Cumhurbaşkanını ‘küçük’ Düşürmek Üzerine...

Fıkra anlatmayı 12 Eylül döneminde işkence görenlerden öğrendim. Uluslararası Af Örgütü’ne (Amnesty International), Türkiye’de uygulanan işkencenin kayıtlarını gönderirken. Fıkralar, işkence kurbanlarına, insanlığını kaybetmiş işkencecilerin onlara karşı işledikleri insanlık suçunu anlatabilmek, ifade edebilmek, bunları yaşadıktan sonra yeniden düşünebilmek için insani bir imkân yarattığından. O fıkraların ne kadar ağır olduğunu, günü birinde onları dinlerken Uluslararası Af Örgütü’nün 190 cm boyundaki, iri yarı üstelik de Alman temsilcisinin beti benzi atmış halde kendinden geçip boylu boyunca önümde bayıldığını gördüğümde anladım.

Dökümanter film yönetmeni Michael Moore, “Komedi Ordusu”nun gerekliliğini “durum kötü, daha da kötüleyecek, tarihte, Cumhurbaşkanlığı mevkiinde kötü niyetli, habis bir narsist ve sosyopatın bulunduğu tehlikeli bir andayız... Komediden korkuyor. Onu küçük düşürürseniz, onunla alay ederseniz... Ödü patlayacak! Bu onun zayıf noktasıdır... Buradaki herkesin espri anlayışı kuvvetli. O kuvveti kullanın, çıplak kralı alaya almaya, küçük düşürmeye katılın. Bir komedi ordusu oluşturalım ve onu düşürelim! ...Bütün komedyenler birleşin! Ordumuz komedyenler ordusu! ” sözleriyle özetledi. Moore, Amerika’da çoğunluğun halen Trump’a karşı olduğunu: “Korkma, uyan, çoğunluk bizde, dişini fırçala, kahveni iç ve milletvekilini ara, bu dönemin sabah rutini budur!” sözleriyle ifade etti.

Başta New York, bütün Amerika, kalabalık bir komedyen ordusu ile Cumhurbaşkanı Trump’a karşı bir komedi cephesi bugün. Tanıdığım tanımadığım kim varsa, 24 saat Trump’ı küçük düşüren komedilerin peşinde. Milyonlarca insan, birbirine Trump şakaları anlatıyor. Trump destekçilerinin, işaret ve küçük parmakla, ya da kafa tokuşturmak türünden kurt selamı yerine ellerini kaldırıp “Hail!” diye bağırarak verdikleri Nazi selamını, taçiz etmeye, korkutmaya yönelik bütün davranışlarını alaya almakla meşgul.

New York’un ünlü komedi şovu “Saturday Night Live”da New York’lu aktör Alec Baldwin’in canlandırdığı Trump bu komedi ordusunun en renkli tipi. Sahne Beyaz Saray Cumhurbaşkanının odası, ünlü Cumhurbaşkanlığı masasına siyah giysileri ve tırpanıyla ölüm yerleşmiş. Baldwin de Trump kılığında onun yanında yerde duran küçük bir oyuncak masada. Küçülmüş bir Trump. “Masamı ver, masamı istiyorum” deyip duran bir bebek. İki de bir elindeki borazanı öttürüp, diğer elinde kalemle bir şeyler karalayıp duruyor.

Komedyen Tim Heidecker: “O ana si..cisine cehennemde yansam da Cumhurbaşkanı demem” sözleriyle “Trump Tower” şarkısını söylüyor. Trump’ın özel pilotunun bakış açısından bir uçak kazası ile Trump’ın ölümünü tasvir ediyor. Simon and Garfunkel’ın “Bir Kayayım” (I am a Rock) şarkısının müziğini “I am a Cuck” (Bir çü...üm) şarkısına dönüştürmüş.

Sadece profesyonel komedyenler değil bu ordu. En etkili komedi, hayattan. Cumhurbaşkanı ile olduğu kadar kendiyle de alay edebilen, işini iyi yapan insandan. Amerikan Basketbol Birliği NBA’den tutun da, Pizzacılar konfederasyonuna kadar toplumun işleyen geniş kesimi de, Cumhurbaşkanı’nı küçük düşürme ordusunun içinde. Houston Rockets’in antrenörü Mike D’Antoni ekibinin üst üste son beş maçta yenilmesi üzerine bir soruyu cevaplarken: “Aslında bütün o maçları kazandık, hani şu alternatif gerçek var ya işte o tarafından bakıyorum artık ben de bu işe...” deyiverdi geçende 1.5 milyon seyircisinin önünde.

Trump’ın kendini öven yalanlarını “alternatif gerçek” olarak tanımlamasını hatırlatarak. Pizzacılar ise dükkanlarının camekanlarına: “Alternatif gerçek pizza burada! Salam, sosis, peynir, tereyağı, yumurta, jambon... hepsi sıfır kalori!” ilanları yapıştırmış satıyor pizzaları... Çuvaldızı hem Cumhurbaşkanına, hem kendilerine batırıp.

