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Şebnem Şenyener

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TARİH

02 Haziran 2019

Geçmişte yaşanmayana özlem

Hâlâ Portekizce’den bir türlü başka hiç bir dile tam çevrilemeyen, “saudade"...

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TARİH

12 Mayıs 2019

Geleceğin hatıratı

"Gazeteler iflas etti, hükümetin propagandacılarıyla dolduruldu, muhabirlik tamamen manen ve malen çökertildi, her şey reklama indirgendi"

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TARİH

05 Mayıs 2019

Bir intiharın anatomisi: Yollar, köprüler, barajlar, metrolar

Garcia, Peru’da hem büyüyen ekonominin hem de çöken ekonominin mimarı.  Bir zamanlar Peru’nun JFK’si (Kennedy’si) umudu iken sonu tarihe Odebrecht kurbanı lakabıyla yazılan adam. 

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TARİH

28 Nisan 2019

Asi bir güvercindir aşk özgür

Karmen o, on dokuzuncu yüzyılda doğan vatan

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TARİH

21 Nisan 2019

Meydanda pembe tekne

Ufakcık teknenin yüzlerce polisi saatlerce uğraştırma sebebi tekneye kendini zamklayan, zincirleyen, kelepçeleyen eylemcilerdi

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TARİH

14 Nisan 2019

Hangi devler?

"Oyuna kattığı Türkçe doğaçlamalarla birlikte oyuncular arasında seyirciyi neşeye en çok boğan, kahkahayı en fazla kışkırtan oyunbaz bir enerji Serra Yılmaz"

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TARİH

07 Nisan 2019

Dalgalar birbirini devire devire

Burada evler, Amerika’ya göç edemeyen bir İtalyan işsizinin umutsuzluğuna benzer

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TARİH

31 Mart 2019

Saklanan şarkı

Dediler ki, üstü örtülü şarkılar saklar aşkı sonsuza kadar

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TARİH

24 Mart 2019

Omuz omuza

Faşizme karşı en etkili mücadelenin omuz omuza demokrasiyi savunmak olduğuna inanmak

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TARİH

17 Mart 2019

Baldan tatlı

Kelimeleri mutluluk adaları, bomboş bembeyaz ufka bakıp da, derinliğin ötesindeki ayrıntıları görmeyi öğrenmiş denizci gözünden farksız

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TARİH

10 Mart 2019

MİMOZA

"Şair sordu belki ama Abidin çoktan yapmıştı zaten mutluluğun resmini. Sensin, onun altın sarısı çıplak adamı, maviye uzanan sapsarı lalesi güneş dolu"

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TARİH

03 Mart 2019

Şarkı barış çağında yazılmadı

Öyle bir sevgi ki bu bir adamın adına işlemeyeceği suç yoktu

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