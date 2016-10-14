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Raffi A. Hermonn

raffihermonn@hotmail.com

14 Ekim 2016

Fransa Senatosu 'Ermeni Soykırımı'nın da inkârını suç sayan yasayı onayladı

Yasa taslağı 146 hayır oyuna karşılık 156 evet oyuyla kabul edildi

Fransa Senatosu ‘Ermeni Soykırımı’nın inkârının suç teşkil edeceği yönünde hazırlanan yasa taslağını onadı…  

Ermenistan Cumhuriyeti, resmi haber ajansı Armen Press’teki habere göre yasa taslağı  146 hayır oyuna karşılık 156 evet oyuyla kabul edildi. 

 Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi Eş Başkanı Murat Papazyan verdiği demeçte şunları söyledi:

Bu hayli önemli ve ciddi bir başarıdır; şüphesiz hissedilir oranda verdiğimiz çaba ve çalışmaların bir neticesidir. Türk tarafının bunun kabul edilmemesi yönünde, hayli yoğun bir lobi çalışması yaptığını hatırlatırım. Buna rağmen, Milletvekilleri Asamblesi’nde yaz döneminde bu yasa tasarısı kabul edilmiş, her yasa taslağı gibi Senato’ya gönderilmişti. Şimdi de Senato’nun bunu onamasıyla, bu yasa tasarısı, kesin olarak onanmış ve resmileşmiştir’.  

Papazyan, ayrıca sözlerine ek olarak “Türk tarafı, bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürüp, iptal ettirebilmek amacıyla, 60 kadar milletvekilini herhalde bulur” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Fransa Parlamentosu’nun alt kanadı, Milletvekilleri Meclisi - Ulusal Asamble’de, Temmuz ayında, Eşitlik ve Yurttaşlık başlığını taşıyan bu yasa tasarısındaki değişikliklerine lehte oy kullanmışlardı. Tasarıda insanlık suçu işlemiş tüm kişilere, bu arada, ‘Ermeni Soykırımı’nı reddeden ve inkâr edenlere, cezai yaptırımda bulunacağı şeklinde değiştirilmişti.  

Ancak, bu yasanın daha Temmuz ayında, Fransız Milletvekilleri Meclis’i Ulusal Asamble’de (Assamblée National) oylanıp kabul edildiğindeT24’te, 02 Temmuz 2016 tarihli ve Ermeni Soykırımı’nı (da) itibarsızlaştırmak suç oldu başlığıyla, bu yasanın aslında ne olup, ne olmadığı konusundaki değerlendirmemizi ve görüşümüzü arz etmiştik.  

Tekrarlamış olmamak için,  linke tıklayarak, öğrenebilirsiniz… 

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