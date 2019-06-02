Şebnem Şenyener

TARİH
02 Haziran 2019
Hâlâ Portekizce’den bir türlü başka hiç bir dile tam çevrilemeyen, “saudade"...Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
"Gazeteler iflas etti, hükümetin propagandacılarıyla dolduruldu, muhabirlik tamamen manen ve malen çökertildi, her şey reklama indirgendi"Devamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2019
Garcia, Peru’da hem büyüyen ekonominin hem de çöken ekonominin mimarı. Bir zamanlar Peru’nun JFK’si (Kennedy’si) umudu iken sonu tarihe Odebrecht kurbanı lakabıyla yazılan adam.Devamını Oku
TARİH
28 Nisan 2019
Karmen o, on dokuzuncu yüzyılda doğan vatanDevamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
Ufakcık teknenin yüzlerce polisi saatlerce uğraştırma sebebi tekneye kendini zamklayan, zincirleyen, kelepçeleyen eylemcilerdiDevamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
"Oyuna kattığı Türkçe doğaçlamalarla birlikte oyuncular arasında seyirciyi neşeye en çok boğan, kahkahayı en fazla kışkırtan oyunbaz bir enerji Serra Yılmaz"Devamını Oku
TARİH
07 Nisan 2019
Burada evler, Amerika’ya göç edemeyen bir İtalyan işsizinin umutsuzluğuna benzerDevamını Oku
TARİH
31 Mart 2019
Dediler ki, üstü örtülü şarkılar saklar aşkı sonsuza kadarDevamını Oku
TARİH
24 Mart 2019
Faşizme karşı en etkili mücadelenin omuz omuza demokrasiyi savunmak olduğuna inanmakDevamını Oku
TARİH
17 Mart 2019
Kelimeleri mutluluk adaları, bomboş bembeyaz ufka bakıp da, derinliğin ötesindeki ayrıntıları görmeyi öğrenmiş denizci gözünden farksızDevamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
"Şair sordu belki ama Abidin çoktan yapmıştı zaten mutluluğun resmini. Sensin, onun altın sarısı çıplak adamı, maviye uzanan sapsarı lalesi güneş dolu"Devamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
Öyle bir sevgi ki bu bir adamın adına işlemeyeceği suç yoktuDevamını Oku
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