alan McWhirter evinin önünde göğsünden ve başından vurularak öldürülür. Katilleri IRA gönüllüsü Harry Duggan ve Hugh Doherty dokuz kişiyi daha öldürmek nedeniyle yakalanıp ömür boyu hapse atılır. Belfast anlaşması akabinde serbest bırakılır. Doherty halen İrlanda’da serbest ve “sanatçı” olarak çalışıyor ve Sinn Fein milletvekili Pat Doherty’nin ağabeyi.

Guinnes rekorları ise en hızlı birayı içmek ve en hızlı kılıç yutmak türünden yarışmaları rekor dışı bırakıp işi sonunda şakaya dayadı:

Polen sayımı mı? Bak işte o zor iş!

Arabasız İspanyola ne denir? Carlos!

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